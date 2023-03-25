В Бердянске высадили деревья «Сада памяти» в честь ветеранов ВОВ

В честь 80-летия освобождения города от фашистов и Донбасской операции, изменивших ход истории в Великой Отечественной войне, на территории мемориального комплекса «Вечный огонь» на аллее Победы Бердянска высадили липы.

На аллее Победы у мемориального комплекса «Вечный огонь» высадку 85 саженцев лип посвятили героям Великой Отечественной войны, вывевавшим за город, и фронтовикам, освободившим 80 лет назад от немецких захватчиков Донбасс, который считался для вермахта стратегическим объектом, сообщили организаторы акции «Сад памяти».

«Лично я высадил молодую липу в честь своего деда по матери. Он был коммунистом – председателем колхоза «Маяк». Его сдал гестаповцам местный полицай. Деда арестовали и в порту Бердянска расстреляли. Тело бросили в море, но течением его выбросило на берег. Звали деда Сгурский Иван. Вечная Память ему и всем погибшим! Я призываю всех помнить и чтить свою историю, своих предков! Они достойны того, чтобы мы ими гордились!», – заявил глава администрации Бердянска Александр Сауленко.

По его мнению, символично, что город присоединяется к инициативе «Сад Памяти» в год 80-летия освобождения Бердянска от немецко-фашистских оккупантов, которое будут отмечать 17 сентября.

С октября 1941 по сентябрь 1943 года город был в оккупации. Сотни бердянцев были расстреляны в Мерликовой балке, практически сразу же после захвата города немцами. Сам город был уничтожен при отступлении фашистов более чем на 80%.

В годы войны на территории Бердянска находилось несколько концлагерей для военнопленных, бойцы сражались на всех фронтах, а в самом городе действовали подпольные диверсионные группы. Освободили город силами советских войск Южного фронта и Черноморского флота в ходе Донбасской операции. С тех пор город ежегодно празднует День своего освобождения. Теперь – и в рамках «Сада памяти».

Волонтеры акции – участники всероссийских общественных движений «Волонтеры Победы» и «Волонтеры леса» – приехали на мероприятие раньше всех, чтобы подготовить для саженцев бирки с именами героев: в этот день деревья сажали не только в честь героев ВОВ, но и участников специальной военной операции.

По словам представителей движения «Волонтеры леса», зеленые памятники станут не просто символами подвигов, которые будут напоминать всем о героизме нашего народа, а также помогут в сохранении и восстановлении лесного богатства страны.

Всего в этом году в Запорожской области будет высажено свыше 950 тыс. деревьев, из них около 325 тысяч – в рамках «Сада памяти».

Акция «Сад Памяти» родилась в годовщину 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и проводится по инициативе АНО «Сад памяти», всероссийских общественных движений «Волонтеры Победы» и «Волонтеры Леса», Фонда памяти полководцев Победы, при поддержке Минприроды России, Рослесхоза в рамках национального проекта «Экология», а также при поддержке Фонда президентских грантов. Суть проекта заключается в том, чтобы в честь каждого из 27 млн погибших советских граждан, высаживать по всему миру именные деревья.