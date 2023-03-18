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Захарова раскрыла связанный с семьей прокурора МУС скандал с педофилией
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Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, выписавший «ордер на арест» президента России Владимира Путина, оказался братом британского депутата-педофила, раньше срока выпущенного на свободу, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова подтвердила в своем Telegram-канале информацию о том, что прокурор МУС Карим Хан, который выписал «ордер на арест» Путина, является родным братом политика из британской консервативной партии, которого заключили в тюрьму на 18 месяцев после того, как он был признан виновным в сексуальном насилии над несовершеннолетним мальчиком. Его досрочно освободили из заключения за три недели до выдачи «ордера на арест» Путину.
«Как я вчера и говорила, теперь защита детей от извращенцев преследуется на Западе уголовно. Представляете, сколько невинных детских душ было бы загублено моральными уродами, типа этого братца? А Россия не дает. На этих деток уже очередь, наверняка, была», – посетовала Захарова.
Прокурор МУС Карим Хан выразил сожаление в связи с выдачей ордера на арест Путина.Свое решение прокурор аргументировал тем, что якобы с территории Украины «насильно» были перемещены дети, которых, на самом деле, спасли от смерти в опасных зонах.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не признает юрисдикцию МУС, поэтому любые решения подобного рода являются для Москвы с точки зрения права ничтожными.
Газета ВЗГЛЯД писала, что выдача МУС «ордера на арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине поставила крест на идее международного правосудия.
Захарова ответила на желание МУС «сотрудничать» цитатой из «Собачьего сердца»
Захарова опубликовала отрывок из фильма «Собачье сердце» в ответ на слова прокурора МУС Хана о желании «сотрудничества»
После заявления прокурора Международного уголовного суда Карима Хана о том, что МУС собирается искать сотрудничества с Москвой по Украине, официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала «видеоцитату» из фильма «Собачье сердце», снятого по мотивам повести Михаила Булгакова.
Захарова опубликовала в Telegram фрагмент фильма, в котором Роман Карцев в роли председателя домкома Швондера произносит: «Это какой-то позор». Как отметила Захарова, «для визуализации происходящего лучшей видеоцитаты нет».
Напомним, МУС выдал ордер на арест главы российского государства Владимира Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Захарова указала, что решения МУС не имеют для Москвы значения, так как Россия не является участником Римского статута МУС и обязательств по нему не принимала.
В Запорожье по одной из важнейших баз иностранных наемников нанесли удар
В Запорожье по одной из ключевых баз иностранных наемников нанесли удар
В городе Запорожье, где находится одна из ключевых баз иностранных наемников, был нанесен удар, в результате которого уничтожены десятки боевиков, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, удар был нанесен утром в 4.15 по ресторанному комплексу «Моника Беллуччи», где располагалась база боевиков «Иностранного легиона», говорится в сообщении.
Помимо иностранных военнослужащих на территории базы находились инструкторы. Количество ликвижированных боевиков исчисляется десятками, добавил Рогов.
Ранее сообщалось об активизировавшихся военных ВСУ на Запорожском направлении.
Названы причины появления в воде Николаева «яда замедленного действия»
Водоочистная система Николаева оказалась в катастрофическом состоянии
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На замену водопроводных труб в Николаеве нужны миллиарды гривен, потому что закачка соленой воды из лиманов погубила систему водоснабжения города, сказала газете ВЗГЛЯД правозащитница Лариса Шеслер. О том, что вода в городе стала «ядом замедленного действия», заявила бывшая заведующая Николаевской инфекционной больницы Светлана Федорова.
«Причины проблем с водоснабжением Николаева заключаются в повреждении водопроводных труб в апреле 2022 года. Инфраструктура пострадала после обстрелов Херсона вооруженными силами Украины (ВСУ) со стороны Николаева. В результате был поврежден водовод из Днепра, и город остался без питьевой воды. После этого было принято ошибочное решение снабжать Николаев фактически соленой водой из лимана», – говорит Лариса Шеслер, экс-депутат Николаевского облсовета, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).
