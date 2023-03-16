Вопросы сотрудничества России и Сирии рассмотрели в Министерстве строительства и ЖКХ

В рамках прошедших переговоров Сирии и России в Минстрое состоялась рабочая встреча сопредседателей постоянной российско-сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин и министр по делам президентства Сирийской Арабской Республики Мансур Аззам рассмотрели основные вопросы двустороннего взаимодействия, расширения сотрудничества в торгово-экономической сфере, электроэнергетики, промышленности и вопросы предоставления гумпомощи Сирии для ликвидации последствий землетрясения, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

От российской стороны приняли участие в обсуждении представители Минстроя, МИД, МЧС, Минобороны, Минэкономразвития, Минэнерго, Минздрава, Минпромторга, Минфина, Минсельхоза, Минтранса и российских компаний разного профиля.

С сирийской стороны участвовали министр экономики и внешней торговли Мухаммад Самир Аль-Халиль, министр финансов Кинан Яги, чрезвычайный и полномочный посол САР в России Башар Джаафари, представители администрации президента, Совета министров, министерства иностранных дел и посольства САР в России.

Как подчеркнул глава Минстроя Ирек Файзуллин, Москва видит в Сирии надежного партнера, проверенного временем, который искренне выстраивает долговременные союзнические отношения.

«Россия была одной из первых стран, которая оказала гуманитарную помощь для ликвидации последствий землетрясения и улучшения ситуации в САР. Были направлены спасатели, кинологи, расчеты беспилотных авиационных систем. По линии МЧС и Минобороны оказана поддержка по доставке гуманитарных грузов. Развернут полевой многофункциональный госпиталь. Готовы и дальше помогать и оказывать всестороннюю поддержку», – сказал он.

Также в Минстрое поддержали организацию сбора гуманитарной помощи, в которой приняли участие также и подведомственные организации. Так, в ближайшее время в САР будут направлены необходимые товары, в том числе, одежда и обувь, лекарства и медицинское оборудование, продукты питания и наборы для приготовления пищи, а также техника для разбора завалов и спасательное оборудование.

Кроме того, Файзуллин отметил готовность российской стороны при необходимости принять участие в ликвидации последствий разрушительного землетрясения и восстановлении объектов жилья и инфраструктуры.

Касательно вопроса развития сотрудничества в торгово-экономической сфере между странами, Файзуллин заметил, что благодаря отмеченному росту в этом году достигнуты самые высокие показатели товарооборота между Россией и Сирией.

По его словам, позитивная динамика российского экспорта в Сирию в 2022 году обусловлена ростом поставок пшеницы из России в Сирию, вместе с тем на территорию России поставляют ягоды, фрукты, оливковое масло, пряности.

Помимо прочего, важное место в повестке торгово-экономического взаимодействия с Сирией занимают проекты в области промышленности. Так, большое внимание сторон уделяется проектам по реконструкции и модернизации промышленной и транспортной инфраструктуры в Сирии.

Стороны также рассмотрели вопросы восстановления аэропортов в городах Дамаск и Алеппо, строительства и модернизации ТЭС и объектов производственной и гражданской инфраструктуры.

Эксперты отметили, что в данный момент уже реализуется проект по увеличению мощности и объема перевалки грузов порта Тартус. На завершающем этапе находится строительство станции водоподготовки и магистрального водовода в Латакии.

Напомним, президент Сирии Башар Асад прилетел в Москву во вторник. Утром в среду он возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. После этого в Кремле начались переговоры Асада с российским лидером Владимиром Путиным.