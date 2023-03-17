В Минпромторге заявили о работе по импортозамещению свечей для SSJ

Минпромторг: Работа по импортозамещению свечей для двигателей SSJ ведется

В России уже сейчас ведется работа по импортозамещению необходимых изделий, в частности, свечей зажигания для двигателей самолетов Superjet 100, рассказали в пресс-службе Минпромторга

По информации ведомства, в данный момент российский аналог свечей для двигателя находится в производстве. Также предприятия промышленности принимают все необходимые меры для обеспечения ими эксплуатантов, передает ТАСС.

Как в свою очередь отметили в пресс-службе «Ростеха», критических проблем с эксплуатацией парка SSJ в данный момент не наблюдается.

«Готовность парка Superjet поддерживается на высоком уровне, самолеты демонстрируют высокие показатели налета – до 370 часов в месяц», –заверили в госкорпорации.

Также в «Ростехе» подчеркнули, что импортозамещение по некоторым позициям компонентов уже завершено. Специалисты уверяют, что делается все, чтобы россияне могли летать на основной «рабочей лошадке» Superjet.

Ранее представители российских авиакомпаний сообщили, что столкнулись с дефицитом свечей зажигания для SSJ, которые ранее поставлялись из США.