Водозабор нужно было наладить из реки Южный Буг в десяти километрах вверх по течению, тогда в трубы поступала бы пресная вода. «На протяжении последних месяцев власти Николаева закачивают в водопроводную сеть соленую воду, которая разрушает не только сами трубы, но и очистные сооружения, не рассчитанные на подобную фильтрацию. Соли фактически погубили канализационные фильтры. Все это привело к тому, что вода в городе непригодна для использования из-за высокого содержания солей и металлов. Даже если подать чистую воду в трубы, на выходе она будет ржавой и опасной для здоровья», – отмечает собеседница.
Для решения проблемы необходимо заменить сотни километров труб на территории Николаева. На это потребуется около трех млрд гривен (более 81 млн долларов). «Пока средств хватает на то, чтобы латать отдельные участки трубопровода, но радикального решения проблемы нет, никто не собирается вкладывать такие деньги. Власть устраивает нынешнее положение дел. В результате сотни тысяч людей остаются без нормальной питьевой воды», – подчеркнула Шеслер.
О проблемах с водоснабжением Николаева хорошо известно. Но в последнее время появляется все больше жалоб на качество воды, потому что оно постоянно ухудшается. Как пишет в соцсетях бывшая заведующая Николаевской инфекционной больницы Светлана Федорова, из труб течет «яд замедленного действия». По ее словам, вода гоняется «по кругу», но из-за плохой очистки «вполне вероятно, мы потребляем сливные фекальные отстойники».
Она также пишет, что обращаться к главе города Александру Сенкевичу бессмысленно, потому что ему «невыгодно налаживать нормальное водоснабжение», а ее попытки обратить внимание главы Николаевской области Виталия Кима на эту проблему пока безуспешны.
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Россия получила от Запада «неожиданную помощь» на Украине
Newsweek: Россия получила от Запада «неожиданную помощь» на Украине
Банковский кризис, затронувший страны Запада, поможет России в ходе спецоперации на Украине, заявила Кэтрин Фанг в статье для издания Newsweek.
По ее словам, появились опасения того, что у Киева закончатся запасы снарядов и понадобится помощь союзников, но если Европа будет думать о своих финансах, то подход к помощи Украине изменится, передает РИА «Новости».
Фанг отметила, что финансовые проблемы ослабят Европу экономически и ей сложно будет оказывать военную помощь Киеву.
Но при этом в публикации автор пишет, что велика вероятность продолжения поддержки Украины со стороны Запада. Этот вывод сделан на основе позиции западных стран в 2022 году, когда она определялась политическими факторами, а не экономическими.
Ранее рейтинговое агентство Moodys из-за банкротства американских банков Silicon Valley Bank и Signature Bank понизило прогноз по банковской системе США.
Конгрессвумен развеяла главный миф Запада о Путине
Конгрессвумен Грин: Путин никогда не демонстрировал намерений вторгнуться в Европу
Заявления о том, что российский лидер Владимир Путин якобы планирует «вторжение» в Европу, не выдерживают критики, заявила член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.
Марджори Тейлор Грин заявила, что нахождение США на Украине «смехотворно». Вашингтон, по ее словам, «платит за опосредованную войну с Россией». При этом она призналась, что «никогда не видела, чтобы Путин действительно демонстрировал в каких-либо деталях свои планы по вторжению в Европу», пишет The Independent.
Грин назвала подобные утверждения ложью и заявила, что не верит в это, передает РИА «Новости».
Вассерман объяснил несуразность рассказа жены Зеленского про сбитый консервной банкой дрон
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Если изучить особенности поведения беспилотников, то становится очевидно, что ни один дрон сбить банкой с помидорами с балкона невозможно, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман, комментируя интервью Елены Зеленской американскому телевидению, в ходе которого она поделилась рассказом о «героической» киевлянке.
