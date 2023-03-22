ЕС приступил к обсуждению новых санкций против России

Источник: ЕС обсуждает новые санкции против России, но конкретные меры еще не предложены

В Европейском союзе (ЕС) начали обсуждать, что должно быть включено в следующий пакет санкций против России, сообщил информированный источник.

Как сообщил источник РИА «Новости», обсуждения о введении новых санкций в отношении России проходят сейчас между странами-членами ЕС, но на данный момент ни одного конкретного предложения по одиннадцатому пакету санкций не представлено.

Источник подтвердил сообщения СМИ, что ЕС планировал сохранить санкционное давление на Россию, несмотря на заявления в ЕС о смещении действий в сторону борьбы с уклонением от санкций и усилий по обеспечению действенности уже существующих мер.

Напомним, Евросоюз опубликовал десятый пакет санкций против России. В него включены 205 организаций и 1473 человека. Также Евросоюз впервые включил в санкционный пакет запрет на транзит ряда товаров через российскую территорию.