Сенатор обратил внимание на нарастание силовой антироссийской активности в Арктике

Сенатор Долгов обратил внимание на нарастание силовой антироссийской активности в Арктике

США и НАТО все более активно наращивают военную инфраструктуру в арктической зоне. Это побуждает Россию предпринимать адекватные шаги по обеспечению своей безопасности в этом регионе, заявил зампред Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.

Он подчеркнул, что Россия всегда была готова и продолжает оставаться готовой к самому широкому международному сотрудничеству.

«Те проблемы и задачи, которые стоят в Арктике, требуют серьезного международного многостороннего взаимодействия – от спасения на море до вопросов, связанных с развитием инфраструктуры, экологический комплекс проблем и так далее. Это все, несомненно, в идеале должно побуждать арктические страны к сотрудничеству», – приводятся слова Долгова на сайте «Public O».

Он напомнил, что Россия по-прежнему председательствует в Арктическом совете, и российская программа как раз и была изначально нацелена на стимулирование сотрудничества по всем основным направлениям.

«Полный бойкот со стороны западных стран нашего председательства и нашей программы в основном происходит под давлением Вашингтона. США этого не скрывают, публично об этом пишут и заявляют в своих директивных документах в сфере безопасности и в заявлениях различных военных и политиков. Они говорят о том, что в Арктике их основная задача, по сути – это сдерживание России, противодействие, как они говорят, военному присутствию России и вообще, в целом, российским позициям», – подчеркнул Долгов.

Противодействие в Арктике – это основная задача сейчас, как и усиление собственных позиций в регионе, считает сенатор. Он указал на то, что США и НАТО все более активно планируют свои действия: уже организуются маневры, всячески наращивается военная инфраструктура в арктической зоне.

«Это побуждает нас к тому, чтобы предпринимать адекватные шаги по обеспечению своей безопасности. И такие шаги предпринимаются. Об этом говорили и наш президент, и министр обороны. Несомненно, интересы безопасности страны, граждан, экономических операторов в Арктике мы защитим. Это не только наш доблестный Северный флот, но и весь комплекс мероприятий, инфраструктуры и так далее», – говорит Долгов.

При этом предпочтением России остается решение всех вопросов развития арктической зоны через многостороннее сотрудничество. «Мы считаем, что здесь определяющую роль должны играть арктические страны. Но одновременно мы готовы к тесному взаимодействию и с другими государствами, такими как Китай и Индия, которые проявляют большой интерес к развитию Арктики», – объяснил зампред комитета СФ.

Со своей стороны Россия готова к абсолютно суверенному, равноправному, конструктивному сотрудничеству с ними.

«К сожалению, сегодня такое сотрудничество по вине Запада полностью блокировано. Но мы развиваем свои программы сами, сотрудничаем с теми странами, которые к этому готовы. Есть государственная программа по развитию Арктики, это вписано и в национальные проекты. Конечно, это и Северный морской путь как важнейшая транспортная артерия XXI века. Есть поручения президента, и мы все это будем выполнять и выполняем», – заявил Долгов.

При этом, с точки зрения безопасности, вся активность России в Арктике надежно прикрыта. «Мы угрозы никому не создаем, но потенциал, сдерживающий любого агрессора, имеем очень серьезный. Если кто-то попробует нанести ущерб нашим позициям безопасности в Арктике военным путем, то мало не покажется. Северный флот обладает самым мощным ядерным потенциалом в мире. И потенциал сдерживания – это не единственный инструмент», – указал сенатор.

По мере того, как значимость Арктики возрастает, конкуренция, попытки проникнуть в эту зону, выдавить Россию оттуда, считает Долгов, будут только нарастать. «В идеале – сотрудничество, а в реальности, к сожалению, идут сигналы нарастания силовой антироссийской линии в этом регионе», – заключил он.