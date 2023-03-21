СМИ: Венгрия заблокировала заявление ЕС об ордере на «арест» Путина

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21 марта, вторник  |  Последнее обновление — 02:59  |  vz.ru
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Украина и США предлагают Европе опасную ядерную игру

Заместить российское ядерное топливо очень непросто Павел Лисицын/РИА Новости
Украина заявила об амбициозных планах избавить не только себя от российского ядерного топлива, но и Европу. Самостоятельно это ей, конечно, не под силу. Главную роль здесь играет американская компания Westinghouse. Однако и для американцев задача создать ядерное топливо не только для реакторов советского типа ВВЭР-1000, но и для реакторов ВВЭР-440 – нетривиальная задача. А для Европы – еще и очень опасная.  Подробности...
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Путин поездкой в Мариуполь показал Западу решимость добиться победы

Владимир Путин, несмотря на риски, приехал в Мариуполь Скриншот из видео
Владимир Путин после Крыма посетил Мариуполь. Визит Кремлем не анонсировался. Президент России пообщался с населением, проинспектировал строительство, проехался по городу на автомобиле и даже сходил в гости к одной из семей. Почему глава государства отправился в Мариуполь несмотря на все риски и какие сигналы были отправлены Западу и Киеву? Подробности...
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Пентагон подделал видео инцидента с беспилотником у берегов Крыма

Фрагмент ролика, выпущенного Пентагоном. Су-27 совершает аварийный слив керосина. Или же форсаж? REUTERS
Соединенные Штаты возобновили полеты своих разведывательных беспилотников над Черным морем – однако внесли в их маршрут весьма интересные коррективы. Между тем, как заявил газете ВЗГЛЯД генерал ВВС России, американский беспилотник должен был упасть на территорию Крыма. И есть основания полагать, что Пентагон подделал ролик Пентагона о перехвате MQ-9 российским Су-27. Подробности...
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Русским Эстонии готовят надсмотрщика

Эстония предпринимает особые усилия для контроля русского населения страны IMAGO/Taavi Sepp/TASS
В Эстонии заявляют о небывалом «народном единстве» перед лицом «угрозы с востока». Однако одно весьма знаковое кадровое решение выдает значительный раскол между этническими эстонцами и русскими, проживающими в стране. Учреждена должность спецпредставителя по региону, где проживает русское население, и у этого чиновника будут весьма специфические задачи.  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Дуда и Моравецкий подтвердили суждения русских классиков о поляках

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
И в новую эру под пером новых писателей (М. А. Шолохова, Н. А. Островского, А. А. Суркова) поляки представали все в том же неавантажном виде, как будто на дворе по-прежнему XIX век, и в Зимнем дворце по-прежнему живет и правит император Николай Павлович. Подробности...
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Румыния созрела для приднестровской авантюры

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
В самом негативном для Запада сценарии – после поражения Украины – она перестает быть прифронтовым государством НАТО, таковым становится Молдавия. Подробности...
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Без Русского мира нет и России

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Наша страна должна окончательно стать Россией. То есть настоящим родным домом для русских, русскоязычных, тех, кому до и после 1991 года не выпало счастья родиться в границах РФ. Подробности...
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Польша спланировала крах Украины

Исторический визит Си в Россию

Будущее Турции и Эрдогана

Обсуждение: 11 комментариев
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Путин проверил восстановление Мариуполя

В воскресенье президент России Владимир Путин посетил Мариуполь, ознакомился с ходом восстановления и благоустройства города, а также пообщался с его жителями
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Футбольные болельщики из Германии устроили погромы в Неаполе

Матч Лиги чемпионов с участием итальянского клуба «Наполи» и немецкого «Айнтрахта» в Неаполе обернулся массовыми беспорядками с участием фанатов. Околофутбольщики дрались с полицией, громили магазины и поджигали машины
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В Лос-Анджелесе объявили лауреатов «Оскара»

