В дорожной аварии в Подмосковье погибли пять человек

В Подмосковье из-за выезда машины на встречную полосу погибли пять человек

Выезд автомобиля на встречную полосу движения стал причиной столкновения трех машин, в результате чего погибли пять человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, на встречную полосу выехал автомобиль Nissan, где столкнулся с двумя машинами, передает ТАСС.

ДТП произошло на 132-м км автодороги «Каспий». Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. В результате аварии пять человек погибли и шестеро пострадали.

Ранее сообщалось о массовом ДТП под Саратовом, где 15 человек из пяти регионов России.