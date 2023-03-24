Песков рассказал о реакции Кремля на решение Путина посетить Мариуполь Путин обсудил с Совбезом развитие электронной промышленности 24 марта 2023, 14:24 Текст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности обсудил развитие электронной и радиоэлектронной промышленности страны до 2030 года. Он подчеркнул, что это вопрос носит абсолютно фундаментальный характер, передает ТАСС. Путин указал, что правительство активно занимается этой работой на протяжении нескольких лет. В последние два года работа идет особенно интенсивно. Президент попросил выступить с докладом о нынешнем этапе этой работы и перспективах вице-премьера Дениса Мантурова. Путин: Коллективный Запад начинает применять на Украине оружие с ядерным компонентом Путин: Россия будет вынуждена реагировать на поставки Киеву снарядов с обедненным ураном

Фото: Zuma\TASS

Текст: Ольга Иванова

Планы Британии поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном говорят о готовности Запада воевать с Россией до последнего украинца, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. «Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле. Хотел бы в этой связи отметить, что если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать, имея в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом», – приводит его слова ТАСС. Напомним, власти Великобритании поставят на Украину снаряды, содержащие обедненный уран, говорится в заявлении замминистра обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди. Встречу Путина и Си Цзиньпина объявили концом «порядка, основанного на правилах» Australian Broadcasting Corporation после встречи Путина и Си Цзиньпина заявила о конце «порядка, основанного на правилах»

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Встреча президента России Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина демонстрирует, что западный «порядок, основанный на правилах», уходит в прошлое, заявила австралийская вещательная корпорация ABC. Как заявила Australian Broadcasting Corporation, Путин и Си Цзиньпин продемонстрировали способность «внедрять собственную дипломатию и создавать союзы» вопреки Западу, передает ТАСС. По мнению ABC, в экономическом, военном и политическом планах «мир смещается с западной оси». Высказывается предположение, что «порядок, основанный на правилах, уходит в прошлое», поскольку правила обеспечивали доминирование Запада, который мог «нарушать и устанавливать их по своей прихоти». ABC отметила, что ни Китай, ни Индия «не подвергли Россию остракизму». Глядя на политику Китая, большая часть мира, которая не стала поддерживать санкции против России, увидела, что западная поддержка Украины, представленная как защита самих основ миропорядка, – не единственный вариант поведения. Напомним, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали заявления об углублении отношений двух стран и о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года. Новости СМИ2 Россия выступает за расчеты в юанях со странами Азии, Африки и Латинской Америки Путин: Россия выступает за развитие расчетов в китайских юанях

Фото: Александр Демьянчук/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Россия выступает за развитие расчетов в китайских юанях при торговле с другими странами, заявил президент РФ Владимир Путин во время российско-китайских переговоров в расширенном составе. «Важно, что во взаимной торговле все активнее используются национальные валюты. Следует и далее поощрять эту практику, а также расширять взаимное присутствие финансовых и банковских структур на рынках наших стран. Как я уже говорил, уже две трети товарооборота между нашими странами осуществляется в рублях и юанях», – заявил глава государства. «Мы за использование китайских юаней в расчетах между Россией и странами Азии, Африки, Латинской Америки», – цитирует ТАСС Путина. «Уверен, эти формы расчетов будут развиваться между российскими партнерами и их коллегами в третьих странах в – как я уже сказал – юанях», – добавил президент.



Напомним, в Александровском зале Большого Кремлевского дворца проходят переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина с участием делегаций с обеих сторон. Путин заявил о согласовании с Пекином практически всех параметров газопровода «Сила Сибири – 2» Путин заявил о согласовании практически всех параметров договоренности о газопроводе из России в Китай

Фото: Сергей Карпухин/POOL/РИА Новости

Текст: Ольга Иванова

Практически все параметры договоренности о новом газопроводе из России в Китай через Монголию согласованы, объявил президент России Владимир Путин. «Только что мы обсуждали хороший проект. Это новый газопровод «Сила Сибири – 2» через Монголию. Практически все параметры этого соглашения согласованы. Это 50 млрд метров кубических газа надежных стабильных поставок из России», – сказал президент РФ.



