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Вопросы сотрудничества России и Сирии рассмотрели в Министерстве строительства и ЖКХ
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В рамках прошедших переговоров Сирии и России в Минстрое состоялась рабочая встреча сопредседателей постоянной российско-сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин и министр по делам президентства Сирийской Арабской Республики Мансур Аззам рассмотрели основные вопросы двустороннего взаимодействия, расширения сотрудничества в торгово-экономической сфере, электроэнергетики, промышленности и вопросы предоставления гумпомощи Сирии для ликвидации последствий землетрясения, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
От российской стороны приняли участие в обсуждении представители Минстроя, МИД, МЧС, Минобороны, Минэкономразвития, Минэнерго, Минздрава, Минпромторга, Минфина, Минсельхоза, Минтранса и российских компаний разного профиля.
С сирийской стороны участвовали министр экономики и внешней торговли Мухаммад Самир Аль-Халиль, министр финансов Кинан Яги, чрезвычайный и полномочный посол САР в России Башар Джаафари, представители администрации президента, Совета министров, министерства иностранных дел и посольства САР в России.
Как подчеркнул глава Минстроя Ирек Файзуллин, Москва видит в Сирии надежного партнера, проверенного временем, который искренне выстраивает долговременные союзнические отношения.
«Россия была одной из первых стран, которая оказала гуманитарную помощь для ликвидации последствий землетрясения и улучшения ситуации в САР. Были направлены спасатели, кинологи, расчеты беспилотных авиационных систем. По линии МЧС и Минобороны оказана поддержка по доставке гуманитарных грузов. Развернут полевой многофункциональный госпиталь. Готовы и дальше помогать и оказывать всестороннюю поддержку», – сказал он.
Также в Минстрое поддержали организацию сбора гуманитарной помощи, в которой приняли участие также и подведомственные организации. Так, в ближайшее время в САР будут направлены необходимые товары, в том числе, одежда и обувь, лекарства и медицинское оборудование, продукты питания и наборы для приготовления пищи, а также техника для разбора завалов и спасательное оборудование.
Кроме того, Файзуллин отметил готовность российской стороны при необходимости принять участие в ликвидации последствий разрушительного землетрясения и восстановлении объектов жилья и инфраструктуры.
Касательно вопроса развития сотрудничества в торгово-экономической сфере между странами, Файзуллин заметил, что благодаря отмеченному росту в этом году достигнуты самые высокие показатели товарооборота между Россией и Сирией.
По его словам, позитивная динамика российского экспорта в Сирию в 2022 году обусловлена ростом поставок пшеницы из России в Сирию, вместе с тем на территорию России поставляют ягоды, фрукты, оливковое масло, пряности.
Помимо прочего, важное место в повестке торгово-экономического взаимодействия с Сирией занимают проекты в области промышленности. Так, большое внимание сторон уделяется проектам по реконструкции и модернизации промышленной и транспортной инфраструктуры в Сирии.
Стороны также рассмотрели вопросы восстановления аэропортов в городах Дамаск и Алеппо, строительства и модернизации ТЭС и объектов производственной и гражданской инфраструктуры.
Эксперты отметили, что в данный момент уже реализуется проект по увеличению мощности и объема перевалки грузов порта Тартус. На завершающем этапе находится строительство станции водоподготовки и магистрального водовода в Латакии.
Напомним, президент Сирии Башар Асад прилетел в Москву во вторник. Утром в среду он возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. После этого в Кремле начались переговоры Асада с российским лидером Владимиром Путиным.
CNN: США стерли ПО упавшего в Черное море беспилотника
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США дистанционно удалили программное обеспечение с упавшего в Черное море беспилотника, чтобы оно не попало к России, сообщила журналистка телекомпании CNN Наташа Бертранд.
По ее словам, США успели удалить данные с дрона MQ-9 Reaper перед его падением в Черное море, чтобы их не получила Москва, написала Бертранд в социальных сетях со ссылкой на источники, передает РИА «Новости».
После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
Напомним, в США ранее заявили о якобы столкновении американского беспилотника с российским истребителем Су-27 над Черным морем. Минобороны России опровергло эту информацию, подчеркнув, что контакта не было.
После этого посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на роль американских БПЛА в украинских ударах по России. В свою очередь секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что инцидент с американским беспилотником в очередной раз подтверждает, что США непосредственно участвуют в боевых действиях против России. Тем временем директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин выразил мнение, что Россия может поднять и изучить обломки упавшего в Черное море американского беспилотника.
В ДНР рассказали об отступлении разрозненных частей ВСУ из Артемовска
Советник врио главы ДНР Гагин: Разрозненные украинские части пытаются отступать из Артемовска
Разрозненные украинские части пытаются отступать из Артемовска по проселочным дорогам и полям пешком, бросая застрявшую технику, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
По его словам, из Артемовска проселочными дорогами или полями, через лесопосадки пытаются отступить разрозненные части ВСУ, их техника просто «ложится на пузо» из-за распутицы, они идут пешком и несут серьезные потери, передает РИА «Новости».
Ранее корреспондент Bild Юлиан Репке сообщил, что система укреплений в Артемовске (Бахмуте), которые перешли под контроль российских войск, была «последней надеждой» вооруженных сил Украины на создание прочной линии обороны в городе.
CNN предсказал изменение мнения американцев по Украине из-за инцидента с дроном
CNN: Инцидент с беспилотником МQ-9 может изменить мнение в США о помощи Украине
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Инцидент с дроном MQ-9 в Черном море может способствовать росту поддержки в США мнения о том, что помощь Украине не является для Вашингтона вопросом собственной национальной безопасности, сообщают американские СМИ.
