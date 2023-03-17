Авиакомпании столкнулись с дефицитом свечей зажигания для SSJ

РБК: Авиакомпании столкнулись с дефицитом американских свечей зажигания для «Суперджетов»

Для самолетов Superjet не хватает новых свечей зажигания из США из-за санкций, это может сказаться на интенсивности полетов, сообщили в «Ростехе», отметив, что российские свечи будут готовы в 2023 году.

По мнению первого заместителя гендиректора «ИрАэро» Владимира Панфилова, такая ситуация может привести к риску остановки части парка «в течение ближайшего времени и постепенному полному прекращению полетов всего парка воздушных судов», передает РБК.

Гендиректор компании Юрий Лапин подтвердил, что в перспективе эта проблема может сказаться на интенсивности полетов Superjet, однако в данный момент все в порядке, имеется несколько запасных свечей.

Как отметил председатель совета директоров авиакомпании «Азимут» Павел Удод, дефицит новых свечей зажигания на рынке есть, и он достаточно серьезный. При этом, по его словам, промышленность предложила несколько вариантов решения проблемы, но пока хотя бы один из них не будет сертифицирован, перевозчик не станет увеличивать налет своих Superjet в летний сезон.

Источник авиакомпании «Якутия» добавил, что новых свечей на складе нет, но осталось несколько бывших в употреблении, поэтому до конца 2023 года их должно хватить.

По данным Telegram-канала «Авиаторщина», с дефицитом столкнулся даже крупнейший оператор Superjet – авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»), которая в весенне-летнем расписании будет летать только на 40% Superjet из общего парка в 76 бортов.

Авиакомпании направили письма со своими выводами и просьбой помочь в решении проблемы Минпромторгу. Так, Панфилов призвал ускорить процесс разработки и выпуска таких свечей уфимским научно-производственным предприятием «Молния» (входит в периметр «Ростеха»).

Как в свою очередь пояснил представитель «Ростеха», импортозамещение по всей востребованной номенклатуре для Superjet, включая свечи зажигания, в данный момент «идет полным ходом».

«В составе кооперации мы интенсивно работаем над созданием аналога свечи зажигания, в этом году ожидаем результат», – отметили в пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК; также входит в структуру госкорпорации).

В пресс-службе Минпромторга также заверили, что работа по импортозамещению ведется, а российский аналог свечей находится в производстве.Ранее сообщалось, что первое предприятие Роскосмоса, НПО «Энергомаш», получило лицензию Минпромторга для производства деталей для двигателей импортозамещенных лайнеров SuperJet.