В эфире американского телеканала MSNBC жена украинского президента Елена Зеленская рассказала историю о киевлянке, которая со своего балкона увидела российский дрон, после чего сразу же схватила банку с помидорами и «убила» ею аппарат. В Сети высказывание первой леди Украины высмеяли.
«Этому анекдоту уже больше полугода. Судя по тому, что его повторяют, есть люди, которые его не слышали. Теоретически, конечно, можно попасть банкой в какую-нибудь летающую мелочь, находящуюся в нескольких метрах. Но какой смысл вести беспилотник в нескольких метрах от жилого дома, так до сих пор никто не смог объяснить», – говорит Вассерман.
Он рассказывает, что беспилотники есть двух видов: камикадзе и наблюдатели. Камикадзе – беспилотник, содержащий собственный боевой заряд. Его нацеливают на нечто важное, и когда он приближается к цели, то взрывается. Депутат отмечает, что скорость камикадзе очень высокая, чтобы его было непросто сбить. Естественно, схватить банку с помидорами и попасть в такой дрон однозначно невозможно – попросту на все не хватит времени.
Дроны-наблюдатели, продолжает собеседник, держатся на достаточной высоте, чтобы в их поле зрения попадало как можно больше, и они таким образом могли эффективно отслеживать обстановку. Такой аппарат, как правило, держится поодаль от жилых объектов. Банку с помидорами на таком расстоянии с балкона просто не добросить.
«Именно эти общеизвестные любому интересующемуся военным делом особенности поведения беспилотников и привели к тому, что над этой историей хохотали все сколько-нибудь грамотные люди, еще когда ее в первый раз огласили», – заключил Вассерман.
Отметим, что историю о киевлянке, которая героически уничтожила российский дрон банкой с помидорами, изначально придумала глава Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Любовь Цыбульская, тогда Киев долго не мог определиться, что было в банке – огурцы или помидоры.
Экс-премьер Словакии объяснил, зачем США нужен Крым
Экс-премьер Словакии Чарногурский: США хотели бы использовать Крым для контроля над Черным морем
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Соединенные Штаты подталкивают украинские власти к провокациям в отношении Крыма, поскольку хотели бы использовать полуостров для противостояния с Россией и взятия под контроль акватории Черного моря, заявил бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский.
Чарногурский, занимающий пост председателя координационного совета Международной ассоциации друзей Крыма, отметил, что для коллективного Запада в лице США это не вопрос «интеллектуальных знаний», а вопрос «заинтересованности». Вашингтон, по его словам, хочет отнять у России Крым, чтобы построить там свою военную базу, которую можно было бы использовать против РФ и для контроля акватории Черного моря.
«Но я верю, что Россия защитит Крым, свою территорию», – приводит его слова РИА «Новости».
Чарногурский добавил, что сейчас Запад использует Украину, пытаясь отобрать Крым у России. Он считает, что, потерпев на Украине поражение, Запад такие попытки прекратит.
Вместе с тем политик отметил, что на Западе все чаще слышны голоса экспертов, указывающих на то, что Крым всегда был российским и российским останется. Референдум в Крыму прошел законно, воссоединение региона с Россией состоялось, напомнил он. Запад обязан это принять, заключил бывший премьер-министр Словакии.
Ранее политолог Алексей Мартынов заявил газете ВЗГЛЯД, что за прошедшие девять лет Крым необычайно преобразился. Все это ярко демонстрирует возможности России добиваться значимых результатов, отмечал он.
Россия дала Западу два месяца на снятие санкций с сельхозэкспорта
Небензя потребовал от Запада за два месяца снять санкции с российского сельхозэкспорта по зерновой сделке
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В течение двух месяцев, на которые Россия согласилась продлить зерновую сделку, Запад должен снять санкции со всех операций, сопровождающих российский сельскохозяйственный экспорт, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Небензя заявил о нежелании Запада «даже упоминать в проектах продуктов СБ» о соглашении между Россией и Секретариатом ООН. По его словам, Запад «в упор не хотел замечать» эти договоренности, «соглашение не выполняется ни на йоту», передает ТАСС.
