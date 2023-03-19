|
|
Путин высказался о минировавших медприборы в Мариуполе украинских военных
Путин о минировавших медприборы в Мариуполе военных Украины: Нормальные люди так не делают
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
«Нормальные люди так не делали бы», заявил президент России Владимир Путин, комментируя действия Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые минировали медицинские приборы в Мариуполе.
Вице-премьера Марат Хуснуллин рассказал президенту, что по его поручению еще после освобождения города приезжал в больницу, где на тот момент были расположены раненые и беженцы. По его словам, украинские войска тогда минировали трупы, чтобы их нельзя было убрать, заминированы были «все медицинские приборы и оборудование», передает РИА «Новости».
«Нормальные люди так не делали бы», – ответил Путин.
Напомним, что глава российского государства Владимир Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь, посетил ряд объектов и поговорил с местными жителями. Российский лидер во время поездки в Мариуполь осмотрел филармонию и пообещал расширять новые жилые кварталы в городе.
Захарова раскрыла связанный с семьей прокурора МУС скандал с педофилией
|
|
Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, выписавший «ордер на арест» президента России Владимира Путина, оказался братом британского депутата-педофила, раньше срока выпущенного на свободу, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова подтвердила в своем Telegram-канале информацию о том, что прокурор МУС Карим Хан, который выписал «ордер на арест» Путина, является родным братом политика из британской консервативной партии, которого заключили в тюрьму на 18 месяцев после того, как он был признан виновным в сексуальном насилии над несовершеннолетним мальчиком. Его досрочно освободили из заключения за три недели до выдачи «ордера на арест» Путину.
«Как я вчера и говорила, теперь защита детей от извращенцев преследуется на Западе уголовно. Представляете, сколько невинных детских душ было бы загублено моральными уродами, типа этого братца? А Россия не дает. На этих деток уже очередь, наверняка, была», – посетовала Захарова.
Прокурор МУС Карим Хан выразил сожаление в связи с выдачей ордера на арест Путина.Свое решение прокурор аргументировал тем, что якобы с территории Украины «насильно» были перемещены дети, которых, на самом деле, спасли от смерти в опасных зонах.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не признает юрисдикцию МУС, поэтому любые решения подобного рода являются для Москвы с точки зрения права ничтожными.
Газета ВЗГЛЯД писала, что выдача МУС «ордера на арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине поставила крест на идее международного правосудия.
Захарова ответила на желание МУС «сотрудничать» цитатой из «Собачьего сердца»
Захарова опубликовала отрывок из фильма «Собачье сердце» в ответ на слова прокурора МУС Хана о желании «сотрудничества»
После заявления прокурора Международного уголовного суда Карима Хана о том, что МУС собирается искать сотрудничества с Москвой по Украине, официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала «видеоцитату» из фильма «Собачье сердце», снятого по мотивам повести Михаила Булгакова.
Захарова опубликовала в Telegram фрагмент фильма, в котором Роман Карцев в роли председателя домкома Швондера произносит: «Это какой-то позор». Как отметила Захарова, «для визуализации происходящего лучшей видеоцитаты нет».
Напомним, МУС выдал ордер на арест главы российского государства Владимира Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Захарова указала, что решения МУС не имеют для Москвы значения, так как Россия не является участником Римского статута МУС и обязательств по нему не принимала.
Конгрессвумен развеяла миф о планах России вторгнуться в Европу
Конгрессвумен Грин: Путин никогда не демонстрировал намерений вторгнуться в Европу
Заявления о том, что российский лидер Владимир Путин якобы планирует «вторжение» в Европу, не выдерживают критики, заявила член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.
Марджори Тейлор Грин заявила, что нахождение США на Украине «смехотворно». Вашингтон, по ее словам, «платит за опосредованную войну с Россией». При этом она призналась, что «никогда не видела, чтобы Путин действительно демонстрировал в каких-либо деталях свои планы по вторжению в Европу», пишет The Independent.
Грин назвала подобные утверждения ложью и заявила, что не верит в это, передает РИА «Новости».
Шольц приветствовал решение МУС об «ордере на арест» Путина
Канцлер Германии Шольц: Никто не может быть выше закона
Никто не может быть выше закона, и это становится очевидным прямо сейчас, заявил канцлер Германии Олаф Шольц о выдаче ордера на арест Путина.
