Глава минюста Германии пообещал «арестовать» Путина

RT: Министр юстиции Германии Бушман пообещал «арестовать» президента Владимира Путина

Министр юстиции Германии Бушман пообещал «арестовать» президента России Владимира Путина в случае его визита в страну, сообщили СМИ.

Как передает RT слова Бушмана, он ждет, что «МУС быстро свяжется с Интерполом, а также с государствами-участниками и попросит их об исполнении требования».

Он добавил, что выполнит требование МУС, если «нога Путина ступит на территорию Германии».

Ранее прокурор МУС Карим Хан выразил сожаление в связи с выдачей ордера на арест Путина. Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, выписавший «ордер на арест» президента России Владимира Путина, оказался братом британского депутата-педофила, раньше срока выпущенного на свободу.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не признает юрисдикцию МУС, поэтому любые решения подобного рода являются для Москвы с точки зрения права ничтожными.

Газета ВЗГЛЯД писала, что выдача МУС «ордера на арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине поставила крест на идее международного правосудия.