Как заявил Небензя, если Вашингтон, Брюссель и Лондон хотят сохранить экспорт продовольствия с Украины, то за два месяца при помощи ООН должны «вывести из-под своих санкций всю цепочку операций» по российскому сельхозэкспорту. Также он отметил, что беднейшие страны в рамках зерновой сделки получили лишь около 3% поставок продовольствия.
Постоянный представитель США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд утверждает, что «российский продовольственный экспорт находится, по крайней мере, на довоенном уровне», а США «предприняли экстраординарные усилия», объясняя странам и компаниям «информацию об исключениях из санкций в отношении продовольствия и удобрений». «Проще говоря, проблема не в санкциях», – заявила она.
Однако ранее на заседании Совета безопасности ООН заместитель генсека организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что, хотя ООН и «добилась значительного прогресса» в реализации меморандума об экспорте российского продовольствия, «препятствия остаются, особенно в отношении платежных систем», еще «многое предстоит сделать», передает РИА «Новости».
Напомним, Москва согласилась продлить действие зерновой сделки на 60 дней, а не на 120, как было прежде. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на попытки Запада исказить условия зерновой сделки.
Американский разведчик предсказал «великое отступление» ВСУ до Днепра
Бывший разведчик ВС США Шаффер: ВСУ после разгрома в Артемовске отступят до Днепра
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После разгрома группировки в Артемовске вооруженные силы Украины могут отступить вплоть до Днепра, считает бывший разведчик ВС США Тони Шаффер.
Шаффер в интервью журналисту Стивену Гарднеру заявил, что ВСУ «так плохо управляют своими войсками и ресурсами», что не способны перегруппироваться и продолжить оборону. Прямо сейчас, по его словам, президент Украины Владимир Зеленский «продолжает бессмысленно бросать военнослужащих в бахмутский котел», передает РИА «Новости».
Бывший американский разведчик сообщил, что украинские подразделения, задачей которых было удержание второй и третьей линий обороны, «уже перемолоты» в районе Артемовска. Поэтому, предсказал он, после перехода населенного пункта под российский контроль начнется «великое отступление» украинской армии до Днепра.
После этого «русских ничто больше не сможет остановить», резюмировал Шаффер.
Накануне вечером сообщалось, что российские силы держат под контролем до 70% территории города Артемовска (Бахмут).
Дрон-камикадзе «Привет-82» собрались отправить в зону СВО
КБ «Око»: Дрон-камикадзе «Привет-82» начнет работу в зоне спецоперации в апреле 2023 года
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Дрон-камикадзе самолетного типа «Привет-82», предназначенный для применения добровольческими объединениями, приступит к работе к зоне проведения специальной военной операции в апреле 2023 года, сообщили в конструкторском бюро (КБ) «Око».
Волонтерское КБ, учрежденное энтузиастами, специализируется на создании сверхдешевых многофункциональных беспилотных летательных аппаратов. В организации сообщили, что к настоящему времени создано 33 серийных образца дрона-камикадзе «Привет-82». КБ, по словам представителя, собирает заявки и готовит к отгрузке несколько партий, приобретенных для тестирования в зоне СВО, передает ТАСС.
Приблизительная стоимость одного дрона «Привет-82» составляет 110 тыс. рублей.
В бюро уточнили, что «Око» – это молодое конструкторское бюро, у него нет лицензии и в гособоронзаказе оно не участвует. Представитель организации сообщил, что как гражданское конструкторское бюро «Око» не может создавать вооружения, поэтому КБ делает носитель, а боевую часть устанавливают конкретные боевые подразделения.
«Привет-82» может применяться в контрбатарейной борьбе. Дальность полета дрона – до 30 км, скорость полета – до 140 км/ч. Полезная нагрузка – до 5,5 кг. Дрон, как отметили в КБ «Око», может использоваться при штурме укрепрайонов, а также есть «большой запрос на использование дрона в качестве охотника на бронетехнику», но перед этим необходимо провести ряд испытаний.
