СК возбудил уголовное дело в отношении судей МУС

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда (МУС), выдавшего «ордер на арест» президента Владимира Путина.

В ведомстве заявили, что судьи МУС вынесли незаконное решение об аресте президента России и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уголовное преследование граждан России МУС носит заведомо незаконный характер. В СК подчеркнули, что оснований для привлечения к уголовной ответственности нет.

В частности дело возбуждено против прокурора МУС Карима Ахмад Хана, он направлял ходатайство для получения ордера на арест Путина и Льфовы-Беловой.

В действиях прокурора МУС, по данным СК РФ, содержатся признаки преступлений по статье о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, сопряженные «с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений».

«В соответствии с Конвенцией о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, от 14.12.1973, главы государств пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств», – отмечается в сообщении СК.

Напомним, МУС выдал «ордер на арест» Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как этот шаг поставил крест на идее международного правосудия.