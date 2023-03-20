Эксперт: Иракский сценарий США сегодня реализуют на Украине

Эксперт Кикнадзе рассказал о вторжении США в Ирак под надуманным предлогом и разорении американцами этой страны

Ирак имел прекрасные шансы стать успешной страной в результате внутренних преобразований, но такое развитие событий вошло в противоречие с интересами США, и поэтому Вашингтон использовал силу под надуманным предлогом, заявил газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Наука. Общество. Оборона» Владимир Кикнадзе. 20 марта исполнилось 20 лет с начала вторжения США в Ирак.

«США всегда демонстрировали готовность решать внешнеполитические проблемы силой. Мы видели это в 1980-х, когда Вашингтон фактически спровоцировал конфликт между Багдадом и Тегераном. В 1991 году Штаты провели операцию «Буря в пустыне». Таким образом, вторжение в Ирак стало логичным продолжением цепи наглых и агрессивных действий», – считает Владимир Кикнадзе, член-корреспондент РАРАН, главный редактор журнала «Наука. Общество. Оборона».

«Напомню, что Ирак входит в число мировых лидеров по доказанным запасам нефти. Страна имела прекрасные шансы стать успешной в результате внутренних преобразований. Однако такое развитие событий вошло в противоречие с интересами США. Они не смогли продавить Багдад дипломатически, поэтому использовали силу под надуманным предлогом», – напомнил эксперт.

«В результате вся страна оказалась в руинах, а ее ресурсами начали распоряжаться американские нефтяные компании. При этом Штаты для оправдания своих действий использовали лицемерные подходы. Здесь достаточно вспомнить знаменитую пробирку Пауэлла», – акцентирует Кикнадзе.

«При этом Ирак шел на все возможные уступки, чтобы избежать столь печального исхода. Руководство страны создавало максимально комфортные условия для международных организаций, которые осуществляли проверку о якобы причастности Багдада к разработке химического, бактериологического и ядерного оружия», – отмечает эксперт.

Однако все институты глобального мира еще в начале 2000-х находились под серьезным контролем Штатов, а возразить им не мог никто, напоминает собеседник. Он отметил, что решение о вторжении Штаты принимали без одобрения со стороны ООН.

«США в Ираке беспредельничали не только в военных вопросах, но и в вопросах культуры. «Архитекторы демократии» принялись вывозить к себе на родину культурно-исторические ценности, общее число которых достигло около 130 тыс. единиц», – рассказывает Кикнадзе.

По его словам, ситуация повторяется и в наше время: «Фактически иракский сценарий сегодня реализуется на Украине. США развязали братоубийственный конфликт лишь для того, чтобы удовлетворить собственные экономические и геополитические интересы».

«Более того, «пробирка Пауэлла» получила новое переосмысление. Она не осталась в прошлом, а проявилась в Буче, в ряде других городов и регионов на сопредельных территориях. Это же касается обмана миллионов людей по ситуации вокруг Запорожской АЭС. Политика США за последние 20 лет практически никаких не изменилась. И России важно акцентировать на этом внимание международной общественности», – считает Кикнадзе.

Напомним, ровно двадцать лет назад началось вторжение американских войск в Ирак. В результате вторжения правительство Саддама Хусейна было свергнуто, а страна была разрушена.

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