В воскресенье в Dolby Theatre в Голливуде прошла 95-я церемония вручения премии «Оскар». Трансляцию торжества посмотрели в более чем 200 странах мира. Премию в номинации «Лучший фильм» получили режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт (слева направо) за работу «Все везде и сразу»
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Как изменилось ваше отношение к китайским автомобилям за последнее время?
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После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
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    СМИ: Венгрия заблокировала заявление ЕС об ордере на «арест» Путина

    Bloomberg: Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС о выдаче международного ордера на «арест» президента России
    		   
    21 марта 2023, 01:59
    Фото: Igor Zehl/CTK/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Венгрия заблокировала совместное заявление стран Евросоюза о выдаче международного ордера на «арест» президента России Владимира Путина, сообщило Bloomberg.

    В статье подчеркивается, что из-за наложенного Будапештом вето главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель опубликовал заявление о поддержке решения Международного уголовного суда от своего имени, передает РИА «Новости».

    Издание предположило, что Будапешт обозначит свою позицию по этому вопросу, когда лидеры ЕС встретятся на очередном саммите в Брюсселе.

    Накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда (МУС), выдавшего «ордер на арест» президента России.

    Медведев припугнул судей МУС ударом гиперзвукового «Оникса»
    		   
    20 марта 2023, 08:50
    Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Теперь никто ни в какие международные органы не пойдет, все будут договариваться между собой. Наступает мрачный закат всей системы международных отношений, выразил мнение заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя выдачу МУС «ордера на арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине.

    В своем Telegram-канале он написал, что произошло окончательное обрушение системы международного права, добавив, что она и раньше не была эффективна.

    «Лига Наций развалилась, СССР раздумывал над выходом из ООН, конвенции и иные международные акты принимаются сегодня с трудом, налицо полная ангажированность и диктат группы англосаксонских стран», – отметил Медведев.

    При этом зампред обозначил причины недоверия к таким организациям – несправедливость, основанная на недопустимости принуждения группой стран-суверенов таких же суверенных государств. Так, «никому не нужный МУС», в который не вступили крупнейшие государства, привлек к ответственности три десятка никому не известных лиц.

    «Президент Судана плевал на эти обвинения и, несмотря на военный переворот у себя, недоступен для «правосудия». Судить страну и ее лидеров можно в случаях, когда страна дико ослабела и решилась признать суд над собой и когда страна проиграла войну и капитулировала», – пояснил он.

    По словам Медведева, самый дискредитирующий эпизод, который убил и так почти нулевой авторитет суда, связан с преступлениями США в Афганистане и Ираке. Более того, решение «судить» президента России Владимира Путина тоже пришло из-за «максимально жесткой вводной из США».

    Зампред заверил, что последствия такого шага организации международного права будут чудовищными. В частности, это будет означать полную потерю доверия, так как это – крах основ, принципов права, включая постулаты о неотвратимости ответственности.

    «Теперь никто ни в какие международные органы не пойдет, все будут договариваться между собой. Все дурацкие решения ООН и других структур будут трещать по швам. Наступает мрачный закат всей системы международных отношений. Доверие исчерпано», – заверил он.

    В заключение Медведев посоветовал судьям МУС «внимательно смотреть в небо», чтобы не попасть под ответ в виде точечного применения гиперзвукового «Оникса» из Северного моря с российского корабля.

    «Суд – лишь убогая международная организация, а не население страны НАТО», – резюмировал Медведев.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что выдача МУС «ордера на арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине поставила крест на идее международного правосудия.

    Коментарии (85)
    Песков рассказал об отношении Кремля к решению МУС выдать ордер на арест Путина
    Песков: Кремль спокойно отнесся к решению МУС в отношении Путина
    		   
    20 марта 2023, 12:22
    Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
    Текст: Елизавета Шишкова

    Решение Международного уголовного суда (МУС) об ордере на арест президента Владимира Путина не отразилось на его работе и администрации российского лидера, к решению в Кремле отнеслись спокойно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Относимся к этому спокойно, все фиксируем и продолжаем работать», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

    По словам Пескова, главное, что продолжает работать президент.

