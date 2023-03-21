Захарова рассказала о финансировании Германией «независимых» немецких СМИ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, как власти Германии обманывают, заявляя о независимости немецких медиа, и платят деньги «не подконтрольным государству» СМИ.

Представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале напомнила, как Германия оправдывала травлю русских СМИ, власти не обращали никакого внимания на эти притеснения, утверждая, будто не влияют на информационную политику в медиа.

Захарова отметила, что заявления немецких политиков оказались ложью. По ее словам, немецкие депутаты запросили у правительства информацию о том, как «поживают в немецком государстве независимые, отделенные от госказны средства массовой информации».

«Независимые, отделенные от государственного бюджета» СМИ получили в общей сложности более 1,5 млн евро наличными и банковскими переводами. В схемах были задействованы как минимум 200 немецких журналистов», – отметила дипломат, ссылаясь на официальный ответ властей Германии парламентариям.

Также Захарова указывает, что сотрудничество СМИ со спецслужбами раскрытию не подлежит.

«То есть немецкие силовики платят журналистам непонятно за что, непонятно как, непонятно сколько, и об этом никто не должен знать и не узнает, ведь речь идет о «соображениях госбезопасности». Цензура и манипулирование медиа в Германии цветет пышным цветом», – сделала вывод Захарова.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова удивилась озабоченностью западных политиков тем, что соцсеть Twitter «захвачена для использования в политических целях», при том, что власти Германии закрыли немецкоязычный проект RT.