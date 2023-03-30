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Россия призвала мировое сообщество требовать от Киева прекратить произвол против УПЦ
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Москва призывает профильные международные структуры дать принципиальную оценку действиям Киева в отношении Украинской православной церкви (УПЦ), заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Также она заявила, что Москва призывает потребовать от Киева прекратить этот антигуманный, бездуховный произвол, эти преступные деяния, сообщает ТАСС.
Напомним, к стенам лавры и на ее территорию подогнали автозаки. На территории храма заметили людей с автоматами.
В Кремле осудили выселение монахов из Киево-Печерской лавры.
Российские войска сорвали ротацию ВСУ в Харьковской области
Глава пресс-центра группировки российских войск «Запад» Зыбинский сообщил о срыве ротации ВСУ в Харьковской области
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Российские войска сорвали ротацию подразделений вооруженных сил Украины на передовых позициях в районе населенного пункта Молчаново в Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.
Зыбинский также сообщил, что на Купянском направлении уничтожено три диверсионно-разведывательные группы противника, в районе Крахмального и Котляровки – два минометных расчета, в районе населенных пунктов Наугольное и Великий Выселок – три беспилотника «Фурия», передает РИА «Новости».
Кроме того, 115-я отдельная бригада территориальной обороны Украины попыталась провести разведку боем на участке обороны первой танковой армии, но в ходе контратаки российские войска отбросили противника, уничтожив до 15 боевиков. Пятеро украинских военных были взяты в плен.
Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук рассказал, что расчеты ТОС-1А «Солнцепек» нанесли огневое поражение трем опорным пунктам ВСУ на Краснолиманском направлении. Расчетами ЗРК «Тор-М1» уничтожены беспилотные летательные аппараты ВСУ, передает ТАСС.
Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что на Марьинском направлении наблюдается абсолютно четкое продвижение российских войск. Краснолиманское направление Пушилин назвал «более сложным». Однако, по его словам, и здесь есть «определенное улучшение позиций».
Киев потребовал от мировых энергетических компаний поделиться прибылью
Минэнерго Украины потребовало от мировых энергетических компаний отдать Киеву часть прибыли
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Крупнейшие мировые сырьевые компании обязаны поделиться с Украиной полученными в связи с конфликтом сверхприбылями, заявил изданию Politico глава Минэнерго страны Герман Галущенко.
По его словам, мировые энергетические гиганты получают огромную непредвиденную прибыль из-за украинского конфликта, Киев оценивает ее в более чем 200 млрд долларов и считает справедливым поделиться этими деньгами с Украиной для восстановления энергетического сектора, передает РИА «Новости».
По информации издания, обозначенная министром сумма часто упоминается как прибыль за 2022 год пяти ведущих компаний – BP, Chevron, ExxonMobil, Total и Shell.
Кроме того, Галущенко призвал западные страны «закрыть лазейки» касательно обхода санкций в вопросах продажи российских энергоносителей. Глава Минэнерго Украины добавил, что Киев сам может предоставить альтернативное ядерное топливо, чтобы избавить страны ЕС от поставок из России.
Напомним, премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал Норвегию поделиться с Украиной сверхприбылью от продаж газа и нефти, он заявил, что Норвегия получает свыше 100 млрд евро от продажи подорожавшего газа.
Норвегия ответила на требование поделиться с Украиной сверхприбылью, заявив, что уже внесла значительный вклад в поддержку Украины.
Наместник Киево-Печерской лавры посулил горя Зеленскому и «его своре»
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Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и его «своре», заявив, что «Господь не простит» изгнания служителей лавры.
Митрополит заявил: «Говорю вам и вашей своре, что наши слезы не упадут на землю, они упадут вам на голову». «Вы думаете, что, войдя во власть на наших спинах, вы можете так поступать?» – сказал наместник, подчеркнув, что «Господь не простит» ни Зеленского, ни его семью.
Наместник лавры заявил, что «220 человек братии выброшены на улицу», поскольку Зеленский «не смог принять митрополита Киевского Онуфрия с Синодом» и не остановил одержимого «злобой, ненавистью и дьявольским бешенством министра культуры». «Значит, он творит все с вашего разрешения. Горе вам. Бойтесь!» – приводит слова митрополита ТАСС.
Украинские СМИ сообщают, что верующие канонической Украинской православной церкви ночуют в лавре, опасаясь ее захвата. Они расположились в храме Агапита Печерского, входящем в храмовый комплекс.
Директор департамента Минкульта Украины Марианна Томин заявила, что ведомство не считает факт подачи иска служителями Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ к дирекции одноименного государственного заповедника основанием для продолжения их пребывания на территории лавры. По ее словам, «пока суд не вынесет решения, они все равно не должны находиться в помещениях лавры».
