В массовом ДТП под Саратовом пострадали жители пяти регионов

Минздрав: Жители пяти регионов России пострадали в массовом ДТП под Саратовом

Жители пяти регионов России пострадали в массовом ДТП на федеральной трассе в Саратовской области, из 15 пострадавших один ребенок находится в реанимации, двое взрослых прооперированы, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.

По его словам, среди пострадавших не только жители Балаково и Хвалынска (Саратовская область), но и жители Волгограда, Казани, Краснодарского края и Дагестана. Все получают лечение в полном объеме, передает РИА «Новости».

Ранее в региональном ГИБДД сообщили, что массовое ДТП на федеральной трассе в Хвалынском районе Саратовской области случилось в результате заноса на встречную полосу прицепа грузового автомобиля.