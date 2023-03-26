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В Британии раскрыли потери ВСУ в Артемовске
Sunday Times: Украина теряет до 200 солдат в день в Артемовске
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В сражении за Артемовск ВСУ теряют от 100 до 200 солдат в день. Такие значительные потери могут вынудить ВСУ оставить город, сообщают британские СМИ.
Как пишет Sunday Times, Киев теряет до 200 военнослужащих в день, что может заставить ВСУ оставить город и отступить к Краматорску и Славянску, передает URA.RU.
Ранее газета Politico сообщила, что ВСУ за время конфликта потеряли более 100 тыс. военных, многие из потерь происходят в Артемовске.
Напомним, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Киев развернул мобильный крематорий в лесу в районе села Миньковка северо-западнее Артемовска на удалении от основных дорог в ДНР.
ВСУ назвали самое разрушительное российское оружие
Украинские военные заявили о разрушительном эффекте российских ТОС «Солнцепек»
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Российские системы «Солнцепек» уничтожают все на своем пути, не дают шансов выжить, выжигают все, что можно, заявили украинские военные в интервью украинским СМИ.
Украинские военные пожаловались журналистам издания «Страна.ua» на разрушительную силу российской системы «Солнцепек», которая, по их словам, сжигает все на своем пути. При залпе из российского ТОС спастись в укреплении почти невозможно, заявили в ВСУ, передает «Газета.Ru».
В статье отмечается, что именно благодаря российской артиллерии киевские силовики оказались в очень тяжелом положении под Артемовском, дороги в который ВС России отрезали и взяли под огневой контроль.
Как отмечается в статье, превосходство российской артиллерии негативно отразилось на положении киевских силовиков под Артемовском и отрезало их от большей части дорог, ведущих в город.
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» разработана на основе ТОС-1 «Буратино» в 2001 году, предназначена для поражения легкобронированной техники, автомобилей, зданий, укреплений и живой силы противника в них на дистанции до шести километров.
Ранее «Солнцепеки» и Т-90М поддержали наступление ВС России под Кременной.
В Киеве потребовали от Зеленского ответить за потери ВСУ
Экс-советник бывшего президента Украины Кучмы Соскин обвинил Зеленского в громадных потерях ВСУ
Украинский президент Владимир Зеленский должен ответить за огромные потери ВСУ, заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
По его словам, уже в данный момент насчитывается порядка 160 тыс. раненых и погибших на Украине, украинцы платят кровью, пока олигархи, захватившие власть, паразитируют на народе, ездят на дорогих иномарках и устраивают «пир во время чумы», передает Ura.ru.
«Кто будет отвечать, Зеленский, за этих погибших?» – заметил Соскин.
Между тем накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о подтягивании к линии боевого соприкосновения техники и обученных в европейских странах резервов ВСУ.
Олланд признался в обмане России при помощи Минских соглашений
Экс-президент Франции Олланд заявил, что Минские соглашения помогли Украине собрать армию
Заключенные руководителями России, Франции, Германии и Украины Минские соглашения позволили Киеву нарастить военную мощь, заявил бывший президент Франции Франсуа Олланд.
По словам экс-президента Франции Минские соглашения помогли нарастить Украине военную мощь, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Олланд также считает, что в Германии надо было запретить «Северный поток–2» еще на стадии строительства, а западным компаниям следовало покинуть Россию гораздо раньше начала СВО.
По его словам Франция и Германия старались предотвратить конфликт на Украине, однако сделать этого не удалось, поскольку Владимир Путин до начала СВО не верил в возможность сильного ответа со стороны западных государств.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинские власти приняли решение готовиться к конфликту с Россией после встречи Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным в Париже в декабре 2019 года.
В Кремле отмечали, что признания Украины, Германии и Франции о подготовке силового решения в Донбассе только подтверждают правильность решения президента Владимира Путина о начале
Российские войска не позволили ВСУ перебросить резервы на купянском направлении
Глава пресс-центра группировки российских войск «Запад» Зыбинский сообщил о сорванных ротации и переброске резервов ВСУ
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Войска России не допустили переброску резервов вооруженных сил Украины на купянском направлении, а также ротации подразделений ВСУ, сообщил начальник пресс-центра российской группировки «Запад» Сергей Зыбинский.
