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Сенатор обратил внимание на нарастание силовой антироссийской активности в Арктике
Сенатор Долгов обратил внимание на нарастание силовой антироссийской активности в Арктике
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США и НАТО все более активно наращивают военную инфраструктуру в арктической зоне. Это побуждает Россию предпринимать адекватные шаги по обеспечению своей безопасности в этом регионе, заявил зампред Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.
Он подчеркнул, что Россия всегда была готова и продолжает оставаться готовой к самому широкому международному сотрудничеству.
«Те проблемы и задачи, которые стоят в Арктике, требуют серьезного международного многостороннего взаимодействия – от спасения на море до вопросов, связанных с развитием инфраструктуры, экологический комплекс проблем и так далее. Это все, несомненно, в идеале должно побуждать арктические страны к сотрудничеству», – приводятся слова Долгова на сайте «Public O».
Он напомнил, что Россия по-прежнему председательствует в Арктическом совете, и российская программа как раз и была изначально нацелена на стимулирование сотрудничества по всем основным направлениям.
«Полный бойкот со стороны западных стран нашего председательства и нашей программы в основном происходит под давлением Вашингтона. США этого не скрывают, публично об этом пишут и заявляют в своих директивных документах в сфере безопасности и в заявлениях различных военных и политиков. Они говорят о том, что в Арктике их основная задача, по сути – это сдерживание России, противодействие, как они говорят, военному присутствию России и вообще, в целом, российским позициям», – подчеркнул Долгов.
Противодействие в Арктике – это основная задача сейчас, как и усиление собственных позиций в регионе, считает сенатор. Он указал на то, что США и НАТО все более активно планируют свои действия: уже организуются маневры, всячески наращивается военная инфраструктура в арктической зоне.
«Это побуждает нас к тому, чтобы предпринимать адекватные шаги по обеспечению своей безопасности. И такие шаги предпринимаются. Об этом говорили и наш президент, и министр обороны. Несомненно, интересы безопасности страны, граждан, экономических операторов в Арктике мы защитим. Это не только наш доблестный Северный флот, но и весь комплекс мероприятий, инфраструктуры и так далее», – говорит Долгов.
При этом предпочтением России остается решение всех вопросов развития арктической зоны через многостороннее сотрудничество. «Мы считаем, что здесь определяющую роль должны играть арктические страны. Но одновременно мы готовы к тесному взаимодействию и с другими государствами, такими как Китай и Индия, которые проявляют большой интерес к развитию Арктики», – объяснил зампред комитета СФ.
Со своей стороны Россия готова к абсолютно суверенному, равноправному, конструктивному сотрудничеству с ними.
«К сожалению, сегодня такое сотрудничество по вине Запада полностью блокировано. Но мы развиваем свои программы сами, сотрудничаем с теми странами, которые к этому готовы. Есть государственная программа по развитию Арктики, это вписано и в национальные проекты. Конечно, это и Северный морской путь как важнейшая транспортная артерия XXI века. Есть поручения президента, и мы все это будем выполнять и выполняем», – заявил Долгов.
При этом, с точки зрения безопасности, вся активность России в Арктике надежно прикрыта. «Мы угрозы никому не создаем, но потенциал, сдерживающий любого агрессора, имеем очень серьезный. Если кто-то попробует нанести ущерб нашим позициям безопасности в Арктике военным путем, то мало не покажется. Северный флот обладает самым мощным ядерным потенциалом в мире. И потенциал сдерживания – это не единственный инструмент», – указал сенатор.
По мере того, как значимость Арктики возрастает, конкуренция, попытки проникнуть в эту зону, выдавить Россию оттуда, считает Долгов, будут только нарастать. «В идеале – сотрудничество, а в реальности, к сожалению, идут сигналы нарастания силовой антироссийской линии в этом регионе», – заключил он.
CNN: Россия подняла часть обломков беспилотника США со дна Черного моря
CNN: Россия смогла поднять со дна Черного моря некоторые обломки американского беспилотника
США считают, что Россия обнаружила в Черном море некоторые обломки американского беспилотника и смогла поднять их, сообщил CNN осведомленный американский чиновник.
По словам неназванного американского чиновника, Москва ясно дала понять, что попытается извлечь обломки беспилотника, и США считают, что Россия извлекла некоторые обломки. Он описал найденные Россией в Черном море обломки БПЛА как куски стекловолокна или небольшие фрагменты, сообщил CNN.
Накануне российские СМИ сообщили, что американский БПЛА MQ-9 Reaper найден в 60 км от Севастополя на глубине около 900 м, в районе падения военно-разведывательного аппарата дежурят силы ВМФ России.
