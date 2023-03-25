Медведев одобрил скачивание у «правильных пиратов» недоступного западного контента

Медведев: Ищите «правильных пиратов» и скачивайте у них недоступный западный контент

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказался за распространение пиратских копий фильмов, которые стали недоступны в России по решению западных правообладателей, чтобы причинить им максимальный урон.

В интервью российским СМИ, фрагмент которого он опубликовал у себя в Telegram-канале, Медведев заявил, что недавно власти обсуждали необходимость лишить западных правообладателей части неимущественных прав, которые они имеют в России.

«Если они ушли от нас, всякие «Нетфликсы» и прочие, значит, будем это все скачивать, будем пользоваться бесплатно. А я бы все это по Сети разбрасывал, для того чтобы причинить им максимальный урон. Максимальный урон, чтобы они обанкротились», – заявил Медведев.

По его словам, он ранее отрицательно относился к пиратству, но сейчас его точка зрения изменилась, и относится по принципу «что хотели, то и получили».

«И пусть они недобирают деньги», – заявил он, рекомендуя искать «правильных пиратов».

Напомним, Netflix приостановил работу на территории России в связи с событиями вокруг Украины. Ранее руководство компании также сообщило, что Netflix не будет транслировать 20 российских федеральных каналов первого и второго мультиплекса, несмотря на требование законодательства РФ.