Зыбинский сообщил, что сорвана переброска резервов в районе населенного пункта Стельмаховка. Огнем расчетов гаубиц Д-20 и Д-30 сорваны три ротации украинских подразделений на передовых позициях в районе Кисловки, Стельмаховки, Сеньково, передает ТАСС.
Кроме того, сообщается, что у населенного пункта Нижняя Дуванка расчетом ЗРК «Тор» сбит украинский БПЛА «Фурия». За день на купянском направлении выявлены и ликвидированы пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Российская артиллерия в районе Петропавловки и Ревучего уничтожила две самоходных гаубицы ВСУ Krab польского производства. У Прилипко уничтожена украинская Д-20, а у Ольшана – минометный расчет ВСУ.
Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил об уничтожении украинской «Фурии» на краснолиманском направлении. Разведка вскрыла украинские артиллерийские подразделения, которые были подавлены, передает РИА «Новости».
Минобороны России опубликовало в Telegram видеозапись боевой работы расчетов 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» ЗВО, выполняющих огневые задачи по уничтожению бронетехники и укрепленных позиций ВСУ в зоне спецоперации.
Сообщается, что на одном из направлений артбатарея пушек «Гиацинт-Б» уничтожила десятки опорных пунктов и транспортных развязок, по которым на передний край противнику перебрасывается техника и боеприпасы. Корректировка огня осуществляется с помощью беспилотного летательного аппарата.
На днях офицер пресс-центра группировки «Запад» Евгений Половодов сообщил, что в Харьковской области ликвидированы две украинские разведывательно-диверсионные группы.
Напомним, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские военные сорвали наступление ВСУ в Запорожской области.
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Размещение тактического ЯО в Белоруссии назвали ответом на провокации НАТО
Политолог Коктыш назвал размещение Россией тактического ЯО в Белоруссии элегантным ответом на все провокации НАТО
Доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш перечислил действия Запада, которые побудили Москву принять решение о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии.
Коктыш подчеркнул связь такого решения со специальной военной операцией на Украине. В нем, по словам эксперта, не возникло бы необходимости, если бы не «эскалация со стороны Запада». В частности, Коктыш указал на концентрацию войск НАТО у границ Белоруссии, агрессивную политику Варшавы, а также на «британскую провокацию с готовностью поставлять Украине снаряды с урановым сердечником», передает РИА «Новости».
По словам Коктыша, от Москвы требовался не «пиарный или чисто декларативный ответ, а вполне реальная и действенная реакция». Размещение тактического ЯО в Белоруссии «будет сдерживать Киев», считает он. Коктыш назвал решение Москвы «элегантным ответом на все предшествовавшие провокации НАТО». Он полагает, такой шаг может «заставить задуматься на Западе всех тех, кто там еще имеет разум».
«Все эти игры в эскалацию, вся убежденность западных элит в том, что Россия не ответит, они, в общем-то, базируются на неправильных вводных. Когда российское благородство интерпретируют как слабость», – сказал Коктыш.
По его мнению, размещение тактического ядерного оружия повлияет и на общественное мнение в Финляндии «относительно планируемого вступления Хельсинки в НАТО». Коктыш считает, что финны «будут против вступления», они «и сейчас этому не рады». Хотя «общественное мнение даже собственных граждан сейчас среди западных правительств мало кого волнует», оно «будет закипать и рано или поздно выльется в какие-то действия», но «не сегодня», заявил политолог.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин объявил, что российское тактическое ядерное оружие решено разместить в Белоруссии.