Беспилотные летательные аппараты активно применяются в ходе спецоперации на Украине. Так, в середине марта вооруженные силы Украины в 14.45 сбросили боеприпас с беспилотника на Старомихайловку.
Российские войска отразили атаки ВСУ под Харьковом и на запорожском направлении
Офицеры пресс-центров ВС России Половодов и Гордеев сообщили об отражении украинских атак на нескольких направлениях
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Российские войска отбили попытку атаки вооруженных сил Украины в Харьковской области, сообщил офицер пресс-центра российской группировки «Запад» Евгений Половодов. Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил, что отражена атака ВСУ на запорожском направлении.
Половодов сообщил, что военные 14-й украинской отдельной механизированной бригады предприняли попытку атаки в районе населенных пунктов Масютовка и Гряниковка. Российские мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии заставили противника вернуться на позиции, передает ТАСС.
Кроме того, он сообщил, что на купянском направлении «сорваны переброска резервов и две ротации подразделений вооруженных сил Украины», а у Стельмаховки российский танк уничтожил две украинские БМП. Артиллеристы уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы, в которые входили бойцы 103-й отдельной бригады территориальной обороны и 92-й отдельной механизированной бригады. В районе Петропавловки российская артиллерия уничтожила украинские гаубицу Д-20, САУ «Акация» и Krab.
Гордеев сообщил, что на запорожском направлении ВСУ повторно атаковали со стороны населенного пункта Новоданиловка. Атаку предприняла 65-я механизированная бригада ВСУ при поддержке бронетехники. Российский вертолет Ка-52 уничтожил БМП, а расчеты минометов – «живую силу противника». Кроме того, у населенных пунктов Доброволье и Преображенка уничтожены две украинские гаубицы.
На южнодонецком направлении ВСУ пытались контратаковать, но потеряли бронеавтомобиль и «до взвода националистов в районе населенного пункта Новомихайловка». Расчет ЗРК «Оса-АКМ» морпехов Тихоокеанского флота сбил украинский БПЛА «Лелека».
Кроме того, Минобороны России сообщило, что два танка Т-80, экипажи которых состоят из мобилизованных военнослужащих, успешно уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ, передает РИА «Новости».
Также сообщается, что российский дрон-камикадзе «Ланцет» сверхточным ударом уничтожил украинскую РСЗО на авдеевском направлении.
Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска за сутки уничтожили более 330 украинских военных.
Песков: Россия считает ничтожным решение Международного уголовного суда
Песков: Россия считает ничтожным решение Международного уголовного суда
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Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, любые решения подобного рода являются для РФ с точки зрения права ничтожными, сообщает ТАСС.
«Саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой, Россия, как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию этого суда и, соответственно, любые решения подобного рода являются для РФ с точки зрения права ничтожными», – сказал представитель Кремля.
Напомним, решения МУС не имеют для России никакого значения, заявила ранее на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В документе говорится, что они якобы могут быть причастны к «военным преступлениям, заключающимся в незаконной депортации населения», в том числе детей, и их незаконном перемещении в Россию, сообщает ТАСС.
Кадыров объявил вознаграждение за ликвидацию сжегшего Коран украинского военного
Глава Чечни Рамзан Кадыров за ликвидацию украинского военного, который на видео сжег Коран, объявил вознаграждение в 5 млн рублей, а за взятие его живым – 10 млн рублей.
«Когда бы это ни произошло – сегодня, завтра, через год, деньги будут ждать. И без разницы, кто это сделает: взвод, группировка, одиночка, сосед по окопу, деньги будут переданы в полном объеме», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее Кадыров отреагировал на видео с сожжением украинскими военными Корана, он сообщил, что молится, чтобы кара была доведена до участников видео «через наших воинов».
Командир штурмовой группы «Кубань» Мальцев героически погиб в зоне СВО
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Командир штурмовой группы ЗВО Александр Мальцев с позывным «Кубань» героически погиб, прикрывая отход своей группы, один из бойцов которой был ранен, рассказал сослуживец Мальцева.
