Рябков: Риск ядерного конфликта сейчас наиболее высок

Замглавы МИД Рябков заявил о возросшем риске ядерного конфликта

Вероятность ядерного конфликта сейчас наиболее высока, чем во все предыдущие десятилетия, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков во время дискуссии «Мир без ДСНВ: что дальше?» на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Я не хотел бы погружаться в обсуждение того, высока ли вероятность ядерного конфликта на сегодня, но она в любом случае выше всего того, что мы имели на протяжении последних десятилетий, скажем так», – передает ТАСС его слова.

По мнению Рябкова, Россия продолжает придерживаться ключевых положений и доктринального, и политического свойства, из которых следует, что мир должен быть безопасным и свободным от ядерной угрозы.

Он заявил, что неядерные государства, особенно те, кто не входят в ведомые США группировки, могли бы более весомо заявить о своей позиции для «вразумления абсолютно утративших чувство реальности» политиков Запада.

Напомним, ранее замминистра обороны Британии Аннабель Голди заявила о готовности Лондона отправить на Украину снаряды с обедненным ураном.