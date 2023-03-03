|
|
Одного из создателей «Спутника V» убили в Москве
Одного из создателей вакцины «Спутник V» Ботикова задушили в Москве
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Участвовавшего в разработке вакцины «Спутник V» Андрея Ботикова убили во время ссоры в собственной квартире в Москве, подозреваемый задержан, решается вопрос о его аресте, сообщили в правоохранительных органах.
Источник сообщил, что убит один из создателей вакцины от коронавируса «Спутник V» Андрей Ботиков, передает РИА «Новости».
Уточняется, что ученого задушил ремнем в его квартире молодой человек, который был в гостях у Ботикова. Он признал вину в убийстве, ранее привлекался к уголовной ответственности по тяжкой статье. Решается вопрос о его аресте.
Андрей Ботиков работал старшим научным сотрудником в Научно-исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, он являлся соавтором патента на вакцину от COVID-19 «Спутник V» и был в числе тех ученых, которые получили от президента Владимира Путина награду за создание препарата. Ботикову была вручена медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
В США отказались извиняться за разговор Блинкена и Лаврова
В США отказались извиняться за встречу Блинкена и Лаврова
|
|
Госсекретарь Энтони Блинкен во время беседы с главой МИД России Сергеем Лавровым предложил обсудить волнующие Вашингтон темы, поэтому США не будут приносить извинения, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс после вопроса о том, по чьей инициативе состоялся контакт. Ранее в МИД РФ сообщили, что о беседе попросила американская сторона.
По словам Прайса, это был короткий контакт на полях форума G20 в Индии, а не полноценная двусторонняя встреча. Также Прайс уточнил, что США не будут извиняться за действия в интересах США, передает РИА «Новости».
Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопаности Белого дома Джон Кирби сообщил, что контакт длился 10 минут. Также Прайс добавил, что встреча состоялась по инициативе Бликена, в ближайшее время новых контактов на официальном уровне с Россией не планируется.
Кирби со своей стороны уточнил, что Лавров и Блинкен находились в одной комнате в Нью-Дели, и «госсекретарь Блинкен воспользовался предоставленной ему возможностью», чтобы подойти к главе российского МИД, сообщил ТАСС.
Ранее Блинкен рассказал, что в ходе беседы призвал Россию вернуться к исполнению ДСНВ, остановить спецоперацию на Украине и принять предложение США по обмену заключенными с целью освобождения осужденного за шпионаж американца Пола Уилана. Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления Блинкена самопиаром.
«Американскому народу господину Блинкену нужно что-то предъявить, а предъявлять нечего, кроме как ловить Лаврова по коридорам за лацканы пиджака, вот и все. Это все самореклама. Это дешевка, просто непрофессиональные приемы, которые призваны закрыть эту брешь американской дипломатии», – подчеркнула Захарова. – «Блинкен попросился, чтобы его не отталкивали, видимо, когда он будет подходить. Ну что, не оттолкнули, послушали».
При этом Лавров в ходе краткого разговора с госсекретарем США в свойственной ему манере «отвел эти заходы» американской стороны, добавила Захарова.
В члене ДРГ в Брянской области узнали актера, снимавшегося в одном фильме с Собчак
|
|
В Сети в члене диверсионно-разведывательной группы, атаковавшей Брянскую область, узнали актера, снимавшегося в одной киноленте с Ксенией Собчак Кирилла Канахина (известен также под фамилией Родонский).
По данным RT, на фото участников РДК присутствует москвич Канахин, его позывной – Solar Cross, или Солнечный Крест. Сообщается, что мужчина уехал на Украину и вступил в признанный террористическим полк «Азов» (запрещен в России).
По данным издания, до того, как Канахин начал поддерживать националистические идеи, он снимался в кино и сериалах. В частности, он отметился в «Глухаре», «Наваждении», «Простых истинах», «Клубе» и обеих частях фильма «Никто не знает про секс», в одной из которых играла Ксения Собчак. Кроме того, он был актером Академического Малого театра России.
При нападении украинских диверсантов в Брянской области погибли два человека. Президент Владимир Путин назвал нападение терактом против мирных жителей.
В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что диверсантов выдавили на украинскую территорию, где по ним нанесли артиллерийский удар.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Россия сделала официальный запрос Сербии о поставках оружия Украине
Представитель МИД Захарова заявила об официальном запросе России к Сербии по сообщениям о поставках оружия Украине
Москва попросила Белград прояснить свою позицию по поставкам снарядов Киеву, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Мы уже запросили Белград о прояснении этой позиции», – заявила дипломат в эфире канала РБК, передает ТАСС.
