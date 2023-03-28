Шойгу поручил ОПК увеличить производство военной продукции

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28 марта, вторник  |  Последнее обновление — 15:59  |  vz.ru
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Российский дизель продавил санкции Запада до рекорда

Россия нашла других покупателей своего дизеля взамен европейцам Виталий Тимкив/РИА Новости
Евросоюз запретил себе покупать российское дизельное топливо, однако запретить России им торговать европейцам не под силу. Экспорт дизеля из России в марте обещает достичь рекордного уровня, хотя санкции вовсю уже действуют. Как Москве удалось снова не потерять ничего из-за действия санкций? Подробности...
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В «ядерной миссии» с Белоруссией Россия оставила про запас самое главное

Ракеты комплекса «Искандер-М» тоже могут оснащаться ядерными боеголовками mil.ru
Сенсационное заявление Владимира Путина о ядерном сотрудничестве России и Белоруссии многие восприняли как прямое указание разместить российские атомные боеголовки за рубежом. Однако в словах российского лидера есть ряд очень тонких деталей. Некоторые нюансы заставляют предположить, что самый последний шаг на этом пути Россия оставила про запас. Подробности...
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«Снарядный голод» сказался на всем ходе Великой Отечественной

Артиллерия во время Великой Отечественной требовала колоссального расхода снарядов Александр Устинов/РИА Новости
Ровно в этот день, 28 марта 1942 года Наркомат обороны СССР издал приказ, критически важный для победы в войне. Речь шла о том, как преодолеть «снарядный голод» – колоссальный дефицит снарядов для артиллерии. Как и почему он возник, какие жесткие меры пришлось принять и военным, и советской промышленности – и какие долгосрочные последствия имел этот дефицит для войны в целом?  Подробности...
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Советская эскадрилья подмочила репутацию словацкого президента

Вражда с Россией снижает привлекательность Зузаны Чапутовой в глазах ее электората Ukraine Presidency/Global Look Press/Keystone Press Agency
Ярый антироссийский политик, президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что ее страна все больше устает помогать Киеву. На прошлой неделе с подачи Чапутовой Украине были переданы словацкие истребители МиГ-29, о чем Братиславу просил лично Зеленский. Однако вместо радости от этого шага Чапутова, похоже, ощутила разочарование. Что ж так? И почему президенту тревожно за судьбу своей партии накануне парламентских выборов? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Ядерное оружие в Белоруссии приближает новый мировой порядок

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Верить в то, что сейчас договоры с США служат гарантией мира, означает просто разменивать свою долгосрочную безопасность на несколько лет сравнительно спокойной жизни. Подробности...

Алгебра и гармония в творчестве Шендеровича

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Реакция общественности не заставила себя ждать. В. А. Шендеровича стали спрашивать: «Интересно, вы извинились за приветы Украине и украинцам?» В смысле, покуда не извинишься и не покаешься, о чем с тобой вообще говорить. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Мирная пыль Мариуполя

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
Я долго рассказываю местной женщине, каким был и стал Грозный, и объясняю, как для России важно не просто войти сапогом, но и полюбиться сердцем, восстанавливая город и приводя сюда страну не только флагом, но и цифровизацией, госуслугами, уровнем жизни. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
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С чего начать развал НАТО

Зачем нам ядерное оружие в Белоруссии

Байден опять на дне

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Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Москве

В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Как изменилось ваше отношение к китайским автомобилям за последнее время?
  • Улучшилось

  • Ухудшилось

  • Не изменилось
Вы были в Крыму после его воссоединения с Россией?
  • Да

  • Нет, но планирую там побывать

  • Нет, и не планирую там побывать
После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
  • Чаще

  • Так же

  • Реже

  • Перестанут летать

  • Затрудняюсь ответить
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны: Потери ВСУ за сутки составили более 460 военнослужащих и наемников
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    Путин: Вся страна переживает в связи с гибелью самарских военных в Макеевке Москва осудила участие генсека ООН Гутерреша в организованном США «саммите за демократию» Польских пограничников забросали камнями и палками на границе с Белоруссией Трансгендер расстрелял детей в американской школе

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    Советская эскадрилья подмочила репутацию словацкого президента

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    Российские штурмовые отряды зачистили промзону в Артемовске

    Римский статут МУС


    Эксперт: Начинается новый виток сближения Армении с Европой

    «скрыть правду»


    В Совфеде указали на боязнь Запада международного расследования теракта на «Северных потоках»

    Видео

    высокое качество


    Российский дизель продавил санкции Запада до рекорда

    дефицит снарядов


    «Снарядный голод» сказался на всем ходе Великой Отечественной

    наихудший сценарий


    Шведов готовят к массовой гибели из-за «войны с Россией»

    государственный язык


    Санду заставила молдаван говорить на чужом языке

    «ядерная угроза»


    Украина нашла повод для бесконечной мобилизации

    полюбиться сердцем


    Алексей Токарев: Мирная пыль Мариуполя

    нерабочая стратегия


    Дмитрий Орехов: Россия должна помочь Западу

    только победа


    Герман Садулаев: Желать Родине поражения – гарантированная «премия Дарвина»

    на ваш взгляд


    Как изменилось ваше отношение к китайским автомобилям за последнее время?