Напомним, священнослужителей и монахов канонической Украинской православной церкви хотят выгнать из лавры. Раскольническая Православная церковь Украины уже назначила своего «наместника» лавры – архимандрита Авраамия (Лотыша), который прежде был монахом лавры в составе канонической УПЦ, однако перешел в раскольническую ПЦУ. УПЦ запретила архимандрита в служении.
В Сенате США призвали к эскалации напряженности в отношениях с Россией
Американский сенатор Джим Риш заявил о необходимости эскалации напряженности в отношениях с Россией
Джим Риш, представляющий Республиканскую партию в комитете Сената США по международным отношениям, поддержал передачу Украине любых вооружений, кроме ядерного оружия.
В частности, речь идет об истребителях F-16. Риш заявил, что его не тревожит риск использования Россией ядерного оружия в ответ на действия США. Сенатор заявил, что он «небольшой поклонник спора о том», допустима ли эскалация. По его мнению, если не обострять напряженность, то можно потерпеть поражение. «Итак, я – за эскалацию», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, Риш выступил за признание действий России на Украине геноцидом. Кроме того, сенатор призвал США отказаться от российского урана.
Украина подтвердила успех российских войск в Артемовске
Украинский генштаб подтвердил успех российских войск в Артемовске
Российские войска «имеют частичный успех» в Артемовске (Бахмуте), сообщается в вечерней сводке украинского генштаба.
В сводке сообщается, что на «Бахмутском» направлении российские силы ведут штурмовые действия, передает РИА «Новости».
Напомним, российские штурмовые формирования практически зачистили промзону в Артемовске. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в случае поражения в Артемовске Киев будут толкать к компромиссу с Россией.
Украинским призывникам пообещали рассылку повесток по СМС
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Украина пытается создать механизм рассылки повесток военнообязанным через СМС и мессенджеры, заявил глава комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, представитель президента Владимира Зеленского в парламенте Федор Вениславский.
Комитет изучает совершенствование законов, чтобы центры комплектования и соцподдержки могли системно и «менее конфликтно» вручать повестки, заявил Вениславский по украинскому телевидению, передает РИА «Новости».
В уголовно-процессуальном кодексе есть возможность уведомления о времени судебного заседания через мессенджеры в телефоне, это можно применять и в отношении военнообязанных, сказал депутат.
Инициатива предлагает приравнять СМС к бумажной повестке, это позволит снять «бюрократические процедуры». Технические средства подтверждения получателем сообщения имеются, и база телефонов военнообязанных сформирована почти полностью.
Газета ВЗГЛЯД изучала, с какой целью киевский режим пытается ускорить мобилизацию и какие усилия для этого прилагает.
Украинская генпрокуратура предъявила обвинение Монтян
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Общественного деятеля и публициста Татьяну Монтян собираются судить на Украине по нескольким статьям, включая коллаборационизм и посягательство на территориальную целостность страны, сообщил офис генпрокурора страны.
В суд поступил обвинительный акт в отношении Монтян, являющейся «известным адвокатом», сообщили в пресс-службе офиса генпрокурора Украины, передает РИА «Новости».
В сообщении не указывается фамилия обвиняемой, но опубликована фотография Монтян.
Ей инкриминируются «публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти», «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», «коллаборационную деятельность», «оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины».
Монтян покинула Украину в 2021 году, СБУ заявляла о возбуждении уголовного дела против нее. Монтян постоянно посещает ДНР и ЛНР. В ее квартире проводили обыски.
Она выступала против государственного переворота на Украине в 2014 году. В 2015 году ее внесли в базу украинского националистического сайта «Миротворец».
ПЦУ назначила своего «наместника» Киево-Печерской лавры
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Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) назначила собственного «наместника» Киево-Печерской лавры, сообщил Авраамий (Лотыш), назначенный «наместником» лавры, «настоятелем» которой считает себя глава ПЦУ Епифаний.
На YouTube-канале ПЦУ Авраамий сообщил, что Епифаний в ответ на прошение Авраамия утвердил его «среди братии лавры в составе Православной церкви Украины» и возложил обязанности наместника лавры, сообщает ТАСС.
Архимандрит Авраамий (Лотыш) ранее был монахом Киево-Печерской лавры в составе канонической УПЦ, однако перешел в раскольническую ПЦУ.
Ранее наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что монахи не покинут ее до окончания судебного разбирательства с заповедником.
Священникам предписали покинуть Киево-Печерскую лавру до полуночи.
Напомним, 13 марта на территорию Киево-Печерской лавры без предупреждения, без документов и уведомлений прибыла госкомиссия с проверкой. Монахи Киево-Печерской лавры УПЦ заявили, что отказываются покидать монастырь по требованию музея-заповедника, который находится в ведении Минкульта Украины.