Напомним, Россия в январе 2023 года вышла на первое место по поставкам природного газа в Китай – по сумме экспорта по газопроводу и в сжиженном виде. Новости СМИ2 Путин: Положения мирного плана Китая можно взять за основу урегулирования на Украине Путин: Положения мирного плана Китая можно взять за основу урегулирования ситуации на Украине 21 марта 2023, 19:25 Текст: Ольга Иванова

Положения мирного плана Китая могут быть взяты за основу урегулирования ситуации на Украине, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве, заявил президент России Владимир Путин на расширенных переговорах с китайской делегацией в Москве. Об этом сообщает ТАСС. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник обсудили предложенный Пекином план урегулирования конфликта на Украине. Путин и Си Цзиньпин встретились в Большом Кремлевском дворце

Фото: Скриншот из видео

Текст: Ольга Иванова

Церемония официальной встречи председателя КНР Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным состоялась в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца (БКД). Лидер Китая прибыл к главному входу БКД и поднялся на второй этаж по парадной лестнице, вдоль которой с обеих сторон был выставлен почетный караул. Путин и Си Цзиньпин поприветствовали друг друга. Оркестр исполнил государственные гимны России и КНР, сообщает ТАСС. Лидеры прошли в Екатерининский зал на переговоры в узком составе. Позднее состоятся переговоры в расширенном составе в Александровском зале и подписание документов в Малахитовом фойе. Лидеры стран также выступят с совместным заявлением. Завершится программа государственным обедом в Грановитой палате. Накануне прошла неформальная встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. В общей сложности общение Путина и Си Цзиньпина продлилось почти 4,5 часа. Новости СМИ2 Путин заявил о готовности России и Китая сотрудничать по развитию Севморпути

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Россия и Китай готовы создать совместный рабочий орган по развитию Северного морского пути, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином. «Перспективным видим сотрудничество с китайскими партнерами по освоению транзитного потенциала Северного морского пути. Мы готовы создать совместный рабочий орган по развитию Северного морского пути», – приводит его слова ТАСС. Ранее Путин заявил о согласовании с Пекином практически всех параметров газопровода «Сила Сибири – 2». Путин заметил отсутствие Полунина на награждении в Кремле 22 марта 2023, 14:26 Текст: Ольга Иванова

Президент Владимир Путин заметил, что артист балета Сергей Полунин, удостоенный премии для молодых деятелей искусства, отсутствует на церемонии награждения. «Молодой, но признанный мастер, вписавший свои страницы в мировую историю хореографии, – это артист балета Сергей Владимирович Полунин. Только что-то я его не вижу», – заметил глава государства во время церемонии награждения в Кремле, сообщает ТАСС. Как предположил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Полунин мог отсутствовать на вручении премий для молодых деятелей искусства из-за загруженности. Помимо Полунина, на церемонии в Кремле не оказалось еще двух награжденных. Путин в среду в Кремле вручает премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества, а также премии для молодых деятелей искусства. Глава государства лично наградит скульптора Екатерину Пильникову и режиссера Айдара Заббарова, которые стали лауреатами премии для молодых деятелей искусства, а также руководителя коллектива народного творчества «Радость» из Севастополя Виктора Гоцуленко и художественного руководителя ансамбля танца «Радость» из Мурманска Ларису Феоктистову – им присуждена премия в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Также наград за произведения для детей и юношества были удостоены режиссеры Александр Галибин и Инесса Ковалевская. Вручение премий традиционно проходит в преддверии Дня работника культуры, который отмечается в России 25 марта. Артист балета Сергей Полунин, скульптор Екатерина Пильникова и режиссер Айдар Заббаров стали лауреатами премии президента Владимира Путина для молодых деятелей культуры за 2022 год, соответствующий указ был опубликован накануне на официальном интернет-портале правовой информации. Новости СМИ2 Путин: Россия поддержит китайский бизнес в замещении ушедших предприятий Путин подтвердил готовность России поддержать китайский бизнес в замещении ушедших предприятий 21 марта 2023, 18:09 Текст: Елизавета Шишкова

Россия готова поддержать китайский бизнес в замещении предприятий, которые покинули российский рынок, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином. «Готовы поддержать китайский бизнес в вопросе замещения производств, покинувших Россию западных предприятий», – сказал он, передает РИА «Новости». Российский лидер обратил внимание на то, что в инвестиционной сфере сформирован масштабный пакет из 80 значимых и перспективных двусторонних проектов в различных отраслях на сумму порядка 165 млрд долларов. Ранее Путин заявил, что товарооборот России и Китая в 2022 году достиг рекордных 185 млрд долларов, ожидается, что в этом году он превысит 200 млрд долларов. Эксперты оценили итоги переговоров лидеров России и Китая Депутат Матвейчев: Россия и Китай показали, что западные козни не могут сказаться на партнерстве двух стран