    МУС ранее выдал «ордер на арест» Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как этот шаг поставил крест на идее международного правосудия.

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    Путин потребовал жестко пресекать любые попытки раскачать общество
    		   
    20 марта 2023, 14:08
    Фото: Станислав Красильников/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на коллегии МВД потребовал жестко пресекать любые провокации, незаконные акции и попытки раскачать общество.

    Путин, выступая на коллегии МВД, призвал жестко пресекать любые провокации, незаконные акции, которые направлены на попытки раскачать общество, передает ТАСС.

    Президент отметил, что единство и сплоченность многонационального общества России были и остаются силой страны, помогают преодолевать любые испытания.

    Коментарии (55)
    Путин: Россия ознакомилась с китайским планом мирного урегулирования на Украине
    Путин: Россия внимательно ознакомилась с китайским планом мирного урегулирования на Украине
    		   
    20 марта 2023, 17:04
    Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Россия внимательно ознакомилась с китайским планом мирного урегулирования на Украине, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле.

    Путин добавил, что Россия с уважением относится к инициативам Китая по мирному урегулированию на Украине. Также в начале встречи он отметил, что обсудит с Си Цзиньпином тему Украины, передает ТАСС.

    «Мы внимательно ознакомились с вашими предложениями по урегулированию острого кризиса на Украине… Конечно, у нас будет возможность обсудить это», – сказал Путин.

    Он также добавил, что Китай исходит «из принципов справедливости и соблюдения основополагающих положений международного права».

    Напомним, Си Цзиньпин 20–22 марта совершает государственный визит в Россию. Самолет Си Цзиньпина приземлился во Внуково. 

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как визит Си в Россию прояснит будущее Украины.

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    Минченко: Россия и Китай едины в намерении противостоять гегемонии США
    Политолог Минченко: Путин и Си Цзиньпин показали схожее видение будущего мироустройства
    		   
    20 марта 2023, 11:30
    Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
    Текст: Алёна Задорожная

    Москва и Пекин не намерены признавать гегемонию США. Более того, несмотря на разницу культур, Россия и Китай планируют укреплять партнерство, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. В преддверии встречи президента Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина в прессе вышли статьи глав государств.

    «Взаимная публикация статей перед значимыми государственными визитами – распространенная практика. Но в нынешних геополитических реалиях тексты Путина и Си являются своего рода иллюстрацией базовой тональности отношений двух стран», – сказал Евгений Минченко, директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    «Из статей можно сделать вывод, что даже при наличии некоторых нюансов в оценке мировых процессов, стороны имеют много общего. В частности, государства взаимно уважают суверенитет друг друга, считают недопустимым внешний диктат, а также рассчитывают на взаимовыгодное партнерство», – рассуждает собеседник.

    «Вместе с тем стоит отметить, что Владимир Путин в своей статье с большим скепсисом относится к работе международных структур. В то же время Си Цзиньпин, судя по всему, еще надеется на то, что отношения с другими государствами в перспективе возможно восстановить», – полагает эксперт.

    «Очевидно также, что ни Пекин, ни Москва не намерены признавать гегемонию США. Среди прочего лидеры продемонстрировали, что даже с учетом того, что каждое из государств исходит из интересов своего народа, они в целом одинаково видят будущее мироустройство. Это еще раз подчеркивает крепкие партнерские отношения России и Китая», – заключил Минченко.

    Ранее президент России Владимир Путин в своей статье для китайского издания «Жэньминь жибао» заявил, что российско-китайские отношения являются образцом гармоничного созидательного сотрудничества и краеугольным камнем глобальной стабильности.

    В своей статье, опубликованной на сайте Кремля на русском языке, российский лидер выразил уверенность в том, что дружба и партнерство, основывающиеся на стратегическом выборе народов двух стран, продолжат расти и крепнуть во имя благополучия и процветания России и Китая, чему, несомненно, будет способствовать нынешний визит в Россию председателя КНР.

