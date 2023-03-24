Активисты ОНФ в годовщину бомбардировок Югославии принесли цветы к посольству Сербии

В день 24-й годовщины начала бомбардировок Югославии блоком НАТО активисты «Народного фронта» отдали дань памяти жертвам агрессии, они возложили цветы к посольству Сербии.

«Бомбардировки Сербии были продолжением варварской колониальной политики. То, что сегодня происходит на наших южных рубежах, – тоже продолжение. Выбран жертвой и страдает братский украинский народ. Украину втянули в этот чудовищный конфликт, и единственным интересом НАТО является подконтрольная Россия. Это невозможно. Именно здесь бывшие заокеанские партнеры сломают зубы», – приводятся на сайте ОНФ слова руководителя исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов.

Напомним, 24 марта 1999 года началась военная операция НАТО против суверенной Югославии. Впервые в послевоенной Европе блок без санкции ООН предпринял военную операцию против суверенного государства. На Югославию было сброшено 23 тыс. бомб и ракет. Операция длилась 78 дней, убиты тысячи мирных жителей, в том числе дети. Около 40 тыс. жилых домов были повреждены или полностью разрушены.

Как отметил представитель ОНФ, актер Андрей Соколов, «то, что происходило в Югославии, – подтверждение того, что события на Украине не случайны. И если мы не будем действовать, процесс перекинется на другие страны».

Член Центрального штаба «Народного фронта» гроссмейстер Сергей Карякин подчеркнул: «День очень печальный – даже природа плачет. Мы должны сделать все возможное, чтобы такое не повторялось».

Член Центрального штаба ОНФ, чемпион мира по боксу Денис Лебедев подчеркнул: «Я пообщался с представителями посольства, и прозвучали такие слова: «Мы можем простить, мы не можем отомстить, но не можем и забыть». Я полностью солидарен».

Посол Сербии в России Момчило Бабич поблагодарил представителей «Народного фронта».