Во Франции раскрыли планы США и НАТО по «контрнаступлению» на Украине
Французский политик Филиппо заявил о плане США и НАТО этой весной начать на Украине большое контрнаступление
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Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что у США и НАТО есть план этой весной начать на Украине большое контрнаступление, которое рискует превратиться в мировую войну, так как Польша и страны Прибалтики хотят, чтобы этот конфликт стал глобальным, и готовы на все.
Филиппо заявил в интервью РИА «Новости», что, по словам осведомленных источников, на Украине грядет большое контрнаступление, организуемое американцами и НАТО. При этом он выразил мнение, что у американцев есть план о начале контрнаступления этой весной.
Лидер французской партии выразил мнение, что это чрезвычайно опасно, ведь такие страны, как Польша, а также страны Прибалтики, которые хотят, чтобы этот конфликт стал глобальным, готовы на все. Филиппо призвал правительство Франции отстраниться от этого «контрнаступления», так как это рискует превратиться в мировую войну.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что может противопоставить Россия замыслам контрнаступления ВСУ в Запорожской области, которого от офиса Зеленского уже несколько месяцев требуют на Западе.
РПЦ разорвала отношения с новым главой православной церкви Кипра
РПЦ заявила о невозможности общения с новым главой православной церкви Кипра
Синод Русской православной церкви (РПЦ) заявил, что невозможно молитвенное общение с новым главой Кипрской православной церкви Георгием после его признания украинских раскольников.
«Священный Синод постановил констатировать невозможность поминовения имени архиепископа Новой Юстинианы и всего Кипра Георгия в диптихах, молитвенного и евхаристического общения с ним», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение РПЦ.
Ранее сообщалось, что Синод не может вести сослужения с теми иерархами Кипрской церкви, которые продолжат общение с представителями украинского раскола.
На Украине президент Владимир Зеленский обещал, что власти страны наложат запрет на религиозные организации, связанные с Россией.
США отказались соблюдать введенные Россией в воздушном пространстве Черного моря правила
США отказались соблюдать введенные Россией в воздушном пространстве Черного моря ограничения
США не будут придерживаться ограничений, введенных Россией в воздушном пространстве в регионе Черного моря в связи с СВО, заявил на регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
По словам Кирби, Россия может объявлять и говорить что угодно, в то время как США продолжат летать и действовать в соответствии с международным правом. Он также добавил, что авиация США летает «в международном пространстве на законных основаниях», передает ТАСС.
Напомним, в США ранее заявили о якобы столкновении американского беспилотника с российским истребителем Су-27 над Черным морем. Минобороны России опровергло эти данные, добавив, что контакта не было.
Шендерович обвинил Украину в сотрудничестве с нацистами
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Публицист Виктор Шендерович (признан иноагентом в России) обвинил в эфире одного из оппозиционных интернет-каналов Украину в сотрудничестве с нацистами.
«Я сильно поздравляю Украину с такими партнерами, сильно поздравляю с такими союзниками. Эти, с позволения сказать, союзники Украины, «Русский добровольческий корпус», состоящий из нациков, это нацики были, которые пришли и провели эту карательную акцию против мирного населения [в Брянской области]. Нациков обсуждать бессмысленно. Украине мой привет с такими союзниками», – сказал Шендерович.
Ранее Росфинмониторинг внес основателя «Русского добровольческого корпуса» Дениса Капустина, участвовавшего в атаке на села в Брянской области, в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Напомним, Капустина ФСБ назвала также организатором покушения на председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. Капустин называется гражданином России, действующим на стороне Украины. По данным ФСБ, он причастен и к другим терактам.
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Минобороны показало первые кадры применения бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ» в зоне СВО
Минобороны опубликовало кадры применения бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ» в зоне СВО
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Разведывательная группа ВДВ обнаружила взводный опорный пункт ВСУ с помощью беспилотной авиации, по нему был нанесен огневой удар при помощи многоцелевого бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ», сообщили в Министерстве обороны.
Минобороны опубликовало в Telegram-канале кадры работы бронеавтомобилей «Тайфун-ВДВ» в зоне СВО. После того, как разведгруппа выявила опорный пункт ВСУ, для его захвата выдвинулся штурмовой отряд ульяновских десантников на многоцелевых бронеавтомобилях «Тайфун-ВДВ».
Подойдя на минимально близкое расстояние к позициям ВСУ, десантники огнем из 30-мм автоматической пушки подавили огневые точки украинских формирований. На видео также показано, как из бронеавтомобиля десантируется отряд пехоты и продолжает вести огонь по противнику.