Шольц, комментируя решение о выдаче «ордера на арест Путина», отметил, что МУС является «подходящим институтом для расследования военных преступлений». Канцлер отметил, что никто не может быть выше закона, передает РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не признает юрисдикцию МУС, поэтому любые решения подобного рода являются для Москвы с точки зрения права ничтожными.
Газета ВЗГЛЯД писала, что выдача МУС «ордера на арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине поставила крест на идее международного правосудия.
Путин посетил Мариуполь
Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь
|
|
Глава российского государства Владимир Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь, осмотрел ряд объектов и поговорил с местными жителями, сообщила пресс-служба Кремля.
В город президент прибыл на вертолете. За рулем автомобиля он проехал по городу, посетив несколько районов. Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал Путину о строительстве и восстановительных работах в Мариуполе и окрестностях. Как сообщили в Кремле, в частности, обсуждалось строительство новых жилых микрорайонов, а также социальных и образовательных объектов, инфраструктуры ЖКХ, медицинских учреждений, передает ТАСС.
Глава российского государства пообщался с жителями Мариуполя в микрорайоне «Невский» и заглянул домой к одной из семей по их приглашению. Он также осмотрел береговую линию Мариуполя в районе яхт-клуба, здание театра, памятные места города, передает РИА «Новости».
Напомним, в субботу, в годовщину воссоединения Крыма с Россией Путин посетил Севастополь, также за рулем. Поездка заранее не анонсировалась, визит Путина в регион стал неожиданностью.
Путин вспомнил слова Марка Твена в связи с ситуацией в российской экономике
Президент России Владимир Путин вспомнил слова писателя Марка Твена, говоря об ожиданиях Запада увидеть «коллапс российской экономики», сказавшего, что «слухи о его смерти сильно преувеличены».
«Инфляция в РФ, конечно, будет ниже, чем в странах еврозоны, которые бесконечно ждут коллапса российской экономики, сами себя и наших партнеров стараются в этом убедить. Но вспомним опять известного американского писателя, который как-то сказал, что слухи о его смерти сильно преувеличены. Вот так и в отношении нашей экономики», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее Путин заявил, что спад российской экономики был связан с санкциями, однако с июля 2022 года отмечается ее рост.
Путин: Жители Запада будут ездить в Россию даже за репой
|
|
Западные власти предлагают жителям перейти на репу, но даже за ней европейцам придется ездить в Россию, заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
«Год назад западные власти выкручивали руки своим компаниям и вынудили некоторых из них, многих уйти с российского рынка, тогда зарубежные аналитики пророчили нам депрессию и спад потребительского сектора, обещали пустые полки магазинов, массовый дефицит товаров, провал сектора услуг», – сказал Путин.
Путин отметил, что жизнь распорядилась по-другому, так как Запад сам столкнулся с такими же проблемами, передает ТАСС.
«Дошло до того, что их руководители предлагают своим гражданам вместо салата и помидоров перейти на репу: репа – хороший продукт. Но и за репой, наверное, тоже к нам придется ехать, потому что уровень урожая все-таки у нас значительно превышает те показатели, которые есть у наших соседей в Европе», – сказал он.
Глава государства допустил, что это не их вина, а погодные условия, засуха и тому подобное, но все же без российских удобрений им сложно будет обойтись, для того чтобы повысить урожайность у себя.
Ранее Путин заявил об уверенном росте экономики России с июля 2022 года.
Кремль раскрыл подробности поездки Путина в Крым
Песков: Путин посетил новые историко-архитектурные объекты в Крыму
|
|
Президент Владимир Путин посетил в Крыму новые историко-архитектурные объекты и филиал «Артека», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков заявил, что Путин в Крыму побывал в историко-архитектурном парке «Херсонес Таврический» где осмотрел новые объекты этого комплекса. Также президент посетил детский художественный эстетический центр и филиал «Артека», детский центр «Корсунь», передает РИА «Новости».
Президент Владимир Путин приехал в Севастополь в день воссоединения Крыма с Россией неожиданно для всех за рулем автомобиля.
Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Севастополь на открытие школы искусств и детского центра «Корсунь».
В субботу по всей России отмечается девятая годовщина возвращения Крыма. В городах проходят различные праздничные и торжественные мероприятия, фестивали, концерты.
