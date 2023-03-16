Требование Запада показать победу ВСУ в Запорожской области вызвало у Зеленского истерику

Рогов: У Зеленского случилась истерика из-за требований Запада победить в Запорожской области

Отсутствие победы ВСУ, как того требуют США, на линии боевого соприкосновения в Запорожской области вызвало у президента Украины Владимира Зеленского истерику, заявил в эфире «Соловьев Live» председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По словам Рогова, Запад требует от Зеленского победы, а ее отсутствие на линии боевого соприкосновения вызвало истерику у украинского президента, передает радио «Sputnik».

Он отметил, что сейчас обстановка на фронте «стабильно напряженная», находится под контролем ВС РФ. Рогов обратил внимание, что нацисты все равно пойдут в наступление на Запорожском направлении, поскольку ВСУ стягивают туда резервы и экономят снаряды РСЗО HIMARS.

Ранее Рогов сказал газете ВЗГЛЯД, что, вероятно, ВСУ готовятся к контрнаступлению через Токмак в Запорожской области.

Он отметил, что украинские боевики активизировались на запорожском участке линии фронта.

Напомним, ВС России отбили атаку украинских войск в Пологовском районе Запорожской области.