«Тайфун-ВДВ» оснащен двигателем КамАЗ-650.10-350 мощностью 350 лошадиных сил и автоматической коробкой передач. Бронемашина способна развивать скорость до 100 километров в час, запас хода – 1,2 тыс. километров.
«Тайфуны» для ВДВ вооружены дистанционно-управляемым модулем с 30-миллиметровой пушкой – орудие способно поражать цели на дальностях, которые для оружия такого калибра ранее были недостижимы, причем стрельба может вестись в движении в любое время суток и в сложных погодных условиях.
В Кремле прокомментировали поставку Польшей истребителей Украине
Песков: Поставка Польшей истребителей Украине доставит дополнительные беды самим украинцам
Поставка некоторыми странами НАТО, в том числе Польшей, истребителей Киеву повышает уровень их непосредственной вовлеченности в конфликт, но не повлияет на спецоперацию, а только доставит больше бед самой Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он указал, что это еще один пример того, как страны НАТО повышают уровень своей вовлеченности в конфликт на Украине, передает РИА «Новости».
«Поставка техники, как мы уже неоднократно говорили, не может повлиять на исход специальной военной операции, но может оставить дополнительные беды для самой Украины и украинского народа», – сказал представитель Кремля.
Поставленная техника будет подлежать уничтожению, добавил он.
Ранее Польша пообещала Украине истребители МиГ-29 от нескольких стран, также самолеты поставит Словакия.
Захарова опубликовала фото главы МИД Дании в окружении моджахедов в ответ на слова о законе
Захарова опубликовала фото главы МИД Дании с автоматом в руках в Афганистане после его слов о верховенстве права
Официальный представитель МИД Мария Захарова опубликовала фото главы МИД Дании Ларса Лекке Расмуссена с автоматом в руках, сделанное в Афганистане, после его заявления о «верховенстве права».
Захарова в своем Telegram-канале привела слова главы МИД Дании Расмуссена о недопуске России к расследованию инцидентов на «Северных потоках». По его словам, в Дании, Швеции и ФРГ соблюдается верховенство права, поэтому их расследованиям можно доверять.
Дипломат ответила главе МИД Дании визуализацией соблюдения верховенства права. Она опубликовала его фото во время «ознакомительной» поездки в Афганистан в 1988 году, где Расмуссен «стоит в традиционной пакистанской одежде с советским автоматом АК-47 для аргументации в окружении моджахедов, которых Захарова иронично назвала юристами.
Ранее министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Копенгаген не допустит Москву к расследованию теракта.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала махинацией недопуск Данией России к расследованию диверсии на «Северных потоках».
Медведев отреагировал на ситуацию с американским беспилотником в Черном море
Медведев призвал не церемониться с американцами после ситуации с беспилотником в Черном море
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Американцы «вконец оборзели» и церемониться с ними не надо, хотя контакты военных нужны, заявил замруководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев в своем Telegram-канале отметил, что международных документов, которые бы регулировали ситуации, подобные с американским беспилотником в Черном море, нет. Он подчеркнул, что Воздушный кодекс оперирует терминами «запретные зоны» и «зоны с ограничениями», которые может устанавливать правительство.
Эти правила, по словам Медведева, должны соблюдать беспилотники, особенно в период боевых действий, о чем известно всем пользователям воздушного пространства.
«Говоря по-простому, американцы вконец оборзели. И церемониться с ними неправильно. Хотя и контакты военных нужны, конечно. Особенно на фоне заявлений американских ублюдков типа сенатора грэма о том, что надо сбивать российские самолеты. Кстати, и с такими людьми иногда случаются авиационные происшествия», – заключил Медведев (авторская орфография сохранена – прим. ВЗГЛЯД).
Напомним, европейское командование ВС США заявило о якобы столкновении американского БПЛА с российским истребителем Су-27 над Черным морем.
Минобороны России опровергло эту информацию, заявив, что контакта между беспилотником и самолетом не было.
Как сообщили в четверг севастопольские СМИ, MQ-9 Reaper уже якобы найден в 60 км от города на глубине около 900 м, в районе падения аппарата дежурят силы ВМФ России.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, разрешит ли Турция отправить США боевые корабли к берегам Крыма для якобы поиска беспилотника.
Российская артиллерия потопила баржу с украинскими десантниками на Каховском водохранилище
Врио главы Херсонской области Сальдо: Российские артиллеристы потопили баржу с десантом ВСУ
Российские артиллеристы пресекли попытку ВСУ пересечь Каховское водохранилище и высадить десант на левобережье Днепра, противник потерял десятки человек, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Как сообщил Сальдо в своем Telegram-канале, потери противника, вероятно, составили несколько десятков человек. Он напомнил, что попытки переправы небольших групп на одной или нескольких лодках через Днепр происходят регулярно.
