Глава Минпросвещения опроверг атаку террористов на школьный автобус в Брянской области

Глава Минпросвещения Кравцов опроверг атаку террористов на школьный автобус в Брянской области

Украинские диверсанты в Брянской области обстреляли автомобиль «Нива» с детьми, сообщения о том, что был атакован школьный автобус, являются ложными, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Он сказал, что диверсанты видели, что это не военная машина, передает РИА «Новости».

Кравцов подчеркнул, что «никакого школьного автобуса не было, о чем написали украинские СМИ».

Причиной сообщений об автобусе министр назвал стремление вызвать панику. «Ситуация находится под контролем. Школы в приграничных регионах работают в дистанционном режиме», – сказал он.

Кравцов добавил, что в Госдуму внесен закон о возможности добровольной сдачи ЕГЭ школьникам, которые обучались на приграничных территориях. Это планируется сделать ради безопасности учащихся.

В ФСБ сообщили, что в Климовском районе Брянской области, на который в четверг было совершено нападение украинских диверсантов, сейчас ведется разминирование.

В результате нападения погиб местный житель, ранение получил 11-летний ребенок.

Президент Владимир Путин назвал нападение диверсантов терактом.