Штурмовик с позывным «Карлсон» рассказал РИА «Новости», что это произошло после трех непрерывных дней ведения штурмовых действий по захвату и удержанию укрепленных опорных пунктов противника.
По его словам, российские военные подошли к очередному опорнику. «Группа из пяти человек. «Лоу» (позывной военнослужащего) первый получил ранение, мы с ним ушли влево. «Кубань» начал обходить справа и прикрывал нас, отвлек на себя внимание. Дал команду прекратить перестрелку, чтобы перегруппироваться и оказать помощь раненому «Лоу». Потом опять была стрелкотня, перекидка гранатами и в конце концов перестал выходить на связь», – рассказал «Карлсон».
Он добавил, что в сторону Мальцева работал пулемет. «Карлсон» подчеркнул, что командир полностью обеспечил отход группы. «В районе эвакуации узнали, что «Кубани» с нами нет», – сообщил военнослужащий.
«Карлсон» рассказал, что именно «Кубань» дал ему боевое крещение, запустил в первый бой и успокоил.
«Он – Мужик! Три дня в окопах на всех опорниках, три дня без перерыва [участвовал в штурме]. По радиостанции только и слышно: «Кубань» туда, «Кубань» сюда, везде был. Я не знаю, как он успевал», – отметил сослуживец.
Другой сослуживец Мальцева, с позывным «Конь», рассказал, что после героического подвига Мальцева, когда он в одиночку уничтожил троих украинских боевиков и трех взял в плен, его группа на захваченном опорнике была атакована противником, военным пришлось вызвать огонь на себя.
«Находился он в 250 метров от нас после того, как отработала наша арта (артиллерийское подразделение – прим. ВЗГЛЯД), начали движение. Шли под обстрелом противника, минометы работали… ну то есть бой уже завязался», – пояснил военнослужащий штурмового отряда.
«Как только была возможность, «Кубань» заскочил каким-то образом, врасплох взял всех, они не поняли, что случилось, сразу положил. Двое сдались в плен, один уже раненый был тоже пленный. Зашли мы, закрепились, заняли окоп, ждали пехоту на укрепление», – добавил «Конь».
По его словам, после того, как окопались на занятой позиции, начался минометный обстрел с украинской стороны. Бойцы ВСУ, как рассказал он, пытались выбить российских военных из блиндажа, потребовали сдаться в плен, но они отказались. «Стреляли из пулемета и кидали по нам гранаты. Нам выходить был не вариант, мы вызвали минометный огонь наших войск на себя. После этого бойцы ВСУ начали отходить. Пока они отходили, мы одного ранили... Атаку мы отразили», – отметил штурмовик.
По его словам, погибший в бою через несколько дней после этой операции «Кубань» внушал доверие и уверенность в себе всем, поэтому за ним и шли сослуживцы.
Появилось видео с колонной ранее не поставлявшейся Киеву современной бронетехники НАТО
Военкоры показали видео с колонной ранее не поставлявшейся Киеву современной бронетехники НАТО
В Сети появились кадры передвижения колонны современной американской и британской бронированной техники, ранее не поставлявшейся Украине.
Видео с натовской бронетехникой публикует Telegram-канал «Русская весна». Отмечается, что в колонне замечены колесные бронеавтомобили Oshkosh M-ATV, а также британские Wolfhound и Husky TSV и Humvee третьего поколения (HMMWV M1152), которые раньше не поставлялись Киеву.
Где именно снято видео и куда направляется колонна бронемашин, неизвестно. Украинские СМИ также не сообщают, предназначена ли эта бронетехника подразделениям в Артемовске, отмечают военкоры.
Напомним, Запад изменил тактику поставок оружия и военной техники на Украину, теперь поставки происходят быстрее.
Ранее в Сети появилось видео того, как российская ствольная артиллерия наносит удары по окопам вооруженных сил Украины и уничтожает колесную технику на Угледарском направлении.