Большая часть помощи Вашингтона Украине остается в США
Конгрессмен Маккол: Киев напрямую получает 20% всего объема помощи США
Украинское правительство напрямую получает только 20% всего объема помощи США в размере 113 млрд долларов, заявил глава комитета по международным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол.
Он пояснил, что эта часть идет в Киев в виде прямой бюджетной поддержки», передает РИА «Новости».
Маккол уточнил, что из общего объема помощи Вашингтона доля в размере 60% расходуется на «американских военнослужащих, рабочих и модернизацию военных запасов».
Напомним, в феврале в Конгрессе заявили, что Пентагону, Госдепу и Агентству США по международному развитию необходимо предоставить документы, которые позволят проверить, как расходуется выделяемая Украине помощь.
Пушилин отметил «четкое продвижение» российских войск на Марьинском направлении
Пушилин указал на «абсолютно четкое продвижение» Вооруженных сил России на Марьинском направлении
На Марьинском направлении наблюдается абсолютно четкое продвижение российских войск, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин отметил, что продвижение «не такое быстрое, как хотелось бы, но тем не менее – это движение вперед, это освобождение Марьинки», передает ТАСС со ссылкой на Первый канал.
Он также указал, что на Угледарском направлении идут позиционные бои, вооруженные силы Украины предпринимают попытки контратаковать, но российские войска успешно отражают их. Краснолиманское направление Пушилин назвал «более сложным». Однако, по его словам, и здесь есть «определенное улучшение позиций». На Артемовском направлении бои идут как в городе, так и в его окрестностях, сказал Пушилин.
Напомним, Пушилин сообщал, что на Марьинском направлении продолжаются достаточно ожесточенные бои, противник «упирается и перебрасывает резервы».
Российские военные за сутки уничтожили 570 украинских военных
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Ударами армейской авиации Западной группировки войск на Купянском направлении поражены живая сила и техника противника возле пунктов Синьковка, Гряниковка, Харьковской области, Стельмаховка и Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР), ликвидированы около 50 военнослужащих, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении поражены подразделения ВСУ недалеко от пунктов Невское, Червоная Диброва ЛНР, Ямполовка, Григоровка и Торское Донецкой народной республики (ДНР). За последние сутки уничтожены до 130 военнослужащих, две бронемашины, установка РСЗО «Град», самоходная гаубица «Акация», сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В результате активных действий Южной группировки войск на Донецком направлении потери противника за прошедшие сутки составили более 340 военнослужащих и наемников, два танка, четыре машины пехоты, шесть бронемашин, установка РСЗО «Ураган», гаубицы Д-20 и Д-30.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами армейской авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ под Угледаром и Владимировкой ДНР, Малиновкой и Щербаками Запорожской области.
За минувшие сутки на этих направлениях ликвидированы более 25 военнослужащих и две бронемашины, отчитались в Минобороны.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 25 военнослужащих, 11 автомобилей и три гаубицы Д-30.
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России за сутки нанесено поражение 93 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 107 районах, сообщил Конашенков.
Возле Гребенниковки Сумской области уничтожена самоходная огневая установка украинского ЗРК «Бук-М1».
Поблизости от Ольговки Херсонской области уничтожен склад с боеприпасами 126-й бригады теробороны. В районе Зализничного Запорожской области уничтожено хранилище топлива 102-й бригады теробороны, подытожили в оборонном ведомстве.
В Киеве предупредили об опасной ситуации вокруг УПЦ
Экс-советник Кучмы Соскин предупредил Киев об опасной ситуации касательно УПЦ
Решения киевского режима, в частности администрации Владимира Зеленского, исключить каноническую Украинскую православную церковь и выгнать монахов из Киево-Печерской лавры приведут к печальным последствиям, заявил в своем YouTube-канале экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
По его словам, такая опасная ситуация внутри страны приведет к нехорошим последствиям, киевский режим не знает понятия «Варфоломеевская ночь», передает RT.
Соскин назвал представителей киевской власти болванами, которые «не понимают, что такое революционная ситуация, межрелигиозная война».
Напомним, ПЦУ назначила своего «наместника» лавры – архимандрита Авраамия (Лотыша), который прежде был монахом лавры в составе канонической УПЦ, однако перешел в раскольническую ПЦУ. УПЦ запретила архимандрита в служении, который заявил, что в «печальной ситуации» виновата сама УПЦ.
Шеслер: Зеленскому плевать на православных украинцев
Политолог Шеслер указала на лицемерность слов Зеленского о религиозной свободе на Украине
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Зеленский под шум текущих событий решился на полное уничтожение УПЦ, и события вокруг Киево-Печерской лавры это подтверждают, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и его «своре», заявив, что «Господь не простит» изгнания служителей лавры.
