Дания пригласила Nord Stream 2 AG вместе поднять со дна у трубы объект

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24 марта, пятница | Последнее обновление — 04:51 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Китай стал соавтором проекта резолюции в Совбезе ООН о диверсии на «Северных потоках»
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Часть католиков держится традиционных христианских доктрин. Другая часть считает, что веру можно дополнять, изменять и переписывать исходя из текущей идеологической моды. И это, увы, совершенно разные религии.
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Давайте насытим праздник 12 июня новыми-старыми смыслами. Чтобы на День России мы могли поднять бокалы за здоровье 1161-летней собственной страны.
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Международный уголовный суд в Гааге создал себе воображаемый домик, куда ракета не долетит и беспилотник не доберется. Понарошку независимые судьи выписали понарошку ордер на арест президента ядерной державы.
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Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
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В воскресенье президент России Владимир Путин посетил Мариуполь, ознакомился с ходом восстановления и благоустройства города, а также пообщался с его жителями
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Дания пригласила Nord Stream 2 AG вместе поднять со дна у трубы объект
Дания пригласила компанию Nord Stream 2 AG принять участие в подъеме найденного рядом с «Северным потоком – 2» объекта
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Датское энергетическое агентство (DEA) пригласило оператора газопровода «Северный поток – 2» – компанию Nord Stream 2 AG – принять участие в подъеме обнаруженного рядом с трубой объекта, говорится в заявлении ведомства.
В Датском энергетическом агентстве сообщили, что с целью дальнейшего выяснения природы объекта датские власти решили поднять объект при содействии министерства обороны королевства. Датское энергетическое агентство в этом контексте пригласило владельца трубопровода – Nord Stream 2 AG – принять участие в операции, передает ТАСС.
Напомним, 14 марта президент России Владимир Путин сообщил, что судно Газпрома обнаружило в 30 км от места теракта на газопроводе «Северный поток» еще одно взрывное устройство. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что может означать отказ Дании выдать России разрешение на участие в международном расследовании подрывов «Северных потоков».
Shaman прокомментировал оскорбительную шутку Галкина
Певец Shaman прокомментировал оскорбительную шутку Галкина
Российский исполнитель Shaman (Ярослав Дронов) рассказал о своем отношении к шуткам Максима Галкина (признан в России иноагентом) про песню «Встанем».
Артист заявил, что рад такому количеству внимания к своему творчеству со стороны Галкина. Дронов отметил, что каждый реагирует по-своему.
«Фанатизм, он, знаете ли, разный бывает», – заявил певец ИА REGNUM.
Ранее на концерте в США Галкин высмеял песню певца «Встанем», заявив, что артист в ближайшее время будет петь в Гааге: «Сядем!». Также Галкин осудил артистов, которые остались в России. Так, он резко высказался о Полине Гагариной, Сергее Лазареве и актере Иване Охлобыстине.
Ранее шутку Галкина прокомментировала телеведущая Ольга Скабеева, назвав юмориста «обыкновенной гнидой».
Задержанный в Италии Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста
Агентство АНСА: Местонахождение задержанного в Италии Артема Усса неизвестно
Сын губернатора Красноярского края Александра Усса, российский предприниматель Артем Усс, задержанный в Италии по международному ордеру, покинул место, где находился под домашним арестом, сообщило агентство АНСА.
По данным агентства, Артем Усс самовольно снял браслет контроля местонахождения и покинул съемную квартиру в Милане, ведутся его поиски, сообщает ТАСС.
Ранее суд в Милане принял положительное решение по вопросу об экстрадиции в США российского предпринимателя Артема Усса, задержанного в Италии по международному ордеру. В США ему предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег.
Усс не признает себя виновным. Россия также добивается выдачи Усса, на него заведено дело об особо крупном отмывании денег организованной группой.
Командир «Ахмата» посмеялся над видео с Зеленским под Артемовском
Командир «Ахмата» Алаудинов: Зеленский физически не мог попасть в Артемовск
Владимир Зеленский физически не мог посетить город Артемовск в ДНР, за который сейчас идут ожесточенные бои, уверен помощник главы Чечни командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
Накануне Владимир Зеленский заявил, что якобы посетил позиции украинских войск на Артемовском направлении. Какой именно объект он посещал, не сообщалось.
По слова Алаудинова, если Артемовск оказался в мультипликационном видео в бункере Зеленского, то он там мог очутиться, в других же случаях ни Зеленский, ни кто-либо из руководства Украины физически не мог оказаться в этом городе, и его там не было, передает РИА «Новости».