    Шойгу поручил ОПК увеличить производство военной продукции

    28 марта 2023, 15:25

    Текст: Алексей Дегтярёв

    Руководство предприятий ОПК в Челябинской и Кировской областях должно увеличить производство всей номенклатуры продукции, соответствующую задачу поставил глава Минобороны Сергей Шойгу.

    Шойгу в ходе поездки проверил работу автоматизированных линий производств снарядов и ракет, участки контроля качества продукции, сообщили в министерстве, передает ТАСС.

    После посещений предприятий глава ведомства провел рабочие совещания с руководством предприятий, представителями профильных органов военного управления и Минпромторга. В ходе мероприятий он поставил задачу по наращиванию производства продукции в соответствии с графиками выполнения государственного оборонного заказа.

    Патрушев: Россия не будет спасать США от распада
    		   
    27 марта 2023, 17:42
    Фото: Нина Зотина/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Россия минимум дважды спасала США от распада, во время войны за независимость и Гражданской войны, но сегодня помогать Штатам сохранять их целостность нецелесообразно, а простые американцы пальцем для этого не пошевелят, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

    Патрушев подчеркнул, что помогать США сохранять целостность Россия не будет, но российская многовековая культура основана на духовности, сострадании и милосердии. Он заявил, что Россия всегда поможет защитить суверенитет и государственность любых народов, которые обратятся к ней за помощью, пишет «Российская газета».

    Патрушев также предположил, что простые американцы и пальцем не пошевелят для сохранения целостности США, так как понимают, что не нужны своим властям, которые шаг за шагом уничтожают сами себя.

    Патрушев указал на противостояние между республиканцами и демократами, которое только усиливается, противоречия растут между финансовыми структурами и транснациональными корпорациями, которым важно только собственное благополучие.

    Глава Совбеза заявил, что элиты США возомнили себя «неприкасаемыми», а их проекты, такие как BLM, и поголовное насаждение трансгендерных теорий нацелены на духовную деградацию населения. Также, по словам Патрушева, взращенные в американцах индивидуализм и потребительство сыграют злую шутку.

    Он указал на то, что беда Америки заключается в том, что она «слишком заигралась в геополитические игры, позабыв о собственных насущных проблемах, некогда чистые американские города тонут в грязи и мусоре», пока власти США «играют» в своих биолабораториях.

    Ранее Патрушев заявил о возможности России уничтожить любого врага уникальным оружием.

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    Коментарии (59)
    Патрушев заявил о грозящем ЕС коллапсе
    		   
    27 марта 2023, 18:06
    Фото: Wiktor Dabkowski/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Граждане европейских стран могут перестать терпеть не оправдавшую себя «наднациональную надстройку» из-за грозящего прямого конфликта с Москвой, поэтому со временем это обернется коллапсом, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

    По его словам, США готовы биться с Россией не только до последнего украинца, но и до последнего европейца, передает ТАСС со ссылкой на «Российскую газету».

    Патрушев напомнил, что во время холодной войны Вашингтон, если была хоть какая-то угроза со стороны СССР, был готов «превратить Европу в радиоактивную пустыню».

    Секретарь Совбеза указал на заинтересованность США в устранении ЕС как главного экономического конкурента.

    «Не меньший удар по Европе нанесет реализация совместных с Вашингтоном планов ЕС по снижению сырьевой и технологической зависимости от Пекина», – предупредил он.

    Ранее Патрушев заявил о цели НАТО превратить Украину в один большой военный лагерь, чтобы нанести России поражение на поле боя. 

    Коментарии (42)
    Стало известно о критическом положении ВСУ у Авдеевки
    Пушилин: Силы России улучшили позиции у Авдеевки, ВС Украины оказались в критической ситуации
    		  
    28 марта 2023, 10:21
    Фото: Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил улучшение российских позиций на Авдеевском направлении, оценив положение украинских вооруженных сил как критическое.

