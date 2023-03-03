Запасной канал на YouTube пранкеров Вована и Лексуса заблокировали

Пранкеры Вован и Лексус сообщили о блокировке запасного канала на YouTube после беседы с Хейгом

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили об очередной блокировке их запасного канала на YouTube после пранка с членом палаты лордов и экс-министром иностранных дел Великобритании Уильямом Хейгом.

В своем Telegram-канале Вован и Лексус предупредили о блокировке своего канала на YouTube для западной аудитории. По их словам, произошло это после публикации пранка с бывшим главой МИД Великобритании Хейгом.

Власти Великобритании постарались прикрыть откровения британского лорда и бывшего чиновника, считают пранкеры.

«Свобода слова» в действии», – подчеркнули Вован и Лексус.

Ранее российские пранкеры Вован и Лексус позвонили бывшему министру иностранных дел Уильяму Хейгу, которого считают «серым кардиналом» Британии, от имени экс-президента Украины Петра Порошенко.

В беседе с пранкерами он пожаловался на невозможность смены власти в России извне, как это удалось сделать США и Британии в «слабых странах».

До этого Вован и Лексус поговорили от лица Порошенко с бывшим канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которая подтвердила, что Минские соглашения были подписаны, чтобы дать время подготовить Украину к вооруженному конфликту.