Ранее она поясняла, что у российской стороны вызывают обеспокоенность сообщения о том, что сербская сторона якобы поставляет боеприпасы киевскому режиму.
До этого СМИ сообщали, что британское Минобороны якобы выкупает для украинской стороны боеприпасы на фабриках ряда стран, включая Сербию.
В Николаеве уничтожена база диверсантов-подводников ВСУ
База Вооруженных сил Украины, готовившая диверсантов-подводников, уничтожена в Николаеве российским ударом по координатам, сообщает один из подпольщиков, чья группа передала данные.
Отмечается, что на этой базе британские инструкторы готовили солдат ВСУ к атаке на российские корабли, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
По его словам, на острове Майский британские инструкторы должны были обучать военнослужащих ВСУ, как пользоваться подводными беспилотниками. Активисты передали координаты и 25 февраля база была уничтожена.
Взрыв был такой мощности, что детонация длилась долго, склад с боеприпасами полностью уничтожен, затоплено много помещений базы.
Подпольщик добавил, что беспилотники готовили к операции, связанной с Приднестровьем. Их целью была атака российских кораблей в Черном море в районе Одессы и базе в Севастополе.
Ранее газета ВЗГЛЯД анализировала ситуацию вокруг Приднестровья и сообщала, как регион готовится к атаке ВСУ.
Лавров: Россия больше не позволит Западу взрывать газопроводы
Россия больше не позволит Западу взрывать газопроводы, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Лавров напомнил, что Россия просила о расследовании ситуации со взрывами на «Северных потоках», однако запрос был сразу же отклонен. Он отметил, что американцы назвали это «нонсенсом». Глава МИД также обратил внимание на реакцию европейцев и американцев на расследование, опубликованное журналистом Сеймуром Хершем, передает ТАСС.
Глава МИД также заявил, что Россия в своей энергетической политике больше не будет полагаться на каких-либо партнеров с Запада. По его словам, война, которую против России развязали западные страны и в которой используются украинцы, повлияла на политику России, включая энергетическую политику.
Ранее американский журналист Сеймур Херш признался, что с самого начала именно США считал единственными подозреваемыми в теракте на «Северных потоках».
Генерал МВД объяснил цель запуска слуха про ядовитые пробники духов
Генерал МВД Ворожцов рассказал, с какой целью запущен слух про отравленные духи
|
|
Все это создается только для воздействия на общественное сознание с целью создания общего чувства тревоги, заявил газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке Владимир Ворожцов, комментируя появившиеся фейковые сообщения о раздаче злоумышленниками отравленных пробников парфюмерии.
В Сети появились фейковые сообщения, предупреждающие о том, что в новых регионах России неизвестное лицо якобы предлагает обычным прохожим понюхать пробники с ароматом духов. Но на бумажках, как пишут анонимы, оказываются вовсе не нотки парфюма, а отравляющее вещество, вдохнув которое человек тут же умирает.
«В условиях противостояния безусловным стремлением одной из противоборствующих сторон является создание негативного морально-психологического настроения у граждан, проживающих на другой стороне. Такие методы используются со времен Чингисхана, а также активно использовались фашистской пропагандой во времена Великой Отечественной войны, причем как на советских территориях, так и в Великобритании», – говорит Ворожцов.
Он подчеркивает, что подобных фейковых сообщений в мессенджерах и в Сети в целом «гуляет» очень много, но не все из них остаются замеченными. В данном случае очевидно, что сообщение ложное, поскольку если бы такая ситуация действительно происходила бы на освобожденных территориях, то злоумышленника сразу поймала бы полиция. Отравлять таким образом людей незаметно просто невозможно.
«Все это создается только для воздействия на общественное сознание с целью создания общего чувства тревоги. Причем аудитория этих слухов не военные, потому что они вряд ли примут подобное сообщение во внимание, так как не нюхают духи, им некогда, а обычные граждане. Проще говоря, аудитория очень широка – кого зацепит, того зацепит», – объясняет генерал.
Распространяются такие слухи в интернете очень быстро, от человека к человеку, продолжает собеседник. Дело в том, что выглядят изначально эти фейки безобидно, как предупреждение об опасности, чтобы войти в доверие читателя. Как только человек находит сообщение полезным, сразу же начинает пересылать своим друзьям, близким, родственникам – цепочка запущена. Единственный способ уберечь себя от такого рода тревог – внимательнее относиться к контенту в Сети, перепроверять информацию и доверять лишь проверенным источникам.