Командир «Ахмата» потребовал показать кадры заезда и выезда Зеленского в Артемовск и выразил убежденность, что киевский режим не сможет этого сделать.
Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщал, что российские войска практически блокировали Артемовск. Также он отмечал, что танки Leopard заметили на Артемовском направлении в ДНР.
В Белом доме оскорбили перехватившего дрон США российского пилота
Представитель Белого дома Кирби: «Сбившего» беспилотник США российского летчика наградили за идиотизм
Представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби назвал «идиотом» российского пилота, оттеснившего американский беспилотник MQ-9 Reaper от российских границ над акваторией Черного моря, сообщает The Hill.
Кирби заявил, что ни в какой армии в мире не награждают пилота за то, что тот «врезался в беспилотник», и задался вопросом, почему наградили за храбрость летчика, подвергшего риску себя и имущество США.
«В лучшем случае он был просто идиотом», – цитирует «Газета.Ru» Кирби со ссылкой на The Hill.
Ранее сообщалось, что министр обороны Сергей Шойгу вручил ордена Мужества летчикам самолетов Су-27, которые оттеснили американский БПЛА MQ-9, пытавшийся нарушить границы района спецоперации.
Напомним, по данным Минобороны, американский беспилотник MQ-9 Reaper, вопреки версии властей США о якобы столкновении с российским Су-27, упал в море из-за резкого маневрирования.
В США предложили Украине продать России часть территории
The Atlantic: Украина должна продать России часть своей территории
Украина могла бы продать России часть своих территорий, чтобы урегулировать конфликт, заявил бывший советник по оборонной политике при Пентагоне и американском Сенате Марио Лойола.
Как написал Лойола в материале для The Atlantic, США должны заставить Украину продать России территорию, которую они сейчас занимают, в обмен на большую сумму, которая включает репарации.
По его словам, длительный конфликт не выгоден ни одной из сторон, а однородное украинское государство на компактной территории могло бы быстрее интегрироваться в Европейский союз, как киевские власти давно хотели, передает Ura.Ru.
Ранее Asia Times писала, что Россия сохранит за собой Азовское море и большую часть Донбасса, а урегулирование конфликта будет навязано Украине, поскольку у нее заканчиваются силы.
Российская пехота атаковала дронами Mavic позиции ВСУ под Авдеевкой
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Российские военные продолжают атаку позиций ВСУ под Авдеевкой с помощью дронов Mavic, выслеживая местоположение противника и сбрасывая осколочные гранаты, сообщают военкоры «Русской весны» из зоны спецоперации.
По мнению специалистов, дроны играют огромную роль в боях под Донецком, так как с их помощью можно скорректировать артиллерийский огонь и начать атаку на позиции противника с воздуха, не рискуя жизнями разведчиков и штурмовиков, передает «Российская газета» на хостинг «Русская весна».
Кроме того, в районе Авдеевки российские военные применяют реактивную артиллерию и авиацию с целью перекрыть пути снабжения бойцов ВСУ через Орловку, Ласточкино и Тоненькое. Ту же тактику отсечения ВСУ от снабжения подразделения ВС России успешно применяли в Артемовске.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что идет планомерное наступление российских сил на Авдеевку со стороны Красногоровки и других направлений, в Артемовске, ситуация сложная, противник не собирается выводить войска.
Донецкий депутат Владислав Бердичевский рассказал о возможности создания котла в Авдеевке.
Киев впал в ярость из-за раскрытия планов ВСУ западными СМИ
Советник Зеленского Подоляк раскритиковал раскрывшие военные планы ВСУ западные СМИ
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Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк высказал недовольство поведением западных СМИ, раскрывающих военные планы ВСУ, пишет журнал Newsweek.
В материале уточняется, что Подоляк раскритиковал статью Politico от 15 марта, которая, сославшись на неназванных американских чиновников, заявила, что Киев начнет контрнаступление против российских военных в мае, передает РИА «Новости».
«Военным не нужно говорить о приоритетных направлениях или сценариях атаки. Украина гораздо более изобретательна, чем думают журналисты Politico», – передает издание его слова.
Отмечается, что сам Подоляк в интервью итальянской газете La Stampa утверждал, что контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие месяцы.
Ранее в ЛНР сообщили, что ВСУ продолжают наращивать силы под Артемовском. По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, в Григоровке, Богдановке и Калиновке (к северо-западу от Артемовска) замечено прибытие подразделений ВСУ.
Военный аналитик Михаил Онуфриенко рассказал газете ВЗГЛЯД, что ВСУ действительно могут попытаться нанести фланговые удары по нашим позициям в Артемовске, но дальше им двигаться все равно некуда.