Российские военные сорвали наступление ВСУ в Запорожской области
Рогов: ВС России сорвали наступление украинских войск в районе Орехова Запорожской области
Наступление украинских войск в районе города Орехов Запорожской области сорвано массированным ударом по позициям противника, ВСУ потеряли 550 человек ранеными и убитыми, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Рогов заявил, что российские военные нанесли превентивный массированный удар по позициям ВСУ, поразив места расположения личного состава, а также склады с боеприпасами, военной техникой, топливом. Всего было поражено около 25 целей. По его словам, количество убитых и раненых, по самым скромным подсчетам, превысило 550 боевиков штурмовых подразделений ВСУ, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что украинская группировка под Ореховым находится в недееспособном состоянии для ведения наступления. При этом, по его словам, ВСУ вряд ли откажутся от планов наступления в Запорожской области, и попытаются вскрыть оборону ВС России.
Ранее Рогов рассказал о подготовке ВСУ к нескольким ударам в Запорожской области.
Американский полковник назвал просчет Зеленского в Артемовске
Экс-советник Пентагона Макгрегор обвинил Зеленского в провале обороны Артемовска
Президент Украины Владимира Зеленского загнал большое количество военных в Артемовск, город стал ловушкой для крупного соединения ВСУ, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Полковник в эфире своего YouTube канала заявил, что украинцы бросают в Артемовск еще больше военных, которых будут уничтожать в огненной ловушке, пока Киев будут подпитывать это направление, передает РИА «Новости».
Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинский президент Владимир Зеленский должен ответить за огромные потери ВСУ.
Путин стал часто пользоваться квартирой в Кремле после начала СВО
Песков рассказал об «очень частом» использовании Путиным квартиры в Кремле после начала спецоперации на Украине
После начала специальной военной операции на Украине глава российского государства Владимир Путин стал «очень часто» пользоваться квартирой в Кремле, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Песков пояснил, что Путин использует квартиру в зависимости от «загруженности рабочего графика», передает ТАСС.
Напомним, президент России рассказал, что в ходе визита китайского лидера Си Цзиньпина в Москву пригласил его «по дружбе перейти» в квартиру в Кремле, где Путин «в последнее время много проводит времени» и «очень часто ночует».
В Латвии запретили кукольные спектакли с Чебурашкой и крокодилом Геной
Латвийский кукольный театр запретил постановки с Чебурашкой и крокодилом Геной
В Латвии спектакль «Крокодил Гена и Чебурашка» сняли с репертуара «в связи с неприемлемым для театра кукол использованием любимых детских персонажей в российской военной пропаганде».
На сайте Латвийского театра кукол сообщили о снятии с репертуара спектакля с Чебурашкой и крокодилом Геной из-за якобы использования героев сказок в «пропаганде войны», передает Sputnik. Ближнее зарубежье.
Кроме того, со следующего сезона будут прекращены все постановки на русском языке, основанием стал приказ министерства культуры Латвии.
Ранее в школах Киева появились плакаты, где главный герой повести Эдуарда Успенского Чебурашка назван «оккупантом».
Между тем, после нападок на Чебурашку со стороны Украины в арсенале российских бойцов появился соответствующий патч с предупреждением «Зачебурашим».
Росгвардия изъяла экстремистскую литературу в школе в Херсонской области
Росгвардия нашла книги Бандеры и Шухевича в школьной библиотеке в Херсонской области
Издания с пропагандой фашизма обнаружили росгвардейцы в образовательных учреждениях и библиотеках Херсонской области, сообщила пресс-служба ведомства.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале Росквардии, бойцами было найдено более 200 экземпляров экстремистской литературы, в том числе публикации Бандеры и Шухевича.
По словам директора и библиотекаря школы, литература поступала по программе обучения из министерства образования Украины. В центральной библиотеке этого же населенного пункта обнаружено более 150 экземпляров изданий, искажающих исторические факты, поступившей из украинского минкульта.
Ранее Росгвардия нашла документальное подтверждение участия USAID в дестабилизации на Украине.
Путин сравнил темпы развития ВПК России с поставками западного вооружения Киеву
Путин: Россия произведет вооружения втрое больше, чем Запад даст Киеву
Российский военно-промышленный комплекс развивается и расширяется быстрыми темпами, и за один период Россия произведет втрое больше боеприпасов, чем страны Запада поставят Украине, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Российское производство, военно-промышленный комплекс... развивается очень быстрыми темпами – такими, которых многие не ждали. И за тот же период российская промышленность произведет в три раза больше боеприпасов... даже более чем в три раза», – цитирует РИА «Новости» Путина.
