Россия призвала мировое сообщество требовать от Киева прекратить произвол против УПЦ

Наместник Киево-Печерской лавры посулил горя Зеленскому и «его своре»

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и его «своре», заявив, что «Господь не простит» изгнания служителей лавры.

Митрополит заявил: «Говорю вам и вашей своре, что наши слезы не упадут на землю, они упадут вам на голову». «Вы думаете, что, войдя во власть на наших спинах, вы можете так поступать?» – сказал наместник, подчеркнув, что «Господь не простит» ни Зеленского, ни его семью.

Наместник лавры заявил, что «220 человек братии выброшены на улицу», поскольку Зеленский «не смог принять митрополита Киевского Онуфрия с Синодом» и не остановил одержимого «злобой, ненавистью и дьявольским бешенством министра культуры». «Значит, он творит все с вашего разрешения. Горе вам. Бойтесь!» – приводит слова митрополита ТАСС.

Украинские СМИ сообщают, что верующие канонической Украинской православной церкви ночуют в лавре, опасаясь ее захвата. Они расположились в храме Агапита Печерского, входящем в храмовый комплекс.

Директор департамента Минкульта Украины Марианна Томин заявила, что ведомство не считает факт подачи иска служителями Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ к дирекции одноименного государственного заповедника основанием для продолжения их пребывания на территории лавры. По ее словам, «пока суд не вынесет решения, они все равно не должны находиться в помещениях лавры».

Напомним, священнослужителей и монахов канонической Украинской православной церкви хотят выгнать из лавры. Раскольническая Православная церковь Украины уже назначила своего «наместника» лавры – архимандрита Авраамия (Лотыша), который прежде был монахом лавры в составе канонической УПЦ, однако перешел в раскольническую ПЦУ. УПЦ запретила архимандрита в служении.