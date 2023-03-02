Депутаты новой волны выступили в роли наставников для молодого поколения

Депутаты новой волны «Единой России» активно включились в работу по направлению педагогики и наставничества – парламентарии проводят лекции и мастер-классы для представителей подрастающего поколения, участвуют в молодежных круглых столах, поддерживают молодых людей в новых начинаниях.

Член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов принял участие в заседании молодежного парламента при Госдуме, посвященном стратегиям импортозамещения в промышленности и IT, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Там много толковых инициатив, которые могут «выстрелить», если их поддержать на старте. Дать крылья и научить летать молодых – эта задача в том числе для парламентариев. Сейчас это нужно, как никогда раньше», – отметил он.

Также Алтухов встретился с молодыми депутатами из Краснодарского края, рассказал о тонкостях законотворческого процесса, попросил коллег отслеживать и анализировать правоприменительную практику законов, вступивших в силу.

«Договорились, что системно будем работать с их предложениями по корректировке законодательства с учетом ситуации на местах», – сказал депутат.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Игорь Кастюкевич на регулярной основе беседует с учащимися Херсонской области на исторические темы. Более того, депутат привлек лекторов Российского общества «Знание» к проведению уроков для школьников региона.

«Исторические беседы с учащимися Херсонской области будем проводить на постоянной основе. Причем в двух форматах – офлайн и онлайн. К участию в них привлечем ведущих лекторов России, ученых, историков, а также известных личностей», – сообщил депутат.

Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, председатель Центрального штаба общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Занко 1 марта дала старт очередному набору волонтеров, желающих внести свой вклад в организацию праздничных и памятных мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне.

«В этом году мы подготовим рекордное число добровольцев – 200 тыс. человек, в разных городах и населенных пунктах нашей страны, а также в четырех новых субъектах и за рубежом волонтеры будут помогать в организации мероприятий, посвященных самому главному празднику нашей страны», – сообщила она.

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков провел наставническую встречу с управленцами разных уровней власти ДНР и ЛНР в рамках специальной программы Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

«Цель одна – в самые короткие сроки интегрировать новые регионы в российскую систему госуправления. Нам вместе предстоит построить эффективную систему органов власти в соответствии с российским законодательством», – рассказал депутат.

Депутаты новой волны также активно знакомят всех заинтересованных с работой нижней палаты парламента. Так, заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Олег Леонов («Новые люди») провел экскурсию по Госдуме для инвалидов Москвы.

«Удивительно, но возможность увидеть все своими глазами и поговорить с депутатами переворачивает представления людей о работе Думы и в целом о работе власти», – отметил он.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов («ЛДПР») встретился в стенах Государственной думы со школьниками. «Пригласил ребят поступать в университеты и приходить к нам на практику», – рассказал он.

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Владимир Самокиш («Единая Россия») регулярно участвует во встречах со студенческой молодежью в родном Томске. Депутат уже побывал в Томском государственном университете и в Сибирском государственном медицинском университете. В планах – встреча с молодыми парламентариями региона.

«Легко ли запилить законопроект и продвинуть его сквозь толщу ветвей власти? Как лоббировать интересы региона? Как оценить свою работу? Поделюсь с удовольствием!» – рассказал он.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия – За правду») встретилась со студентами Финансового университета при правительстве России. Депутат рассказала ребятам о своей добровольческой и правозащитной деятельности, отметила важность работы молодежи с органами власти для выстраивания диалога и решения проблем в различных сферах.

«Договорились поработать со студентами по различным направлениям и над созданием новых проектов», – сообщила депутат.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина выступила председателем государственной экзаменационной комиссии на защите магистерских диссертаций по специальности «Государственное и муниципальное управление» в Государственном университете управления.

«Старалась быть не очень строгим и справедливым председателем. Есть пятерки, но были и «недопуски». Интересный опыт», – поделилась она.