Напомним, весной 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум о воссоединении с Россией. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. С 23 по 27 сентября 2022 года референдумы о вхождении в состав России прошли в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав РФ.
Песков: Россия считает ничтожным решение Международного уголовного суда
Песков: Россия считает ничтожным решение Международного уголовного суда
|
|
Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, любые решения подобного рода являются для РФ с точки зрения права ничтожными, сообщает ТАСС.
«Саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой, Россия, как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию этого суда и, соответственно, любые решения подобного рода являются для РФ с точки зрения права ничтожными», – сказал представитель Кремля.
Напомним, решения МУС не имеют для России никакого значения, заявила ранее на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В документе говорится, что они якобы могут быть причастны к «военным преступлениям, заключающимся в незаконной депортации населения», в том числе детей, и их незаконном перемещении в Россию, сообщает ТАСС.
Путин приехал в Севастополь за рулем
Развожаев: Путин неожиданно для всех приехал в Севастополь за рулем
|
|
Президент Владимир Путин приехал в Севастополь в день воссоединения Крыма с Россией неожиданно для всех за рулем автомобиля, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Губернатор Севастополя Развожаев написал в своем Telegram-канале, что Путин удивил всех, приехав за рулем автомобиля в город, хотя все готовились к видеоконференции и докладу президенту по спецсвязи.
«В такой исторический день президент всегда с Севастополем и севастопольцами. У нашей страны – невероятный лидер», – написал Развожаев.
Он также заявил, что Путину показали новую детскую школу искусств и детский центр «Корсунь» – это первая часть масштабного проекта историко-археологического парка «Херсонес Таврический».
«Уникальная идея митрополита Псковского и Порховского Тихона Шевкунова, которую поддержал президент, реализуется невероятными темпами благодаря военным строителям», – подчеркнул губернатор.
Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Севастополь на открытие школы искусств и детского центра «Корсунь».
В субботу по всей России отмечается девятая годовщина возвращения Крыма. В городах проходят различные праздничные и торжественные мероприятия, фестивали, концерты.
Напомним, весной 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум о воссоединении с Россией. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. С 23 по 27 сентября 2022 года референдумы о вхождении в состав России прошли в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав РФ.
Путин: Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь
Путин прокомментировал санкции против России пословицей о яме
Говоря о введенных против России санкциях, президент Владимир Путин процитировал известную пословицу о расплате за желание и попытку навредить другому.
«Вспоминается русская пословица: «не рой другому яму, а то сам в нее попадешь. Похоже, это самое и происходит», – отметил Путин, передает ТАСС.
Выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), президент заявил, что страна преодолеет среднесрочное негативное влияние санкций.
«Я прекрасно понимаю и те угрозы, которые имеют место быть, и то, на что указывают нам недоброжелатели, говоря о том, что в среднесрочной перспективе в России возникнут проблемы», – сказал глава государства.
Он выразил уверенность, что Россия преодолеет все проблемы.
Ранее Путин процитировал слова писателя Марка Твена, говоря об ожиданиях Запада увидеть «коллапс российской экономики».
Изменены правила прекращения гражданства Украины
Путин подписал закон о прекращении гражданства Украины со дня подачи заявления в МВД РФ
|
|
Президент Владимир Путин подписал закон, который прекращает украинское гражданство россиян со дня подачи соответствующего заявления в МВД России.
Соответствующий документ опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.
По закону, россияне, имеющие гражданство Украины и пожелавшие из него выйти будут автоматически лишены гражданства Украины со дня подачи заявления в МВД РФ. Подать такое заявление можно будет в том числе и в электронном виде на портале «Госуслуги».
При этом от россиянина со дня подачи заявления требуется воздержаться от реализации прав и исполнения обязанностей гражданина Украины. В случае нарушения заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины будет считаться недействительным, а сам заявитель – гражданином Украины.
Возможность повторно обратиться с заявлением о нежелании состоять в гражданстве Украины возникает только через десять лет.
Заявление за ребенка младше 14 лет смогут подавать родители или опекуны.
Закон вступает в силу через 90 дней после его официального опубликования.
