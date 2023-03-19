СМИ: UBS готов купить Credit Suisse за более чем 2 млрд долларов

Кремль спросили о разрыве отношений с Германией на фоне решения МУС

Песков: Россия будет придерживаться своих интересов в ситуации вокруг МУС

Россия в ответ на позицию тех или иных стран относительно ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест президента Владимира Путина будет делать то, что соответствует ее интересам, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос, может ли признание Германией ордера МУС привести к разрыву отношений между двумя странами, передает ТАСС.

По словам Пескова, Россия делала и будет делать то, что наилучшим образом соответствует ее интересам. Он добавил, что Москва считает юридически ничтожными любые решения Международного уголовного суда, который также не признает.

Ранее в СК сообщили, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку заявлениям министра юстиции ФРГ об аресте граждан России.

Как заявил посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев, позиция представителей немецкого правительства по отношению к выданному Международным уголовным судом (МУС) ордеру на «арест» российского президента Владимира Путина вызывает озабоченность и свидетельствует о стремлении к дальнейшей эскалации конфликта с Москвой.

Напомним, министр юстиции Германии Бушман пообещал «арестовать» президента России Владимира Путина в случае его визита в страну.