Нефть подешевела перед решением ФРС по ставке

Мировые цены на нефть снизились почти на 1% в ожидании решения Федеральной резервной системы США по ставке

Мировые цены на нефть во вторник снизились почти на 1% в ожидании решения американской Федеральной резервной системы (ФРС) по ставке.

Цена майских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.42 снижалась на 0,92%, достигая 73,11 доллара за баррель, а майских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,93%, до 64,19 доллара, передает РИА «Новости».

Отметим, что ФРС США с прошлого года повышает ключевую ставку, и это усиливает опасения рецессии. После закрытия нескольких банков в США на прошлой неделе на рынках прокатилась новая волна распродаж.

По данным CME Group, более 75% аналитиков ждут очередного повышения ставки ФРС в среду – на 25 базисных пунктов, как и в феврале. Порядка четверти экспертов ждут сохранения ставки в 4,5-4,75% годовых.

«Нефть остается связанной с потрясениями в банковском мире. Если они ослабеют, можно ждать стабилизации цен», – сказала Bloomberg основатель Vanda Insights Вандана Хари.