    Пушилин отметил, что продолжается улучшение позиций ВС России, при этом, по словам самих боевиков, которые находятся в Авдеевке, их ситуация критическая, передает ТАСС.

    Как рассказал Пушили, российские силы практически полностью зачистили промзону на территории Артемовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ) в Артемовске.

    По его словам, бойцы ЧВК «Вагнер» создали невыносимые условия, чтобы противник даже аккуратно пытался подвезти БК, резервы, вывезти раненых, потому что все дороги простреливаются. Пушилин добавил, что в самом Артемовске важным было на самом заводе (АЗОМ) зачистить промзону, «практически уже можно об этом говорить, ребята добивают боевиков, но это одиночные группы».

    Он добавил, что украинские военные переместились в административные здания, расположенные за АЗОМ.

    Ранее местный житель рассказал, что в Артемовск заходили переодетые в форму Вооруженных сил РФ украинские военные и изображали приход Российской армии с целью выявить пророссийски настроенных граждан, которые после этого пропадали.

    Коментарии (16)
    СБ ООН не принял российско-китайскую резолюцию по «Северным потокам»
    СБ ООН не поддержал российско-китайскую резолюцию о международном расследовании диверсий на «Северных потоках»
    		   
    27 марта 2023, 22:43
    Фото: Li Muzi/ZUMA/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Совет Безопасности ООН не поддержал российско-китайскую резолюцию о международном расследовании диверсий на «Северных потоках».

    За резолюцию проголосовали Россия, Китай и Бразилия. Соавторами резолюции выступили также Белоруссия, Венесуэла, КНДР, Никарагуа, Сирия и Эритрея. Однако они не входят в состав Совета Безопасности ООН и не участвовали в голосовании, передает ТАСС.

    Воздержались при голосовании в СБ ООН 12 стран: Албания, Британия, Габон, Гана, Мальта, Мозамбик, ОАЭ, США, Франция, Швейцария, Эквадор, Япония.

    Против российско-китайской резолюции не проголосовал никто. Таким образом, резолюция не набрала необходимых для принятия девяти голосов.

    В тексте проекта резолюции предлагалось поручить генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу создать международную независимую комиссию для проведения всеобъемлющего, прозрачного и беспристрастного расследования всех аспектов акта диверсии на газовых трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», в том числе для установления исполнителей, спонсоров, организаторов диверсии и их сообщников.

    В минувшую субботу президент России Владимир Путин заявил, что полностью согласен с выводами американского журналиста Сеймура Херша о причастности спецслужб США к подрыву «Северных потоков».

    Коментарии (42)
    Херш отреагировал на решение СБ ООН по «Северным потокам»
    Американский журналист Херш: Решение СБ ООН по резолюции о теракте на «Северных потоках» не удивляет
    		   
    28 марта 2023, 08:46
    Фото: imago images/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Решение Совбеза ООН отказать в принятии российской резолюции о созыве международной комиссии для расследования теракта не вызвало удивления, заявил автор расследования о диверсии на трубопроводах «Северного потока» Сеймур Херш.

    По его словам, «расследование им просто не нужно, новостью стал бы факт принятия резолюции». Однако, по его мнению, особенно интересная новость – поддержание резолюции Бразилией, передает РИА «Новости».

    Напомним, Совет Безопасности ООН не поддержал российско-китайскую резолюцию о международном расследовании диверсий на «Северных потоках».  За резолюцию проголосовали Россия, Китай и Бразилия. Против российско-китайской резолюции не проголосовал никто. 

    Коментарии (10)
    Установлен порядок ухода из России компаний из недружественных стран
    Минфин: Компании из недружественных стран при уходе из РФ заплатят не менее 10% от половины рыночной стоимости активов
    		   
    27 марта 2023, 22:33
    Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Компании из недружественных стран при выходе из российских активов обязаны будут заплатить не менее 10% в бюджет РФ от половины их рыночной стоимости, следует из выписки из протокола заседания подкомиссии, опубликованной Минфином РФ.

    В выписке из протокола заседания подкомиссии говорится, что обязательство по осуществлению добровольного направления в федеральный бюджет России денежных средств в размере не менее 10% от половины рыночной стоимости соответствующих активов, указанной в отчете об оценке актива, передает РИА «Новости».

    В выписке также говорится, что компании обязаны будут добровольно направлять в бюджет России не менее 10% от рыночной стоимости соответствующих активов, если продажа активов осуществляется с дисконтом более 90% от рыночной стоимости.

    Напомним, по мнению аналитиков, к августу 2022 года западный бизнес в результате ухода из России потерял более 70 млрд долларов.