Пригожин: Артемовск практически окружен российскими силами
|
|
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил в видеообращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Артемовск (украинское название – Бахмут) практически окружен российскими силами.
На видео, размещенном в Telegram-канале пресс-службы Пригожина, основатель ЧВК заявил, что из Артемовска осталась только одна дорога. «Клещи сжимаются», – заявил он.
Пригожин добавил, что если раньше в боевых действиях принимала участие профессиональная украинская армия, то «сегодня мы видим все больше стариков и детей». Он отметил, что они «бьются, но жизнь под Бахмутом коротка – день-два».
Основатель ЧВК «Вагнер» призвал президента Украины Владимира Зеленского дать возможность украинским военным покинуть город, который фактически окружен.
На видео также показали троих пленных – это пожилой мужчина и двое молодых людей. Они попросили Зеленского позволить военным покинуть Артемовск.
Ранее в пятницу украинский командир с позывным «Мадьяр», в последнее время часто записывавший ролики о ситуации на фронте, рассказал, что его подразделение получило приказ немедленно покинуть город Артемовск.
Стало известно о бегстве украинского подразделения из Артемовска
Украинский командир с позывным «Мадьяр» рассказал о приказе к его подразделению покинуть Артемовск
Украинский командир с позывным «Мадьяр», в последнее время часто записывавший ролики о ситуации на фронте, рассказал, что его подразделение получило приказ немедленно покинуть город Артемовск (украинское название – Бахмут).
Мадьяр сообщил, что «получил боевое распоряжение срочно отбыть из Бахмута в новое место боевых действий», передает «Царьград».
В видеообращении Мадьяр задался вопросом о причинах перевода подразделения «в критический момент для Бахмута», однако отвечать на него не стал, поскольку считает себя «в первую очередь военным», а потому не может комментировать приказы командования. «Выполняем приказ», – приводит его слова РИА «Новости».
Как отметил блогер Сергей Колясников, бегство известного офицера ВСУ – это «очень плохая примета для оставшихся укронацистов, их выводить никто не собирается».
Блогер также предположил, что Мадьяр в ближайшее время будет снимать ролики о том, что Бахмут якобы находится под контролем ВСУ. «Под Соледаром он так врал неделями, кастрюлям заходило на ура», – добавил он.
Ранее Мадьяр рассказал, что украинская сторона теряет в Артемовске по одной-две роты за день.
В США рассказали, что Байден теряет способность говорить
Телеведущий Fox News Карлсон заявил, что президент США Байден теряет способность говорить
Американский президент Джо Байден постепенно теряет способность воспроизводить речь, заявил ведущий Fox News Такер Карлсон.
Телеведущий утверждает, что видел «миллион подобных отрывков за последние годы», передает РИА «Новости».
«Сейчас он вот так разговаривает. Он теряет способность говорить», – пояснил он.
Карлсон также отметил, что по его собственному наблюдению, у президента США недостаточно умственных и физических сил, чтобы управлять страной.
«Но из-за того, что это естественный процесс, нам приказано игнорировать это», – добавил ведущий.
Ранее большая часть граждан США одобрила идею проведения тестов на когнитивную пригодность вне зависимости от возраста всех претендующих на пост президента. Почти половина респондентов (49%) заявили о сомнении по поводу того, что Байден пройдет этот тест.
Переговоры по «зерновой сделке» зашли в тупик
Источник: Переговоры по продлению «зерновой сделки» зашли в тупик
Переговоры по продлению «зерновой сделки», срок действия которой истекает 18 марта, зашли в тупик, сообщил знакомый с ходом обсуждения источник.
Источник РИА «Новости» сообщил, что Турция и ООН не останавливали переговоры, обсуждаются различные варианты и инициативы, однако «создалась тупиковая ситуация». По его словам, в настоящее время неясно, будет ли продолжена инициатива, будут ли получены гарантии по выходу российской агропродукции и аммиака на мировые рынки. Эти моменты, отметил источник, должны быть урегулированы в сжатые сроки.
При этом источник не исключил, что контакты на высшем уровне могут способствовать прогрессу в переговорах.
Министерство иностранных дел России ранее сообщило, что подписанные в Стамбуле договоренности о перевозке зерна нуждающимся странам, получившие название «зерновая сделка», больше не работают.
ФСБ показала кадры с места теракта в Брянской области
Федеральная служба безопасности опубликовала фотографии и видео расстрелянных украинскими диверсантами автомобилей и убитых водителей в Брянской области.
Также на кадрах показаны заложенные мины, передает РИА «Новости».
На видео показали два расстрелянных автомобиля – легковушку ВАЗ и «Шевроле-Ниву». На водительском кресле в этих машинах находятся трупы.