По его словам, поджигатели планируют направить на Украину 400 с лишним танков.
«За это время мы произведем новых, и модернизируются имеющиеся тоже, свыше 1600, а общее количество танков РФ будет превышать в три раза количество танков ВСУ, даже более, чем в три раза», – добавил Путин.
Ранее Путин заявил, что России есть чем ответить на снаряды с обедненным ураном.
Кредиторы Украины продлили приостановку выплат долга до 2027 года
Кредиторы Украины договорились о продлении приостановки обязательств по выплатам долга
Группа кредиторов Украины договорилоась о продлении срока возврата долга со стороны Киева на 2027 год, сообщило Bloomberg.
Согласно информации агентства Bloomberg, кредиторы договорились с представителями Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка о продлении запрета на возврат денег на период действия программы МВФ – на 2027 год, передает РИА «Новости».
В группу кредиторов входят Канада, Франция, Германия, Япония, Британия, США.
Ранее The New York Times сообщила, что западные страны выражают опасения, что их бюджеты не потянут восстановление Украины после завершения конфликта.
До этого стали известны условия выделения Украине нового кредита от МВФ.
Подоляк призвал Европу к санкциям против Росатома
Подоляк попросил у Европы больше вооружений и призвал к санкциям против Росатома
Украине от Европы нужно больше вооружений, необходимо усилить санкции против России, распространив их на Росатом, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя решение Москвы разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии.
Подоляк призвал усилить «военный потенциал Украины для контрнаступления». От Франции Украина ожидает лидерства, ответственности, решительности и «совершения исторического выбора». Подоляк пожаловался, что «Россия атакует при помощи беспилотников, баллистических ракет», которые Украина «не может перехватить», передает ТАСС со ссылкой на LCI.
«Против нас используют авиацию, в том числе ту, которая могла бы быть снабжена тактическим ядерным оружием, и мы можем ответить лишь при наличии таких же мощностей в сфере авиации. Было бы очень желательно, чтобы Франция показала пример в этом отношении», – сказал он.
При этом Киев не рассчитывает на истребители Mirage, но хочет, чтобы в Европе создали «авиационную коалицию», при этом Франция «могла бы взять роль лидера и координатора для поддержки переговоров». Подоляк сказал, что у Украины «есть концепт поставок дополнительных вооружений».
Он заявил, что это необходимо для контрнаступления, для которого пока «не собрали достаточно ресурсов» – вооруженным силам Украины требуются «155-мм снаряды, танки, тактическая аммуниция».
Напомним, Еврокомиссия отказалась от планов ввести санкции в отношении российского атомного сектора. Основными противниками введения ограничений против атомной отрасли России стали Венгрия и Франция.
Гагин: Иностранные наемники в Донбассе стараются держаться подальше от передовой
Иностранные наемники стараются оставаться на второй или даже третьей линии обороны, на передовую попадают только самые неопытные из их числа, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
По его словам, большинство иностранных наемников предпочитают занимать вторую или третью линии обороны, а на передовую попадают лишь наименее опытные, передает ТАСС. Гагин отметил, что такие новички, попав на передовую, нередко погибают одними из первых.
Он добавил также, что больше всего наемников наблюдается на артемовском и авдеевском направлениях.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в городе Запорожье, где находится одна из ключевых баз иностранных наемников, был нанесен удар, в результате которого уничтожены десятки наемников и инструкоров.
Мирный житель погиб в результате украинского обстрела ДНР
Мэр Горловки Приходько сообщил о гибели пострадавшего при украинском обстреле мирного жителя
Мирный житель, который пострадал в результате обстрела, устроенного в четверг украинскими войсками, скончался, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
Как сообщил Приходько в Telegram, мужчина 1956 года рождения «скончался от полученных травм, несовместимых с жизнью», хотя «медики боролись до последнего».
23 марта под украинским обстрелом оказались Донецк, Горловка, Гольмовский, Ясиноватая и Еленовка, передает ТАСС.
Напомним, в субботу украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Александровке, известно об одном пострадавшем.