По его словам, случай на Каховском водохранилище по числу потерь еще более провальный и безуспешный, чем обычно.
Ранее Сальдо заявил, что вооруженные силы Украины не располагают достаточным количеством ресурсов для полномасштабного наступления на левобережье Днепра в Херсонской области.
ВС России нашли метод борьбы с бесшумными минометами ВСУ
Представитель ЛНР Марочко: Российские военные нашли способ противостоять польским бесшумным минометам
Российские военные нашли методы воздействия на украинские подразделения, использующие бесшумные минометы на Купянском направлении, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко заявил, что на Купянском направлении активизировались небольшие группы ВСУ, которые постоянно перемещаются и ведут огонь из бесшумных минометов польского производства, передает РИА «Новости».
Эксперт отметил, что российские военные нашли способ им противостять и уничтожили одну из таких групп.
Ранее Марочко заявил, что украинские силовики минируют Купянское направление зарядами производства США, Германии и Франции, а также боеприпасами без маркировки.
Названы варианты применения Украиной польских и словацких МиГ-29
Военный эксперт: Киев использует польские и словацкие МиГ-29 для прикрытия объектов энергетики
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Если ВСУ разместят всю эскадрилью польских и словацких МиГ-29 вблизи линии фронта, то самолеты проживут всего несколько недель. Поэтому украинское командование, скорее всего, будет использовать их для прикрытия объектов вне фронта и для сопровождения эпизодических атак. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.
«Для противника это логичная поставка. В отличие от западных истребителей, украинские летчики хорошо знают МиГ-29. Им не нужно проходить многомесячные курсы, они смогут практически сразу начать эксплуатацию истребителей», – пояснил заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов.
«Думаю, их перебросят из Польши и Словакии на аэродромы в Западной Украине – Стрый, Чертков или Коломыя. Возможно, что-то разместят в Виннице, где расположен штаб воздушных сил ВС Украины. Если поступить иначе, то вблизи линии фронта эта эскадрилья проживет не больше пары недель», – добавил собеседник.
«Допускаю, что командование противника использует самолеты для прикрытия важных промышленных и энергетических районов. Вне зоны боевых действий МиГ-29 могут сбивать, например, ракеты, самолеты, вертолеты, другие аэродинамические и баллистические цели. Также возможна поддержка с воздуха некоторых эпизодических атак», – указал эксперт.
«Хватит ли этого количества самолетов ВСУ для контрнаступления? Нет. МиГ-29, конечно, может работать и по наземным целям – танкам, зенитным установкам, пехоте. Но плотность нашей ПВО в зоне СВО не позволит эскадрильи МиГ-29 прожить у фронта больше нескольких недель. Зато политический эффект от этой поставки, думаю, будет огромен. Украинские и западные СМИ несколько дней будут трубить об «усилении авиации ВСУ», – добавил аналитик.
«Что нужно делать России? Если наша разведка засечет время и место доставки самолетов – то можно сразу нанести удары, чтобы предотвратить их введение в строй. Впрочем, если истребители все-таки окажутся на фронте, то наши средства ПВО без особого труда будут уничтожать украинские истребители. То же самое сделает и истребительная авиация ВКС России», – отметил собеседник.
В пятницу премьер-министр Словакии Эдуард Хегер сообщил, что правительство страны приняло решение передать ВСУ истребители МиГ-29, а также зенитно-ракетный комплекс «Куб». Об этом решении Хегер сообщил на пресс-конференции в Братиславе, сообщает издание Novy Cas. По его словам, все члены правительства поддержали этот шаг, а передача оружия не противоречит конституции Словакии.
В то же время начальник словацкого Генштаба Даниэль Змек заявил, что у его страны в последние годы были проблемы с наличием запчастей и пилотов для МиГ-29, а потому уже не раз обсуждался вопрос о том, что с самолетами необходимо найти какое-то решение. Министр обороны Ярослав Надь в свою очередь напомнил, что у Украины есть и запчасти, и летчики, которые умеют управлять такими самолетами, передает РБК.
При этом накануне глава Польши Анджей Дуда также заявил о передаче Украине истребителей МиГ-29. Об этом сообщала газета Rzeczpospolita. «Мы буквально сейчас отправляем эти МиГи на Украину. У нас в наличии есть десяток этих МиГов. Это МиГи, которые мы получили в начале 90-х годов из запасов армии ГДР. Это последние годы их эксплуатации в соответствии с их техническими возможностями», – сообщил глава Польши.