    Коментарии (14)
    Умер актер театра и кино Михаил Чигарев
    		   
    27 марта 2023, 21:57
    Фото: "Свой среди чужих, чужой среди своих","Мосфильм"
    Текст: Кристина Цыцура

    Актер театра и кино Михаил Чигарев умер на 79-м году жизни 26 марта, сообщает Союз кинематографистов России.

    Из сообщения следует, что актер умер после продолжительной болезни. В Союзе выразили соболезнования родственникам Чигарева, говорится в релизе на сайте.

    Прощание и похороны состоятся 28 марта в Переславле-Залесском.

    Чигарев известен по ролям в фильмах и сериалах «Раба любви», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Ранетки» и других. 

    Ранее сообщалось, что на 102-м году жизни скончался экс-руководитель Театра на Таганке, актер Николай Дупак. Артист снимался в военных фильмах, таких как «Мальчики», «Служили два товарища» и в других известных лентах. 

    Коментарии (4)
    Зеленскому запретили брать шоколад у Беара Гриллза
    The Telegraph: Зеленскому запретили брать шоколад у британского ведущего Гриллса «из-за угрозы отравления»
    		   
    27 марта 2023, 20:52
    Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский отказался угоститься шоколадом, предложенным ему британским телеведущим и путешественником Эдвардом Майклом Гриллсом (телевизионный псевдоним – Беар Гриллз), испугавшись, что его отравят, пишет газета Telegraph.

    Эксперт по выживанию Гриллс приехал снимать документальный фильм на Украину, где встретился с Зеленским, и предложил ему кусочек шоколада, передает РИА «Новости».

    The Telegraph пишет, что служба безопасности президента Украины оказалась недовольна предложением и не разрешила Зеленскому взять шоколад из-за опасений, что Гриллс «может его убить». Сам ведущий отнесся с пониманием к запрету охраны.

    Ранее в Кремле назвали «полной чушью» сообщения о том, что президент России Владимир Путин якобы поручил Кадырову ликвидировать Зеленского.

    Коментарии (12)
    Напавшую на россиян с ножом украинку приговорили на Кипре
    Напавшую в Ларнаке на россиян с ножом украинку приговорили на Кипре

    28 марта 2023, 09:47

    Суд Кипра приговорил к полугодовому заключению украинку, которая напала с ножом на россиян, которые отмечали День флага РФ.

    Окружной суд кипрской провинции Ларнака огласил приговор украинке, в августе прошлого года совершившей нападение на проживающих на острове россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на координатора действий кипрской общественности в поддержку потерпевших в инциденте Микиса Филаниотиса.

    Гражданке Украины дали шесть месяцев тюрьмы.

    Напомним, 22 августа прошлого года в Ларнаке у церкви Фанеромени собралась группа, чтобы отметить День российского флага. Внезапно к ним подошла 55-летняя украинка с ножом в руках и начала угрожать. Предположительно, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. 19 сентября стало известно, что ее отпустили под залог.

    Коментарии (15)
    В Артемовске заметили переодетых в российскую форму украинских военных
    Житель Артемовска рассказал о появлении в городе переодетых в форму ВС РФ украинских военных и пропаже ждущих Россию

    28 марта 2023, 03:53

    Текст: Антон Никитин

    В Артемовск заходили переодетые в форму Вооруженных сил РФ украинские военные и изображали приход Российской армии с целью выявить пророссийски настроенных граждан, которые после этого пропадали, рассказал местный житель.

    Житель Артемовска рассказал РИА «Новости», что по улице ходили слухи о том, что в город заходили переодетые в российскую форму украинские военные и изображали, как будто пришла «Российская армия», при этом переодетые обращали внимание на тех, кто обрадовался, и говорили им – выходим. По словам местного жителя, откликнувшиеся мирные жители после этого пропадали, куда – никто не знает.

    Житель Артемовска также рассказал, что еще перед началом спецоперации представители украинских служб забрали за пророссийские высказывания его коллегу, о котором до сих пор ничего не известно.

    В минувшее воскресенье британские СМИ сообщили, что ежедневные потери ВСУ в сражении за Артемовск составляют от 100 до 200 военнослужащих.

    Коментарии (7)
    Блогер Некоглай попал в скандал на Украине
    Уехавшего из России блогера Некоглая жители Украины осудили за танец в форме ГУР Минобороны Украины
    		   
    27 марта 2023, 17:12
    Фото: кадр из видео
    Текст: Елизавета Шишкова

    Покинувший Россию блогер молдавского происхождения Некоглай (Николай Лебедев) станцевал в форме Главного управления разведки Минобороны Украины, за что на него обрушилась волна критики.