Путин посоветовал российским бизнесменам, куда вложить деньги
Путин призвал бизнес вложить деньги в новый маршрут из России к Персидскому заливу
Президент России Владимир Путин назвал перспективным новый маршрут из России к Персидскому заливу через Дагестан, Азербайджан и Иран, он посоветовал отечественным бизнесменам подумать о вложениях в этот проект.
Путин обратил внимание на необходимость найти деньги на строительство одного из участков маршрута, сообщает ТАСС.
«Мы можем найти их внутри страны… у наших потенциальных инвесторов. Обращаюсь ко всем здесь присутствующим: имейте в виду – это очень хороший проект, рентабельный, преференциальный, многие наши партнеры, в том числе в арабском мире, проявляют самый активный интерес к этому, он будет работать», – сказал президент.
Путин отметил, что «СВО прошла, началась, снова началась, опять прошла, а товары будут идти, сто процентов востребованы будут всегда».
«Все согласны, несмотря на сложность геополитических раскладов и противоречий между странами регионов, которые всегда возникают между соседями. С тем, что нужно строить этот маршрут (Дагестан – Азербайджан – Иран), все согласны», – заявил Путин.
Ранее Путин поставил в пример бизнес, который делает жизнь россиян лучше, вместо того, чтобы вести работу в офшорах и выводить средства на вещи «не первой необходимости».
Путин в шутку предложил западным компаниям «перезайти» на рынок России
Президент России Владимир Путин в шутку призвал западные компании перезайти на российский рынок, чтобы получить шанс на смягчение ограничений на ведение бизнеса.
Во время съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) президент прокомментировал предложение одного из участников ослабить ограничения на ведение бизнеса для компаний из недружественных стран, передает ТАСС.
Путин в ответ пошутил: «Видите, куда он вас толкает? Он сейчас что сказал? Перерегистрируйтесь, и все будет хорошо. Как будто зашли снова».
По словам главы государства, в России «нет доброго и злого следователя, у нас все хорошие». Также участник предложил ввести новое понятие – «дружественная компания из недружественной страны».
«Потренируйтесь еще немножко. Вы на правильном пути, надо тренироваться», – рассмеялся Путин.
Президент подчеркнул, что меры по смягчению ограничений для некоторых компаний «должны быть максимально прозрачными».
Путин приехал в Севастополь
Путин в день воссоединения Крыма с Россией приехал в Севастополь
|
|
Президент Владимир Путин приехал в день воссоединения Крыма с Россией на открытие школы искусств и центра «Корсунь» в Севастополе.
Президент Владимир Путин в день воссоединения Крыма с Россией приехал в Севастополь, передает РИА «Новости».
Глава государства приехал на открытие школы искусств и центра «Корсунь».
Образовательный кластер в византийском стиле, включающий в себя детский центр «Корсунь» (филиал«Артека») и детскую школу искусств (художественный центр), построен в рамках реализации указа президента России Владимира Путина о о развитии историко-археологического парка «Херсонес Таврический» Минобороны России во взаимодействии с председателем Патриаршего совета по культуре митрополитом Псковским и Порховским Тихоном (Шевкуновым) и Фондом поддержки гуманитарных наук «Моя история».
Корсунь предназначен для размещения детей, прибывающих в Севастополь для знакомства с многочисленными культурно-патриотическими достопримечательностям города и его богатой историей, предусматривает единовременное пребывание до 300 человек.
Художественный центр, предназначенный для организации дополнительного образования детей Севастополя, предусматривает единовременное обучение до 350 человек.
В новом здании художественного центра расположится Севастопольская детская школа искусств, где планируется обучение детей архитектуре, дизайну, декоративно-прикладному творчеству, искусству театра, хореографии. Также здесь будет размещена Севастопольская детская художественная школа.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства должен принять участие в открытии значимого культурно-исторического объекта. Ожидалось, что Путин присоединится к мероприятию по видеосвязи, передает ТАСС.
Накануне рабочий график президента тоже частично был посвящен ситуации на полуострове. В пятницу Путин провел совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
В субботу по всей России отмечается девятая годовщина возвращения Крыма. В городах проходят различные праздничные и торжественные мероприятия, фестивали, концерты.
Напомним, весной 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум о воссоединении с Россией. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. С 23 по 27 сентября 2022 года референдумы о вхождении в состав России прошли в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав РФ.