Sunday Times: Украина теряет до 200 солдат в день в Артемовске

В сражении за Артемовск ВСУ теряют от 100 до 200 солдат в день. Такие значительные потери могут вынудить ВСУ оставить город, сообщают британские СМИ.

Как пишет Sunday Times, Киев теряет до 200 военнослужащих в день, что может заставить ВСУ оставить город и отступить к Краматорску и Славянску, передает URA.RU.

Ранее газета Politico сообщила, что ВСУ за время конфликта потеряли более 100 тыс. военных, многие из потерь происходят в Артемовске.

Напомним, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Киев развернул мобильный крематорий в лесу в районе села Миньковка северо-западнее Артемовска на удалении от основных дорог в ДНР.