Фото: Алексей Майшев/POOL/ТАСС

Текст: Евгений Поздняков

У Москвы и Пекина совпадает видение будущего международной политики. Российско-китайское партнерство носит взаимовыгодный характер, сказали газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев и политолог Евгений Минченко, комментируя итоги переговоров президента России Владимира Путина с его китайским коллегой Си Цзиньпином. «Сближение России и Китая не устраивает многие западные страны. Встречу лидеров стран пытались сорвать. Выходка с выдачей МУС ордера на арест Владимира Путина, очевидно, нужна была для того, чтобы не допустить переговоры», – считает Олег Матвейчев, зампредседателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. «Однако Москва и Пекин наглядно продемонстрировали, что оказывать давление на две великие державы бессмысленно. Козни недоброжелателей лишь укрепили нашу готовность проводить самостоятельную политику, основанную на принципах взаимоуважения и соблюдении национальных интересов», – подчеркивает депутат. «Си Цзиньпин и Владимир Путин неоднократно подчеркивали, что сотрудничество РФ и КНР носит взаимовыгодный характер. Наш диалог должен стать образцом для других государств. Мы открыто продвигаем идеалы уважительного отношения к суверенитету страны-партнера, и отвергаем всякие попытки выстраивания параллели «гегемон – подчиненные», – отмечает собеседник. «Ключевыми сферами для дальнейшего взаимодействия Китая и России станут энергетика и логистика. Но прорывы могут произойти и в высокотехнологичных отраслях, ведь их развитие идет динамичным темпом», – полагает Матвейчев. «Россия, как и Китай, испытывает давление со стороны стран Запада. Обе страны не приемлют гегемонизма в международных отношениях. Очевидно, что лидеры РФ и КНР готовы совместно отстаивать государственный суверенитет и продвигать принципы многополярного мира», – добавил Евгений Минченко, директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». «Отмечу, что по итогам переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина стало понятно, что обе страны заинтересованы в стабильности и процветании друг друга. Общение глав государств вышло достаточно искренним и дружеским, поэтому можно с уверенностью говорить, что партнерство России и Китая будет лишь крепнуть», – отметил собеседник. «Само же сотрудничество является взаимовыгодным. Так, Пекин предлагает нам продукты высокотехнологичной сферы, а мы снабжаем Китай энергетическими ресурсами. Уверенно растет товарооборот. Поднебесная, наблюдая за тем, как резко обрушились торговые связи России с Европой, начинает диверсифицировать поставки и закупки. Это дает дополнительный импульс для улучшения партнерства», – резюмирует Минченко. В понедельник стартовал трехдневный визит главы КНР Си Цзиньпина в Москву. Президент России Владимир Путин и его китайский коллега провели переговоры в Кремле. Лидер Китая отметил, что он придает большое значение отношениям с Москвой, поскольку в них присутствует «историческая логика». В ходе визита главы двух государств подписали два совместных заявления – об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия России и Китая, вступающих в новую эпоху, и о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года. Кроме того, Владимир Путин и Си Цзиньпин сделали совместное заявление после окончания встречи в Кремле. Напомним, визит Си Цзиньпина в Москву вызвал бурную реакцию в западных СМИ. Новости СМИ2 Путин приглашен на саммит БРИКС в ЮАР 23 марта 2023, 18:46 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин приглашен на саммит БРИКС в ЮАР, заявила глава МИД республики Наледи Пандор, передает агентство EFE. По ее словам, Путин «приглашен на саммит, пусть ордер Международного уголовного суда (МУС) и является некоторым поводом для беспокойства», сообщает «Интерфакс». Она напомнила, что в прошлом не раз «указывала на двойные стандарты в мировых проблемах. Существует много других стран, вовлеченных в конфликты, однако никем из них не интересовался МУС». 15-й саммит БРИКС пройдет 22–24 августа в городе Дурбан. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Россия уверена, что на предстоящем саммите БРИКС ЮАР обеспечит возможность работы делегаций любого уровня, несмотря на действия МУС, передает РИА «Новости». По ее словам, действия МУС «в отношении нашей страны являются юридически ничтожными», добавив, «что касается внешнего мира, то, согласно международному праву, должностные лица государств пользуются иммунитетом, у должностных лиц высокого ранга этот иммунитет абсолютен». Напомним, МУС выдал «ордер на арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как этот шаг поставил крест на идее международного правосудия. Юрисдикцию МУС не признают многие страны. Среди них – Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция. Путин: Российский бизнес в состоянии удовлетворить растущий спрос Китая на энергоносители 21 марта 2023, 17:44 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин, выступая на российско-китайских переговорах, заявил, что российский бизнес в состоянии удовлетворить растущий спрос Китая на энергоносители. «Российский бизнес в состоянии удовлетворить растущий спрос со стороны китайской экономики в энергоносителях как в рамках текущих проектов, так и тех, что сейчас находятся в процессе согласования», – сказал он, указав на то, что Россия является стратегическим поставщиком в Китай нефти, природного газа, в том числе СПГ, угля и электроэнергии, сообщает ТАСС. Президент также отметил, что объем поставок российского газа в Китай к 2030 году составит не менее 98 млрд кубометров плюс 100 млн тонн СПГ. Напомним, Россия в январе 2023 года вышла на первое место по поставкам природного газа в Китай – по сумме экспорта по газопроводу и в сжиженном виде. Новости СМИ2 Эрдоган собрался поговорить с Путиным в ближайшие дни Эрдоган сообщил о намерении провести телефонный разговор с Путиным в ближайшие дни 22 марта 2023, 23:09 Текст: Антон Антонов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что «в ближайшие два-три дня» хочет провести телефонный разговор с главой российского государства Владимиром Путиным. Эрдоган сказал, что активно обсуждал с Путиным выполнение зерновой сделки, а также возможность обработки в Турции зерна из России с последующей передачей его беднейшим государствам Африки по инициативе российского лидера, передает РИА «Новости» со ссылкой на NTV. «Он (Путин) сказал: «Давайте отправим зерно в слаборазвитые африканские страны». Я ему ответил: «Вы отправляйте зерно, а мы сделаем из него муку и отправим в слаборазвитые страны». У нас есть такое соглашение», – приводит слова Эрдогана ТАСС. Также Эрдоган подчеркнул, что в мире сохраняется «потребность в удобрениях». Турция намерена приложить усилия, чтобы российские удобрения были получены странами, которые испытывают в них потребность. Напомним, как сообщил Путин, если через два месяца Москва решит не продлевать зерновую сделку из-за нарушения Западом договоренностей, Россия безвозмездно пришлет нуждающимся странам Африки продовольствие. Путин распорядился включить в ипотеку расходы на окна, двери и встроенную мебель В ипотеку на новостройки могут разрешить включить траты на окна, двери, встроенную мебель 23 марта 2023, 19:59 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ДОМ.РФ при участии ЦБ и Агентства по страхованию вкладов продумать включение в ипотеку на новостройки расходы на окна, двери и встроенную мебель отечественного производства. «Представить предложения, направленные на предоставление гражданам возможности при приобретении жилого помещения на стадии строительства включать в сумму ипотечного кредита оплату стоимости неотделимых улучшений, в том числе окон, дверей, встроенной мебели российского производства», – говорится в тексте поручения на сайте Кремля. Ранее Путин заявил, что ипотечные программы на деревянные дома требуют активного развития. Новости СМИ2 Путин поддержал развитие спортивной ассоциации в ШОС 21 марта 2023, 18:16 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в расширенном составе поддержал развитие спортивных связей между Россией и Китаем и создание спортивной ассоциации в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). «В рамках проходящих сейчас перекрестных Годов физкультуры и спорта проведено более 100 мероприятий, особую значимость двусторонние спортивные связи приобретают в нынешних сложных условиях, когда олимпийское движение становится все более политизированным, а западные страны пытаются использовать спорт в неблаговидных целях в качестве инструмента давления», – приводит его слова ТАСС. Путин также поддержал работу по созданию соответствующей спортивной ассоциации в рамках ШОС. Ранее Путин заявил, что Россия и Китай готовы создать совместный рабочий орган по развитию Северного морского пути.