Медведев решил «взбодрить» глав предприятий ОПК телеграммой Сталина
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев рассказал о планах «взбодрить» глав предприятий российского оборонно-промышленного комплекса телеграммами Иосифа Сталина военного времени.
В шутливом тоне Медведев рассказал, что знает, как простимулировать руководство оборонных предприятий работать еще лучше, передает РИА «Новости».
«Я недавно читал телеграммы Верховного главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина по вопросам оборонно-промышленного комплекса... Хочу зачитать эти телеграммы директорам наших заводов, чтобы взбодрить», – поделился он.
Ранее Медведев назвал произведенный в России Т-90М «Прорыв» лучшим танком в мире, превосходящим Leopard, Challenger или Abrams по своим тактико-техническим данным.
Напомним, в январе «Уралвагонзавод» успешно завершил очередной контракт на поставку танков Т-90М «Прорыв», новая партия модернизированных новейших танков отправлена Минобороны.
Фигуристы театра Бережной провалились под лед на Фонтанке в Петербурге
В Ледовом театре Елены Бережной рассказали о провалившихся под лед Фонтанки в Петербурге фигуристах
Артисты Ледового театра Елены Бережной провалились под лед на реке Фонтанке в Санкт-Петербурге, мужчины смогли выбраться самостоятельно.
В театре рассказали, что 19-летний фигурист возвращался домой из гостей в компании друзей. Он вышел на лед и начал ради шутки кататься. При этом, по данным издания «Фонтанка», перед этим молодой человек проверил лед на прочность ногой.
Артист театра провалился под лед, это увидел его старший коллега и поспешил на помощь, однако тоже ушел под воду.
Мужчине удалось выбраться и попросить помощи у прохожих. При помощи автомобильного троса провалившегося фигуриста вытащили на берег. К этому времени на место ЧП прибыла скорая помощь и полиция.
Обоих пострадавших отправили в больницу, они не пострадали.
Ранее сообщалось, что продюсер группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов и его друзья провалились под лед на Волге в Ярославской области, они погибли.
Германия и Франция разругались из-за автомобилей и ядерной энергетики
Politico сообщила о конфликте между Германией и Францией из-за автомобилей и ядерной энергетики
Из-за разногласий по вопросам ядерной энергетики и запрета машин с двигателем внутреннего сгорания между Германией и Францией разгорелись «скандал» и конфликт, сообщают СМИ.
Лидеры Евросоюза 23–24 марта обсудят в Брюсселе экономическую конкурентоспособность ЕС и поддержку Украины, но переговорам может помешать конфликт между Германией и Францией, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.
Германия и еще несколько стран, включая Италию, заблокировали запрет продаж автомобилей с традиционными двигателями к 2035 году. Это вызвало «скандал», пишет Politico. Европарламент уже дважды отклонил предложение Германии об исключении синтетической альтернативы ископаемому топливу. Позиция Германии подверглась критике Парижа. Сама Франция добивается объявления атомной энергетики «чистой» технологией, что не нравится уже Берлину. «Особенно разозлило» Францию давление на Еврокомиссию со стороны кабмина Олафа Шольца, куда входят немецкие «зеленые» – ЕК понизила значение атомной энергии в вопросе декарбонизации ЕС.
Глава Европарламента Роберта Метсола обратилась к Совету ЕС с протестом на попытки Берлина «в последнюю минуту» внести изменения в согласованное законодательство по автотранспорту. Госсекретарь Германии по делам ЕС Анна Люрманн выразила надежду, что действия ее страны не подтолкнут других членов ЕС также попытаться повторить действия Берлина для защиты их национальных интересов.
Напомним, Еврокомиссия отказалась от планов ввести санкции в отношении российского атомного сектора. Основными противниками введения ограничений против атомной отрасли России стали Венгрия и Франция.
Стало известно о корректировке украинского спецназа со спутников ЦРУ
Times рассказала о спецотряде с Украины, цели для которого определяются через спутник ЦРУ
Британская газета Times рассказала об украинском спецотряде, цели для которого определяются при помощи спутника ЦРУ.
Согласно изданию, речь идет о группе, которая формально является полицейским спецотрядом, но сотрудничает с главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины. Командир отряда заявил, что группа выбирает миссии на планшете с приложением, которое синхронизировано со спутником ЦРУ, передает РИА «Новости».
По его словам, цели могут быть размещены как украинским, так и американским спутником. Как пишет издание, большая часть миссий заключается в сбрасывании бомб с дронов и корректировке огня.
