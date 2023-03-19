Путин высказался о минировавших медприборы в Мариуполе украинских военных

Путин приехал в Севастополь

Путин в день воссоединения Крыма с Россией приехал в Севастополь

Президент Владимир Путин приехал в день воссоединения Крыма с Россией на открытие школы искусств и центра «Корсунь» в Севастополе.

Президент Владимир Путин в день воссоединения Крыма с Россией приехал в Севастополь, передает РИА «Новости».

Глава государства приехал на открытие школы искусств и центра «Корсунь».

Образовательный кластер в византийском стиле, включающий в себя детский центр «Корсунь» (филиал«Артека») и детскую школу искусств (художественный центр), построен в рамках реализации указа президента России Владимира Путина о о развитии историко-археологического парка «Херсонес Таврический» Минобороны России во взаимодействии с председателем Патриаршего совета по культуре митрополитом Псковским и Порховским Тихоном (Шевкуновым) и Фондом поддержки гуманитарных наук «Моя история».

Корсунь предназначен для размещения детей, прибывающих в Севастополь для знакомства с многочисленными культурно-патриотическими достопримечательностям города и его богатой историей, предусматривает единовременное пребывание до 300 человек.

Художественный центр, предназначенный для организации дополнительного образования детей Севастополя, предусматривает единовременное обучение до 350 человек.

В новом здании художественного центра расположится Севастопольская детская школа искусств, где планируется обучение детей архитектуре, дизайну, декоративно-прикладному творчеству, искусству театра, хореографии. Также здесь будет размещена Севастопольская детская художественная школа.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства должен принять участие в открытии значимого культурно-исторического объекта. Ожидалось, что Путин присоединится к мероприятию по видеосвязи, передает ТАСС.

Накануне рабочий график президента тоже частично был посвящен ситуации на полуострове. В пятницу Путин провел совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

В субботу по всей России отмечается девятая годовщина возвращения Крыма. В городах проходят различные праздничные и торжественные мероприятия, фестивали, концерты.

Напомним, весной 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум о воссоединении с Россией. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. С 23 по 27 сентября 2022 года референдумы о вхождении в состав России прошли в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав РФ.