     «Не позорь военных», – написали комментаторы на украинском языке.

    «Сними форму», – потребовали зрители, их слова приводит Telegram-канал «Политика страны».

    Сейчас Некоглай занимается помощью ВСУ. В соцсетях отметили, что он «купил пару дронов» на деньги украинцев, которые ему донатят.

    Напомним, блогера Некоглая выдворили из России после его пародийного ролика с российским солдатом, отбившимся от гранаты.

    Коментарии (24)
    В МИД назвали неприемлемым решение Еревана присоединиться к Римскому статуту МУС

    27 марта 2023, 19:14

    Текст: Алексей Дегтярёв

    В Москве не приемлют позицию Еревана по присоединению к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС), юрисдикцию которого российская сторона не признает, сообщил источник в МИД.

    В Москве считают «абсолютно неприемлемыми» намерения Армении по присоединению к Римскому статуту МУС на фоне недавних незаконных и юридически ничтожных «ордеров» МУС в отношении российского руководства, сказал собеседник РИА «Новости».

    Армянская сторона получила предупреждения о крайне негативных последствиях их возможных шагов для двухсторонних отношений с Россией, указал источник.

    МУС санкционировал «ордер на арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине.

    Между тем Конституционный суд Армении признал соответствующими Конституции страны обязательства, закрепленные Римским статутом Международного уголовного суда (МУС).

    Коментарии (35)
    В Словакии на правительство подали в суд за передачу МиГ-29 Киеву
    Оппозиционная словацкая партия подала в суд на правительство за передачу МиГ-29 Украине

    27 марта 2023, 21:46

    Текст: Алексей Дегтярёв

    Словацкая партия SMER подала в суд на членов правительства страны, принявших решение о передаче МиГ-29 Киеву, сообщил глава пресс-службы партии Ян Мажгут.

    Оппозиционная партия Smer-SD, которую возглавляет бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо, подала иск по подозрению в злоупотреблении полномочиями, нарушении обязанностей при управлении иностранным имуществом и саботаже, сказал Мажгут, передает РИА «Новости» со ссылкой на teraz.sk

    Напомним, киевские власти получили от словацкой стороны четыре МиГ-29 из обещанных 13.

    Россия сочла передачу этих истребителей Киеву нарушением соглашения о реэкспорте.

    Коментарии (5)
    В Германии призвали проверить банки на дискриминацию русских
    Германские правозащитники призвали проверить местные банки на предмет дискриминации русских
    		   
    27 марта 2023, 17:19
    Фото: Michael Weber/imagebroker.com/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Немецким властям следует проверить банки на предмет дискриминации по принципу «русский», соответствующее направление в МВД и федеральные министерства направил глава Ассоциации по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR) Ульрих Ойме.

    Ряд банков в ФРГ присылают уведомление клиентам о том, что прекращают обслуживать их счета, заявил Ойме, передает ТАСС.

    Глава ассоциации пояснил, что нет решений правительства страны или властей ЕС о введении санкций против частных и юридических лиц на территории Германии в банковском секторе.

    В Ассоциации полагают, что массовое прекращение обслуживания клиентов проводится по принципу «русский» и имеет за собой «формулу теневой спецоперации», а сами банки находятся под давлением. Это вопиющий акт дискриминации, нарушающий права человека, подчеркнул Ойме.

    Правление VADAR также обратилось к депутатам Бундестага с просьбой потребовать от ведомств провести проверку фактов сговора, подверженности банковской системы давлению и дать оценку деятельности банков.

    Коментарии (8)
    Названы сроки продажи первой партии иранских машин
    Гендиректор «Бест-моторс» Степанов раскрыл способ завода машин из Ирана в Россию
    		   
    27 марта 2023, 16:29
    Фото: Artem Sobolev/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Иранские автомобили Saipa могут начать продаваться в России с 1 июня, заявил генеральный директор компании «Бест-моторс» Александр Степанов.

    Первая партия, согласно расчетам компании, должна приехать до июня, в ней будет 1 тыс. автомобилей, заявил Степанов ТАСС.

    Первую партию планируют ввезти без получения одобрения типа транспортного средства (ОТТС) и с использованием механизма параллельного импорта.

    Также директор по стратегическому развитию «Бест Моторс» Евгений Чижов сообщил, что ведутся переговоры с Saipa по поводу локализации производства в Петербурге. Для этого нужно развить дилерскую сеть и изучить, «приживется ли» автомобиль на российском рынке.

    В феврале сообщалось, что Saipa намерена поставлять в Россию две марки своих автомобилей. Также в работе в России заинтересован и концерн Iran Khodro.

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