В ближайшие дни Украине передадут четыре самолета в полностью рабочем состоянии, добавил Дуда. Он также сообщил, что к дальнейшей передаче «готовят» еще несколько истребителей. «Им на смену придут новые FA-50 из Южной Кореи, первые ожидаем в конце года. Затем – эскадрильи самолетов F-35. В ближайшие годы весь этот ресурс будет пополняться, модернизироваться», – цитирует польского президента «Коммерсант».
На этом фоне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что поставка некоторыми странами НАТО истребителей для ВСУ повышает уровень их непосредственной вовлеченности в конфликт, но не повлияет на спецоперацию, а только доставит больше бед самой Украине. Поставленная техника будет подлежать уничтожению, добавил он.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в Запорожской области заявляют о наращивании сил ВСУ. В экспертной среде допускают, что в ближайшее время противник может попытаться перейти в контрнаступление, которого от офиса Зеленского уже несколько месяцев требуют на Западе. При этом противник активно перебрасывает авиацию на Запорожское направление.
В свою очередь бывший министр обороны США Леон Панетта высказался за поставку Украине истребителей F-16. В интервью миланской газете Corriere della sera он предложил сделать так, «чтобы Украина могла вытеснить русских из Донбасса и вернуть себе Крым».
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Турция запретила заправку российских самолетов производства США
AirportHaber: Власти Турции запретили заправку и техобслуживание самолетов американского производства из РФ и Белоруссии
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Власти Турции приняли решение запретить заправку и техническое обслуживание самолетов американского производства из России и Белоруссии, сообщило турецкое профильное издание AirportHaber.
По данным турецкого издания, запрет коснулся работы семи российских, одного белорусского и одного иранского авиаперевозчика, самолеты которого выполняли рейсы в РФ, сообщил «Коммерсант».
Отказ в заправке бортов в Стамбуле подтвердили источники российского издания в двух авиакомпаниях.
Как говорится в материале AirportHaber, заправка и иные услуги запрещены для частных, грузовых, коммерческих и чартерных самолетов, которые содержат более 25% американских комплектующих и следуют в Россию или Белоруссию.
На соответствующих мерах, по данным турецкого издания, в специальном письме настояло Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США.
Вопреки этому в «Аэрофлоте» сообщили, что авиакомпания выполняет полеты в города Турции в штатном режиме, по расписанию, в рамках заявленной программы полетов.
Напомним, в конце января стало известно, что США потребовали от Турции прекратить обслуживать российские и белорусские самолеты американского производства.
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США выступили против прекращения огня на Украине
Власти США выступают против прекращения огня на Украине, отвергая предложения по мирному урегулированию кризиса, выдвинутые Китаем, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
По его словам, Вашингтон испытывает обеспокоенность односторонними предложениями Пекина, отражающими лишь точку зрения России, передает ТАСС слова представителя Белого дома.
«Прекращение огня сейчас, на наш взгляд, представляет собой еще одно нарушение Устава ООН», – сказал Кирби.
Он добавил, что 12 пунктов Китая по решению кризиса на Украине звучат «достаточно резонно», но по сути «ратифицируют завоевания России».
Напомним, 24 февраля МИД Китая опубликовало план мирного урегулирования украинского кризиса.
Китай заверил в готовности стоять с Россией «спина к спине»
Посол Китая Ханьхуэй: Пекин будет стоять с Москвой «спина к спине»
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Пекин стремится и дальше выстраивать стратегическое взаимодействие «спиной к спине» с Москвой, продвигая вместе принципы многополярного мира, заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
По его словам, Китай также стремится демократизировать международные отношения, обеспечив тем самым надежные гарантии для глобального стратегического равновесия и стабильности, передает РИА «Новости».
«Сегодня в мире неспокойно, но чем больше в мире нестабильности, тем уверенней идут вперед китайско-российские отношения», – подчеркнул посол.
Ханьхуэй также отметил, что Китай и Россия уже успешно идут по пути стратегического доверия и дружественного, добрососедского сосуществования между крупными державами.
«Создали образец международных отношений нового типа», – заметил он.
По мнению посла, китайско-российские отношения основаны на непротивостоянии и не направлены на третьи стороны. По этой причине они не опасны для какой-либо другой страны, но и не допускают вмешательства и провокаций и с их стороны.
Кроме того, Ханьхуэй добавил, что Китай намерен строить с Россией более тесные партнерские отношения в энергетике, а также укреплять международную энергобезопасность и стабильность производственных цепочек.
«Китай вносит позитивный вклад в поддержание глобальной энергетической безопасности», – подытожил посол.
Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай выступает против гегемонии и применения политики силы в международных отношениях.