Напомним, в результате атаки украинских диверсантов в Брянской области погибли два человека. Позже президент России Владимир Путин назвал инцидент террористическим актом.
Захарова на примере Индии раскрыла механизм подготовки антироссийских сюжетов BBC
Захарова рассказала о готовящемся сюжете на Би-би-си о дискредитации позиции Индии по Украине
|
|
Британский телеканал Би-би-си передал своим контактам в Дели инструкцию, какие вопросы нужно задавать индийской стороне на G20 в свете того, что Индия не прекратила работу в России. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Телеканал готовит сюжет «о войне» между Россией и Украиной для передачи Outside Source. Для нее него нужно разузнать у спикеров их мнение по поводу того, достаточно ли сделало индийское правительство, чтобы «осудить действия России».
Полный текст руководства Захарова привела в своем Telegram-канале.
В нем также указывается, что на переговорах G20 доминировала тематика украинского конфликта, и индийский бизнес не перестал работать в России, и отстоял свое решение по наращиванию поставок российской нефти.
Автор руководства спросил у получателя, что можно сделать, чтобы «оказать давление на Россию», или же Индия все еще связана с ней «историческими/оборонными узами».
В сообщении отмечается, что нужна аудиозапись продолжительностью от минуты до полутора минут.
Сама Захарова оценила такой запрос как «100%-ю работу пропагандистов» с заданным ракурсом освещения темы.
«Индия – великая держава. Лондон никак не может с этим смириться», – заключила дипломат.
Захарова разоблачила ложь Госдепа о встрече Лаврова с Блинкеном
Захарова: Блинкен на встрече с Лавровым даже не заикался на тему американца Уилана
Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым не поднимал тему обмена американца Пола Уилана, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Захарова сообщила в своем Telegram-канале, что уточнила у Лаврова, поднимал ли Блинкен накануне на полях встречи глав внешнеполитических ведомств Группы двадцати (G20) в Нью-Дели тему Уилана, и оказалось, что госсекретарь США «на этот счет даже не заикался».
По ее словам, все заявления Госдепа о том, что Блинкен выразил озабоченность ситуацией вокруг американца, это ложь.
«Невероятное поведение американской администрации», – добавила Захарова.
Также Захарова называла самопиаром заявления Блинкена, прозвучавшие после встречи с Лавровым.
Американский журналист рассказал об украинском «списке смерти» из-за Крыма
Американский журналист Блюменталь: Киев вносит в «список смерти» представителей СМИ, раскрывших правду о Крыме
Киев составляет «список смерти» журналистов, раскрывающих неудобную для украинских властей правду о жизни в Крыму, однако на Западе этот факт предпочитают замалчивать, заявил обозреватель Gray Zone Макс Блюменталь.
Американский журналист на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) написал, что репортер телеканала NBC, рассказавший правду о Крыме, попал в «список смерти» наряду с несколькими гражданами США, журналистами, сановниками и даже детьми, передает РИА «Новости».
Блюменталь задался вопросами, расскажет ли NBC об этом и будет ли «свободная пресса» осуждать это.
Напомним, корреспондент NBC Симмонс Кир посетил Крым, где жители полуострова сказали ему, что готовы защищать регион в случае попытки нападения Украины и не станут «рабами Киева». Украинские власти выразили «беспокойство» в связи с таким сюжетом американского телеканала. Симмонса Кира внесли в базу сайта «Миротворец».
В МИД России заявили, что зерновая сделка больше не работает
|
|
Министерство иностранных дел России сообщило, что подписанные в Стамбуле договоренности о перевозке зерна нуждающимся странам, получившие название «зерновая сделка», больше не работают.
В ведомстве уточнили, что главной проблемой стал саботаж Запада и не выполнение Меморандума, заключенного между Россией и ООН. Указано, что США и страны Европы не обращают внимание на проблемы нуждающихся стран и на усилия ООН, последнюю пытаются сделать «послушным инструментом» в своих политических интересах, сообщает пресс-служба МИД России.
МИД России сообщил, что большая часть зерна с Украины идет по демпинговым ценам на фураж в Евросоюз, а не в беднейшие страны. Российские сельхозэкспортеры получают проблемы от Запада, который «хоронит» гуманитарный «пакет» ООН, добавили в министерстве.
Ранее США призвали Россию продлить зерновую сделку. Напомним, согласно договоренностям между президентом Турции Тайипом Эрдоганом, президентом России Владимиром Путиным и ООН было решено поставлять зерно в Африку бесплатно.