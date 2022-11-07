Захарова напомнила о закрытии RT в Германии после слов немецкого политика о захвате Twitter

Официальный представитель МИД Мария Захарова удивилась озабоченностью западных политиков тем, что соцсеть Twitter «захвачена для использования в политических целях», при том, что власти Германии закрыли немецкоязычный проект RT.

Захарова привела в Telegram-канале высказывание сопредседателя Социал-демократической партии Германии Ларса Клингбайля, сделанное после того, как новым владельцем соцсети Twitter стал миллиардер Илон Маск.

«Я считаю, что тот факт, что Twitter теперь будет захвачен кем-то, кто хочет еще больше использовать соцсеть в политических целях, является очень проблематичным… Если разнообразие мнений продолжит подвергаться нападкам, власти должны будут принять последовательные меры», – заявил Клингбайль.

В связи с этим Захарова напомнила, как «в Германии еще год назад глазом не моргнув закрыли немецкоязычный проект RT», а министр иностранных дел страны «Аня/Лена Бербок тогда напропалую врала, что никакой политики в этом нет, государство ни при чем, а речь идёт исключительно о саморегулировании медиасферы».

«Очевидно, в рамках такого «саморегулирования» Берлин уже не первый год кошмарит Telegram, не говоря уже о запрете буквально всех российских вещателей, не имеющих иноагентскую маркировку», – написала дипломат.

«А тут вдруг озаботились судьбой девственности Twitter. Не нарушена ли она. Эта соцсеть уже много лет как превратилась в прожженную многостаночницу, обслуживающую ультралиберальный бомонд», – удивилась Захарова.

Она также считает, что «большой вопрос: есть ли вообще хотя бы призрачная вероятность того, что платформа сможет вернуть баланс в отражении разных точек зрения. В любом случае, ларсы клингбайли, ани/лены и прочие борцы за плюрализм мнений сделают все, чтобы задушить ее в зародыше».

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