«К сожалению, обращение митрополита в очередной раз будет проигнорировано офисом Зеленского. Власть в стране взяла последовательный курс на полное уничтожение УПЦ. Зеленскому необходимо избавиться от неугодных служителей и монахов, лишить их храмов и монастырей», – сказала политолог Лариса Шеслер.
«Слова митрополита Павла – крик отчаяния. Он не может угрожать руководству Украины. Церковь не обладает никакими рычагами воздействия на Зеленского, в то время как у президента на службе находится огромная репрессивная машина. Не стоит забывать и про радикальных националистов, которые ненавидят УПЦ и неоднократно избивали ее сторонников», – рассуждает собеседница.
«Фактически церковь в настоящий момент может опираться только на своих прихожан и их веру. Поддержки им ждать неоткуда. Удивительно, что такое происходит с УПЦ, представителей которой великое множество по всей стране, и их число гораздо больше, чем у других конфессий», – полагает эксперт.
«Тем не менее это еще раз подтверждает всю лицемерность заявления Зеленского о религиозной свободе на Украине. Это подлое пренебрежение правами человека на вероисповедание. Руководству страны абсолютно плевать на мировоззрение собственных граждан. Жестокие гонения на представителей УПЦ, которые выражаются в том числе в ситуации с Киево-Печерской лаврой, решили обозвать шагом к демократии», – резюмирует Шеслер.
Ранее наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел обратился
к президенту Украины Владимиру Зеленскому и его «своре», заявив, что «Господь не простит» изгнания служителей лавры. «Наши слезы не упадут на землю, они упадут вам на голову. Вы думаете, что, войдя во власть на наших спинах, вы можете так поступать?» – отметил он.
Наместник лавры заявил, что «220 человек братии выброшены на улицу», поскольку Зеленский «не смог принять митрополита Киевского Онуфрия с Синодом» и не остановил одержимого «злобой, ненавистью и дьявольским бешенством министра культуры». «Значит, он творит все с вашего разрешения. Горе вам. Бойтесь!» – подчеркнул церковнослужитель.
Решение администрации Зеленского раскритиковал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, подобные действия могут привести к нехорошим последствиям. Он отметил, что действующее руководство страны, судя по всему, не знает понятия «Варфоломеевская ночь».
Комиссия по инвентаризации имущества для передачи государству помещений Киево-Печерской лавры, которые арендовала каноническая УПЦ, начнет работу в четверг и завершит 1 мая. Уточняется, что процесс пройдет «поэтапно и с составлением протоколов». Предполагается, что состоится осмотр помещений, затем их опечатают, после чего представители УПЦ уже не смогут попасть внутрь. В настоящий момент к Киево-Печерской лавре приехали члены комиссии заповедника, однако верующие их не пускают.
Подобные действия со стороны украинских властей, по мнению Зеленского, призваны защитить общество от «московских манипуляторов религией». Он отметил, что власти осуществили очередной «шаг к укреплению духовной независимости». По версии Зеленского, Украина является «территорией самой большой религиозной свободы» в данной части Европы.
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В украинских Сумах горсовет не стал переименовывать улицы Менделеева и Кожедуба
Депутаты Сумского горсовета не одобрили петицию по переименованию улиц в рамках отказа от названий в честь российских и советских деятелей.
Авторы проекта заявили, что из-за решения горсовета в городе не будет улиц, названных в честь Симона Петлюры и других «борцов за независимость Украины», передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал «Деколонизация. Украина».
Поддержали переименование 16 депутатов из 30, а необходимо для одобрения петиции 22 голоса минимум.
Иван Кожедуб – трижды Герой Советского Союза, маршал авиации. Дмитрий Менделеев – русский ученый и общественный деятель, широко известен как химик, физик, экономист.
Напомним, в ранее в Киеве переименовали проспект Юрия Гагарина в честь космонавта Украины Леонида Каденюка.
В США заявили о нежелании ВСУ воевать до победы
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Американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен считает, что заявления о желании ВСУ воевать до победы являются ложью, об этом он написал в своем Twitter (соцсеть заблокирована в России).
Комментируя видео, на котором улыбающиеся украинские солдаты предположительно покидают Артемовск (украинское название – Бахмут), он подчеркнул, что на части разваливается «миф о высоком патриотизме украинских солдат и что они сражаются до последнего человека», сообщают «Известия».
Дрейвен также написал, что не удивлен радости украинских военных, поскольку находиться в городе было не их выбором. Единственные, кто хотят воевать до победы, по его мнению, – это президент Украины Владимир Зеленский и западные союзники.
Ранее Зеленский заявил, что народ Украины и мировое сообщество начнут подталкивать власть к компромиссу с Россией в случае поражения ВСУ в Артемовске.
Основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, что бои за Артемовск почти уничтожили армию Украины.