Пьяный водитель Lexus устроил ДТП с четырьмя машинами во Владивостоке

В результате столкновения с пятью автомобилями во Владивостоке два человека пострадали, сообщило управление МВД РФ по Приморскому краю.

В Telegram-канале ведомства говорится, что массовое ДТП произошло на улице Светланской во Владивостоке: 37-летний водитель Lexus, предварительно, в состоянии опьянения, двигался в направлении улицы Шефнера. Не выдержав дистанцию, внедорожник столкнулся с Nissan AD, который наехал на Toyota Prius под управлением 27-летнего водителя, врезавшегося в Toyota Prius, за рулем которого был 59-летний мужчина. Nissan отбросило на еще одну, припаркованную Toyota Prius, уточнили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в результате ДТП пострадали пассажиры Nissan AD: женщины 47 и 50 лет госпитализированы, пять транспортных средств получили механические повреждения.

Ранее в ГУ МВД РФ по Московской области сообщили, что выезд автомобиля на встречную полосу движения стал причиной столкновения трех машин, в результате чего погибли пять человек.