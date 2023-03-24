Задорнов перечислил «хронических больных» среди европейских банков

Экономист Задорнов: С трудностями могут столкнуться немецкие и итальянские банки

Европейские банки, в частности, немецкий Commerzbank и итальянский Monte dei Paschi di Siena, могут столкнуться с трудностями, как и швейцарский Credit Suisse, который попытались спасти от банкротства путем слияния с группой UBS, заявил экс-глава группы «Открытие» Михаил Задорнов.

Он пояснил, что в Европе кредитные организации объединить сложнее, чем в США. Присоединение Credit Suisse к группе UBS не снизило риски в европейской банковской системе, передает РБК.

Задорнов отметил, что Credit Suisse был самым слабым европейским банком, однако есть и другие.

Например, итальянский Monte dei Paschi di Siena, по мнению экономиста, этот банк следовало присоединить к кому-то еще десять лет назад. Также слабое положение у немецкого банка у Commerzbank.

Он подчеркнул, что все «хронические больные» среди банков Европы подвержены риску «попасть в реанимацию с не всегда гарантированным положительным исходом».

Проблемы с ликвидностью проявляются у тех игроков, которые на регулярной основе демонстрируют слабые финансовые результаты либо имеют несбалансированную структуру активов и склонность к разовым крупным потерям.

Monte dei Paschi di Siena является старейшим банком в мире, он работает с XV века. После мирового кризиса 2008 года он терпел убытки, по итогам прошлого года потери составили 205 млн евро.

При этом немецкий Commerzbank за прошлый год показал прибыль 1,4 млрд евро против 430 млн евро в 2021 году.

Напомним, крупнейший банк Швейцарии UBS купил банк Credit Suisse, который оказался в сложном финансовом положении из-за оттока клиентов.