    Как отметил президент, в отличие от некоторых претендующих на гегемонию и вносящих разлад в мировую гармонию стран, Россия и Китай в буквальном и переносном смысле строят мосты. Так, Путин напомнил, что в прошлом году через Амур, «давно ставший «рекой дружбы», были соединены мостовые переходы между приграничными регионами двух стран (российским городом Благовещенском и китайским городом Хэйхэ).

    «Среди «волн и ветров» на планете мы тесно взаимодействуем в международных делах и, стоя плечом к плечу, «как скала посреди бурного потока», эффективно координируем внешнеполитические позиции, боремся с общими угрозами, реагируем на современные вызовы», – подчеркнул российский лидер.

    Путин также отметил, что Россия и Китай активно продвигают такие демократичные многосторонние структуры, как ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) и БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР), которые становятся все более авторитетными и влиятельными, обретают новых партнеров и друзей. Этой же цели, продолжил президент РФ, служит и работа по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и инициативы «Один пояс – один путь».

    Вскоре после этого в «Российской газете» появилась ответная статья председателя КНР Си Цзиньпина. Китайский лидер отметил, что Пекин и Москва отстаивают ооноцентричную международную систему и миропорядок, основанный на международном праве, а также основополагающие нормы и принципы международных отношений, базирующиеся на целях и принципах Устава ООН, осуществляют тесную координацию и взаимодействие в рамках ООН, ШОС (Шанхайская организация сотрудничества), БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), Группы двадцати и других международных площадок, прилагают совместные усилия к продвижению многополярности и демократизации международных отношений.

    Китайский лидер подчеркнул, что стороны действенными шагами претворяют в жизнь подлинную многополярность, развивают общечеловеческие ценности и выступают за формирование международных отношений нового типа и сообщества единой судьбы человечества.

    Примечательно, что статьи были опубликованы в преддверии визита Си Цзиньпина в Москву, который продлится с 20 по 23 марта. Как ожидается, стороны обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия. Кроме того, планируется подписание ряда двусторонних документов.

    На Западе встреча российского и китайского лидера уже вызвала негодование. Так, обозреватель газеты Hill Эллен Митчелл пишет, что визит Си Цзиньпина в Москву, а также сопутствующая поддержка со стороны Пекина означают вызов Вашингтону и союзникам США. По ее словам, сообщения о визите встревожили политиков на Западе. Митчелл заявила, что встреча Си Цзиньпина и главы российского государства Владимира Путина укрепит связи между двумя лидерами.

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    Си Цзиньпин: Китай высоко ценит отношения с Россией

    20 марта 2023, 17:52

    Текст: Валентина Григоренко

    Китай придает большое значение отношениям с Россией, поскольку в них присутствует историческая логика, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    Си Цзиньпин также выразил признательность российскому лидеру за его положительное отношение к Китаю и за оказанную поддержку, передает ТАСС.

    «Большое спасибо, господин президент, за то, что вы всегда давали положительную оценку развитию и строительству Китая, оказывали нам поддержку», – добавил он.

    Напомним, в понедельник президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры в Кремле.

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    Путин рассказал о множестве совместных задач и целей Китая и России
    Путин рассказал Си Цзиньпину о множестве совместных задач и целей Китая и России

    20 марта 2023, 17:27

    Текст: Елизавета Шишкова

    У России и Китая есть множество общих задач и целей, заявил российский президент Владимир Путин на встрече в Кремле с председателем КНР Си Цзиньпином.

    «Знаю, что вы лично, все наши китайские друзья уделяют развитию российско-китайских отношений большое внимание», – обратился он к китайскому коллеге.

    Путин также отметил вклад Москвы и Пекина в укрепление основополагающих принципов мироустройства и многополярности, передает ТАСС.

    Глава государства добавил, что у стран есть много вопросов для обсуждения и в сфере экономического взаимодействия.

    Обсуждаться эти вопросы будут завтра. «А сегодня я очень рад тому, что вы сочли возможным, нашли время приехать вечером, чтобы в неформальной, дружеской обстановке спокойно поговорить по всем интересующим нас вопросам», – сказал Путин.

