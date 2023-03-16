Выручка VK в 2022 году выросла на 19% благодаря онлайн-рекламе

Консолидированная выручка VK по итогам 2022 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась по сравнению с показателем за 2021 год на 19%, до 97,8 млрд рублей, основным источником роста стала онлайн-реклама, сообщили в компании.

Скорректированный показатель EBITDA в 2022 году увеличился на 8,9%, до 20 млрд рублей по сравнению с 2021 годом, рентабельность составила 20,4%, в компании это связывают с ростом рентабельности в сегментах «Образовательные технологии» и «Технологии для бизнеса».

При этом совокупный убыток компании сократился в 2022 году на 12,4 млрд рублей (с 15,3 млрд до 2,9 млрд рублей) за счет реструктуризации и оптимизации активов группы, передает ТАСС со ссылкой на данные компании.

Отмечается, что увеличилась на 4% до 11,3 млрд рублей выручка от сервисов Skillbox, Geekbrains, Skillfactory, Mentorama, Lerna и «Сферум», количество зарегистрированных учеников образовательных платформ VK выросло за год на 28% и превысило 13 млн, при этом 1,2 млн зарегистрировались в четвертом квартале прошлого года.

Выручка сегмента «Технологии для бизнеса», куда входят VK Cloud и коммуникационные сервисы VK WorkSpace, за 2022 год выросла на 82,6% в сравнении с 2021 годом, до 5,8 млрд рублей.

В то же время снизилась на 5,9%, до 6,3 млрд рублей выручка новых направлений компании, куда входят VK Play, RuStore, «Юла», «Маруся», «Капсула», ESforce и Movika, за 2022 год в сравнении с 2021 годом

Выручка соцсетей и контентных сервисов VK выросла на 22%, до 75,1 млрд рублей, туда входят социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники», контентная платформа «Дзен», рекомендательная система «Пульc», «Портал», «Почта Mail.ru», «VK Музыка», «VK Клипы», «VK Видео» и «VK Мессенджер».

Мировая аудитория «ВКонтакте» в среднем в четвертом квартале 2022 года составила 101,7 млн активных пользователей в месяц, средняя дневная аудитория в РФ в четвертом квартале выросла на 8,9% по сравнению с тем же периодом 2021 года, до 51,1 млн пользователей. При этом средняя месячная аудитория «Одноклассников» в октябре-декабре снизилась с 38 млн в 2021 году до 36,6 млн пользователей в 2022 году, но возросло проводимое время в ленте соцсети в четвертом квартале 2022 года на 28%. В соцсети отметили, что охваты авторского контента выросли в полтора раза за год – доля групп в лентах пользователей увеличилась с 31 до 46%.

Ежемесячная аудитория в ленте контентной платформы «Дзен» составила 70 млн пользователей, а средняя дневная аудитория «Почты Mail.ru» в четвертом квартале 2022 года выросла на 5% по сравнению с четвертым кварталом 2021 года, до 18 млн пользователей, добавили в VK.

Сообщается, что ежедневные просмотры cервиса «VK Клипов» в четвертом квартале 2022 года выросли на 127% по сравнению с таким же периодом 2021 года, до 836 млн. «VK Видео», не включая «VK Клипы», в октябре-декабре 2022 года выросло на 36% в годовом сравнении и достигло 1,96 млрд. Средняя месячная аудитория сервиса «VK Музыка» по итогам 2022 года составила 46,5 млн человек. Рост подписчиков сервиса с сентября по декабрь 2022 года составил 34%, отметили в VK.

В четвертом квартале 2022 года ежемесячная аудитория «VK Мессенджера» выросла на 3,7% и составила 66,2 млн пользователей, отметили в компании. Число установок отдельного приложения, которое было запущено в мае 2022 года, к концу 2022 года достигло 4,5 млн.