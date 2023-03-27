Политолог указал на желание Си Цзиньпина выглядеть миротворцем

Политолог Гуселетов заявил о желании Си Цзиньпина выглядеть миротворцем в отношении Украины и Ближнего Востока

Китай всегда преследует в первую очередь свои интересы, сейчас Пекин хочет «выглядеть миротворцем», заявил руководитель отдела политологии, главный научный сотрудник Института социально-политических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Борис Гуселетов.

Гуселетов отметил, что для Си Цзиньпина в начале третьего срока на посту председателя КНР важно «заявить мировому сообществу о позиции именно такого миротворца, который готов урегулировать российско-украинский конфликт». Аналогичную позицию Пекин занимает и по Ближнему Востоку, передает ТАСС.

С российской позицией, как подчеркивает Гуселетов, она совпадает «отчасти», как и китайский план по урегулированию ситуации на Украине. По многим пунктам позиции Москвы и Пекина «созвучны», но в плане Китая есть и «пункты, которые для России не совсем приемлемы», например, о «нерушимости границ».

«Это небольшое несовпадение в позициях, оно может быть более критичным. Или же Китай будет вести себя более лояльно. Пока трудно сказать, потому что заявлены общие позиции, а до конкретики пока не доходит», – сказал Гуселетов, выразив уверенность, что в ближайшее время ситуация должна проясниться.

По мнению Гуселетова, Китай склонен придерживаться нейтралитета по вопросу Украины, он «занимает срединную позицию». Сейчас Россия «находится в окружении оппонентов и врагов, поэтому очень трудно оказывать влияние и давление на другие страны», отметил политолог. При этом есть «варианты укрепления отношений в Африке и в Азии». Гуселетова указал, что у Китая «более широкое поле деятельности» и диалог с Китаем даст России возможность «более активно вести себя на международной арене».

«Я думаю, что главное – это то, о чем говорит как российское, так и китайское руководство, а также руководства других стран. Это завершение украинского конфликта, чтобы все-таки нормализовать ситуацию. И в этом случае, конечно, наши возможности сотрудничества с Китаем и другими странами по влиянию на международную ситуацию будут гораздо шире», – сказал политолог.

Напомним, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали заявления об углублении отношений двух стран и о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.