    Основные переговоры Путина и Си Цзиньпина пройдут завтра с участием делегаций.

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    Россия списала долги стран Африки на сумму более 20 млрд долларов
    Путин заявил о списании долгов стран Африки на сумму более 20 млрд долларов

    20 марта 2023, 16:37

    Текст: Елизавета Шишкова

    Россия списала задолженности стран Африки на сумму свыше 20 млрд долларов, сообщил президент РФ Владимир Путин на международной парламентской конференции «Россия – Африка в многополярном мире».

    Он также сообщил, что ежегодная квота приема африканских студентов на бюджетные места в высших учебных заведениях России будет увеличена более чем вдвое, передает ТАСС.

    «На традиционно высоком уровне находится сотрудничество России и государств Африки в области образования. Сейчас в нашей стране обучается около 27 тысяч африканских студентов, из них более пяти тысяч – за счет федерального бюджета. При этом ежегодная квота их приема на бюджетные места в российских вузах будет увеличена более чем вдвое», – сказал президент.

    Ранее Путин заявил, что Россия поставит бесплатно Африке зерно в случае непродления зерновой сделки.

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    Рогов: Путин оставил «пасхалки» Западу визитом в Мариуполь
    Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: Путин своим визитом в Мариуполь оставил Западу «пасхалки»

    20 марта 2023, 12:42

    Текст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин, посещая Мариуполь в ДНР, оставил Западу ряд скрытых посланий, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Он отметил, что президент, в частности, посетил главный зал местной филармонии, где планируется проведение открытого трибунала над украинскими военными преступниками и нацистами, передает РИА «Новости».

    Рогов убежден: главный зал филармонии был выбран для посещения Путиным неспроста. Глава российского государства показал своим визитом, что идея проведения трибунала не снята с повестки.

    После посещения Крыма Путин посетил Мариуполь. Визит не анонсировался. Президент пообщался с населением, проинспектировал строительство и осмотрел город. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что поездкой в Мариуполь показал Западу решимость добиться победы.

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    Премьер Камбоджи испугался ядерной войны в связи с ордером МУС на Путина
    Премьер Камбоджи Хун Сен заявил, что ордер МУС на «арест» Путина может спровоцировать ядерную войну

    20 марта 2023, 11:22

    Текст: Александра Юдина

    Выдача «ордера на арест» российского лидера Владимира Путина Международным уголовным судом может спровоцировать ядерную войну, выразил опасения премьер-министр Камбоджи Хун Сен.

    По его словам, решение МУС может создать дополнительную напряженность в конфликте на Украине, более того, возрастает риск ядерной конфронтации, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Сен указал, что «ордер МУС на арест Путина» усложнит усилия по поиску мирного решения касательно ситуации на Украине, в особенности перед визитом председателя Китая Си Цзиньпина, который, как предполагают в мире, выступит в качестве посредника в продвижении мира.

    Премьер также отметил, что в данный момент 123 страны признают решения МУС, в то время как некоторые крупные страны, такие как США, Россия, Индия и Китай, этого не делают. Таким образом, МУС не имеет права арестовывать подозреваемых без сотрудничества с правительствами соответствующих стран.

    Сен добавил, что ордер МУС на «арест Путина» вызвал большие разногласия в мире, однако сейчас нужно решать глобальные проблемы, такие как изменение климата и болезни.

    «Разве Путин согласится быть арестованным «по-хорошему»? Если МУС попытается арестовать его, российские власти этого просто не позволят», – заключил он.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что выдача МУС «ордера на арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине поставила крест на идее международного правосудия.

    Коментарии (2)
    Политолог: Россия и Китай демонстрируют нацеленность на взаимное развитие
    Политолог Баширов: Отношения России и Китая показывают, что неразрешимых вопросов в политике не существует
    		   
    20 марта 2023, 12:18
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Алёна Задорожная

    Крайне важно, что статьи Владимира Путина и Си Цзиньпина были опубликованы в один день. Это говорит о скоординированности действий между двумя государствами, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. В преддверии встречи президента Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина в прессе вышли статьи глав государств.

