Путин сравнил темпы развития ВПК России с поставками западного вооружения Киеву

Путин: Россия произведет вооружения втрое больше, чем Запад даст Киеву

Российский военно-промышленный комплекс развивается и расширяется быстрыми темпами, и за один период Россия произведет втрое больше боеприпасов, чем страны Запада поставят Украине, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Российское производство, военно-промышленный комплекс... развивается очень быстрыми темпами – такими, которых многие не ждали. И за тот же период российская промышленность произведет в три раза больше боеприпасов... даже более чем в три раза», – цитирует РИА «Новости» Путина.

По его словам, поджигатели планируют направить на Украину 400 с лишним танков.

«За это время мы произведем новых, и модернизируются имеющиеся тоже, свыше 1600, а общее количество танков РФ будет превышать в три раза количество танков ВСУ, даже более, чем в три раза», – добавил Путин.

Ранее Путин заявил, что России есть чем ответить на снаряды с обедненным ураном.