Ранее RT сообщил, что американский БПЛА MQ-9 Reaper найден в 60 км от Севастополя на глубине около 900 м, в районе падения военно-разведывательного аппарата дежурят силы ВМФ России.
Напомним, европейское командование ВС США заявило о якобы столкновении американского БПЛА с российским истребителем Су-27 над Черным морем.
Минобороны России опровергло эту информацию, заявив, что контакта между беспилотником и самолетом не было.
На Бали местные жители пожаловались на «русскую деревню»
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Жителя округа Южная Кута на индонезийском острове Бали пожаловались в иммиграционную полицию на существование «русской деревни», пишет портал Detik.
Жители жалуются на то, что большое количество туристов из России арендовали апартаменты и не следуют, по их заявлению, местным нормам и обычаям. Глава группы наблюдения за иностранцами Бадунга И Ньоман Сувенди подтвердили, что признаки существования «маленькой Москвы» действительно есть. Он отметил, что полиция проверяет вопрос законности данного феномена, передает РИА «Новости».
По утверждению газеты Wall Street Journal, некоторые россияне на Бали игнорируют предписания туристических виз и остаются на острове на долгое время. Они занимаются маркетингом в соцсетях для российских компаний, предлагают услуги парикмахеров, персональных тренеров и массажистов, часто обслуживая быстрорастущую русскую общину.
Ранее губернатор Бали Вайан Костер предложил отменить упрощенный порядок получения виз в аэропорту по прибытии для граждан России и Украины в связи с многочисленными нарушениями ими индонезийского законодательства.
Напомним, офицеры иммиграционной службы Бали следят за социальными сетями российских путешественников, чтобы выявить возможные нарушения визовых правил.
ВСУ анонсировали «скорое» наступление в районе Артемовска
Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что Киев скоро может перейти в наступление в районе Артемовска.
По его словам, ВСУ «совсем скоро» воспользуются этой возможностью, передает РИА «Новости».
Отметим, что советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал статью Politico от 15 марта, которая, сославшись на неназванных американских чиновников, заявила, что Киев начнет контрнаступление против российских военных в мае.
Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщал, что российские войска практически блокировали Артемовск. Также он отмечал, что танки Leopard заметили на Артемовском направлении в ДНР.
Накануне военный эксперт Онуфриенко заявил газете ВЗГЛЯД, что ВСУ уже опоздали с контратакой в Артемовске.
Трамп назвал разговор Путина и Си худшим моментом в истории для США
Экс-президент Штатов Трамп назвал разговор лидеров РФ и КНР Путина и Си в Кремле худшим моментом в истории для США
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Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал заявление председателя КНР Си Цзиньпина российскому лидеру Владимиру Путину о переменах, которых не было в течение 100 лет, замеченное из-за оставленного включенным микрофона, возможно худшим моментом в истории для США, сообщает журнал Newsweek.
Председатель КНР, прощаясь с президентом России после переговоров в Кремле, заявил, что сейчас идут перемены, которых не было в течение 100 лет, и когда они вместе, они двигают эти перемены. Российский лидер согласился с ним. На прощание Си назвал Путина дорогим другом и призвал «беречь себя», передает РИА «Новости».
Комментируя ситуацию, Трамп выразил мнение в своей соцсети Truth Social, что заявление Си президенту Путину, замеченное из-за оставленного включенным микрофона, было возможно худшим моментом в истории для США. Как отмечает Newsweek, речь идет именно о разговоре лидеров России и Китая перед прощанием.
Ранее австралийская вещательная корпорация ABC после встречи Путина и Си в Москве заявила о конце «порядка, основанного на правилах». Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем Китаю нужна Россия.
Мишустин заявил о повышении пенсий с 1 апреля
Социальные пенсии будут повышены с 1 апреля, а их рост за год составит 13,5%, заявил председатель правительства Михаил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме.
Он добавил, что будут сохранены действующие меры поддержки для наиболее уязвимых категорий граждан. С 1 апреля будет повышена социальная пенсия в дополнение к проведенной в июне прошлого года индексации. Мишустин пояснил, что помощь предоставляется гражданам, у которых не хватает стажа для получения страховой пенсии, сообщает РИА «Новости».
Таким образом, за год социальные пенсии вырастут более чем на 13,5%, что, по словам премьера, позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около 4 млн человек.
Ранее сообщалось, что правительство утвердило постановление об индексации с 1 апреля социальных пенсий на 3,3% в дополнение к уже проведенной индексации в 10%.
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