    «Синхронность публикации статей крайне важна. Это значит, что материалы, скорее всего, согласовывались сторонами. Вполне возможно, что главы государств хотели сделать так, чтобы материалы не дублировали друг друга, но в то же время в полной мере отражали настроения в Китае и России», – сказал профессор ВШЭ Марат Баширов.

    «Также стоит обратить внимание на то, что статьи вышли в свет в преддверии государственного визита китайского лидера в Москву. Формируется своего рода платформа для ожиданий. В связи с этим я полагаю, что и сама встреча Си и Путина, и итоговая пресс-конференция будут крайне интересными и многогранными», – рассуждает эксперт.

    «Примечательно, что Путин фактически начинает свою статью с упоминания о том, что они знакомы с председателем Си очень давно. Их первая встреча состоялась в 2010 году. У лидеров было порядка 40 личных встреч. Это, конечно, беспрецедентное явление, которое дает все основания рассчитывать на укрепление дальнейшего равноправного сотрудничества», – обращает внимание политолог.

    «Конечно, Москва и Пекин в некотором смысле имеют разные взгляды на те или иные мировые процессы. Но в то же время оба государства придерживаются единого понимания будущего устройства мира. И тот факт, что Путин и Си дружат на протяжении стольких лет, говорит о том, что неразрешимых ситуаций между государствами просто нет», – уверен собеседник.

    «В каждой из статей прослеживается история с колонизаторской моделью, которую продолжают гнуть США – когда Штаты практически силой понуждают правительства независимых государств подчиняться им. Россия и Китай выступают против такого подхода, но немаловажно то, что делается это почти без прямых выпадов с сторону оппонентов», – резюмирует Баширов.

    В свою очередь политолог Евгений Минченко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил, что Москва и Пекин продемонстрировали готовность объединиться в противостоянии гегемонии США.

    Ранее президент России Владимир Путин в своей статье для китайского издания «Жэньминь жибао» заявил, что российско-китайские отношения являются образцом гармоничного созидательного сотрудничества и краеугольным камнем глобальной стабильности.

    В своей статье, опубликованной на сайте Кремля на русском языке, российский лидер выразил уверенность в том, что дружба и партнерство, основывающиеся на стратегическом выборе народов двух стран, продолжат расти и крепнуть во имя благополучия и процветания России и Китая, чему, несомненно, будет способствовать нынешний визит в Россию председателя КНР.

    Как отметил президент, в отличие от некоторых претендующих на гегемонию и вносящих разлад в мировую гармонию стран, Россия и Китай в буквальном и переносном смысле строят мосты. Так, Путин напомнил, что в прошлом году через Амур, «давно ставший «рекой дружбы», были соединены мостовые переходы между приграничными регионами двух стран (российским городом Благовещенском и китайским городом Хэйхэ).

    «Среди «волн и ветров» на планете мы тесно взаимодействуем в международных делах и, стоя плечом к плечу, «как скала посреди бурного потока», эффективно координируем внешнеполитические позиции, боремся с общими угрозами, реагируем на современные вызовы», – подчеркнул российский лидер.

    Вскоре после этого в «Российской газете» появилась ответная статья председателя КНР Си Цзиньпина. Китайский лидер отметил, что Пекин и Москва действенными шагами претворяют в жизнь подлинную многополярность, развивают общечеловеческие ценности и выступают за формирование международных отношений нового типа и сообщества единой судьбы человечества.

    Примечательно, что статьи были опубликованы в преддверии визита Си Цзиньпина в Москву, который продлится с 20 по 23 марта. Как ожидается стороны обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия. Кроме того, планируется подписание ряда двусторонних документов.

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    Путин: Африка станет одним из лидеров многополярного миропорядка
    		   
    20 марта 2023, 16:16
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Африка станет одним из лидеров формирующегося нового многополярного мира, заявил президент России Владимир Путин на парламентской конференции «Россия – Африка в многополярном мире».

    «Государства Африки постоянно повышают свой вес и свою роль в мировых делах, все увереннее заявляют о себе в политике и в экономике. Убеждены, что Африка станет одним из лидеров формирующегося нового многополярного миропорядка», – цитирует ТАСС Путина.

     

    По словам президента, Россия и дальше будет уделять первостепенное внимание сотрудничеству с африканскими странами, это один из приоритетов ее внешней политики.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что подготовка к саммиту «Россия – Африка»  интенсивно ведется, он запланирован на июль.

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    Си Цзиньпин выразил уверенность, что россияне поддержат Путина на следующих выборах
    		   
    20 марта 2023, 17:35
    Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Председатель КНР Си Цзиньпин выразил уверенность, что на следующих выборах россияне поддержат президента России Владимира Путина, встреча двух лидеров проходит в Кремле.

    Си Цзиньпин рассказал, что знает о президентских выборах в России в 2024 году. По словам китайского лидера, благодаря сильному руководству Путина «за последние годы Россия добилась значительного прогресса в деле достижения успехов и процветания страны», передает «Интерфакс».

    «Уверен, что российский народ сильно вас поддержит в ваших добрых начинаниях», – добавил председатель КНР.

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры в Кремле.

    Напомним, Си Цзиньпин 20–22 марта совершает государственный визит в Россию. Самолет Си Цзиньпина приземлился во Внуково.

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    Путин заявил о необходимости уничтожать инфраструктуру наркопреступности
    Президент Владимир Путин: Важно уничтожать верхушку наркопреступности с ее инфраструктурой

    20 марта 2023, 14:55

    Текст: Александра Юдина

    В ходе борьбы с наркопреступностью важен системный подход, недостаточно уничтожить верхушку проблемы, нужно убирать крупных организаторов торговли, финансовую и другую инфраструктуру, заявил на заседании коллегии МВД российский лидер Владимир Путин.

    По его словам, ключевой задачей органов внутренних дел остается противодействие незаконному обороту наркотиков, причем действовать необходимо системно и наступательно, борясь не только с верхушкой проблемы – наркодилерами и мелкими торговцами этой отравой, передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что важно уничтожать финансовую и другую инфраструктуру, выявлять крупных организаторов, тех, кто стоит за наркобизнесом, пресекать трансграничные каналы поставок и деятельность подпольных нарколабораторий.

    Президент отметил, что нужно искать более эффективные методы и технические решения в борьбе с наркоугрозой, а также совершенствовать профильное взаимодействие с заинтересованными госорганами, такими как ФСБ, ФТС, ФСИН, Росфинмониторинг.

    Как в свою очередь заметил глава МВД Владимир Колокольцев, за прошлый год ведомство изъяло наркотиков на треть больше, чем в 2021 году – 31 тонну.

    В частности, борьба с незаконным оборотом наркотиков остается на повестке дня. Так, в прошлом году было выявлено 173 тыс. наркопреступлений и свыше 75 тыс. лиц, их совершивших.

    В начале марта Путин потребовал от МВД вывести борьбу с пропагандой наркотиков в интернете на новый уровень.

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    Путин: Нельзя работать по принципу «хватать и не пущать», надо помогать бизнесменам

    20 марта 2023, 15:15

    Текст: Ольга Иванова

    Нельзя работать по принципу «хватать и не пущать», надо помогать бизнесменам избегать правонарушений, заявил президент России Владимир Путин на расширенной коллегии МВД.

    «Ни в коем случае нельзя работать по принципу «хватать и не пущать», нужно в корне здесь изменить подходы в экономике и бизнесе. Нужно скорее помогать людям избегать неверных шагов и правонарушений, а если какие-то нарушения были совершены, нужно помочь людям выйти из этой ситуации, я имею в виду, конечно, прежде всего добросовестных участников экономической деятельности», – приводит его слова РИА «Новости».

    Ранее Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД потребовал жестко пресекать использование незаконных теневых схем и хищение бюджета.

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