В материале телеканала CNN говорится, что экс-президент США Дональд Трамп и другой потенциальный кандидат на пост главы государства от республиканцев Рон Десантис ясно дают понять, что помощь Украине с их приходом в Белый дом будет сокращена, передает РИА «Новости».
По мнению автора опубликованной CNN статьи, после инцидента с беспилотником Трамп, утверждающий, что лишь он способен предотвратить третью мировую, и Десантис, настаивающий на том, что Украина не является основным интересом национальной безопасности США, получат еще большую поддержку.
Произошедшее, по оценке автора публикации, стало шагом в направлении «сценария, которого все боялись» – прямого столкновения между Россией и США.
Как сообщало Минобороны, американский беспилотник, вопреки версии властей США о якобы столкновении с российским Су-27, упал в море из-за резкого маневрирования. Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов призывал США прекратить спекуляции на тему потерпевшего крушение дрона.
В США заявили о «защите собственности» в связи с упавшим в Черное море беспилотником MQ-9 Reaper
США пытаются не допустить, чтобы упавший над Черным морем дрон MQ-9 попал в чужие руки, сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби телеканалу CNN.
Он пояснил, что Вашингтон предпринял шаги для защиты своей собственности в отношении этого конкретного беспилотника, передает РИА «Новости».
«Очевидно, что мы не хотим, чтобы кто-то заполучил его, кроме нас», – сказал Кирби.
В США ранее заявили о якобы столкновении с российским Су-27. В Минобороны России сообщили, что БПЛА упал в море из-за резкого маневрирования. Посол России в США Анатолий Антонов призывал Вашингтон прекратить спекуляции на тему потерпевшего крушение дрона.
Нарышкин сообщил о возможности поднять и изучить обломки упавшего БПЛА США
Глава СВР Нарышкин заявил о возможности поднять и изучить обломки упавшего БПЛА США
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Существует возможность поднять обломки беспилотника США из Черного моря и изучить их, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в программе «Москва. Кремль. Путин».
В интервью Павлу Зарубину Нарышкин подчеркнул, что, по его мнению, такие технические возможности у России есть, сообщает РИА «Новости».
После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
Ранее в Белом доме усомнились в возможности достать обломки БПЛА из Черного моря.
В США ранее заявили о якобы столкновении с российским Су-27. В Минобороны России сообщили, что БПЛА упал в море из-за резкого маневрирования. Посол России в США Анатолий Антонов призывал Вашингтон прекратить спекуляции на тему потерпевшего крушение дрона. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США пытаются не допустить, чтобы упавший над Черным морем дрон MQ-9 попал в чужие руки.
Мишустин прокомментировал предложение отменить ЕГЭ
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что перед принятием решения об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) необходимо проанализировать как плюсы, так и минусы такого шага.
Решая такие вопросы, Мишустин попросил не торопиться, «посмотреть и все серьезно взвесить», передает РИА «Новости».
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что отмена ЕГЭ в России в связи с выходом из Болонской системы не обсуждается. Позже вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что ЕГЭ будут «демонтировать» постепенно.
Не вставший во время гимна России калужский депутат получил повестку в военкомат
Депутат Лепендин, не вставший во время исполнения гимна России, получил повестку в военкомат
Депутат районного собрания в Калужской области Александр Лепендин, в конце февраля не вставший во время исполнения гимна России во время официального мероприятия, получил повестку в военкомат.
Лепендин сообщил РИА «Новости», что он и еще один депутат получили повестки на заседании комиссии по этике районного собрания. Он уточнил, что повестка вручена для сверки персональных данных. Депутат добавил, что уже посетил военкомат, данные были сверены, и его отпустили.
Военный комиссар Малоярославецкого района Игорь Меркулов со своей стороны подтвердил факт вручения повесток. Он сообщил, что повестки вручались двоим гражданам, которых он оповещал во время частичной мобилизации и которые к нему не прибыли.
Лепендин, однако, утверждает, что во время частичной мобилизации не получал повестку. «Мне сказали, что ее приносили в почтовый ящик по адресу мамы в октябре», – сказал он, добавив, что «мы такой не наблюдали». К тому же, признался депутат, ему было «не до этого», поскольку «мама умирала, похоронили в начале ноября».
Он пояснил также, что пока комиссия по этике не вынесла окончательного решения о наказании для него за то, что не встал во время гимна. Решение, как ожидается, будет принято в течение месяца.
В конце февраля появились сообщения о том, что во время исполнения государственного гимна РФ депутат районного собрания от КПРФ Александр Лепендин остался сидеть. Его коллег это возмутило. Сам Лепендин заявил, что не встал из-за боли в ногах после тренировки. Проверкой занялись правоохранительные органы.
США готовы обнародовать видеозапись инцидента с беспилотником
США заявили о готовности обнародовать видеозапись инцидента с беспилотником
США сейчас изучают возможность публикации видеозаписи инцидента с беспилотником над Черным морем, заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс в интервью телеканалу MSNBC.
По его словам, Вашингтон сейчас рассматривает такое решение, США при принятии решений учитывают необходимость защищать источники и методы сбора информации, передает ТАСС.
Прайс заявил, что на записи видно, как российский беспилотник сближается и «совершенно непрофессиональным» образом и совершает действия, которые приводят к столкновению с американским БПЛА.
После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
Ранее в США заявили о якобы столкновении с российским Су-27 над Черным морем.
В Запорожской области отбили атаку украинских войск
Рогов: В Запорожской области отбили атаку украинских войск
Отбита атака украинских войск в Пологовском районе Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Часть боевиков была уничтожена, другая вернулась на исходные позиции, написал Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, отряд ВСУ при поддержке бронетехники проводил разведку боем. Рогов уточнил, что атака противника была отражена бойцами 219-го мотострелкового полка 42-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС РФ.
Ранее сообщалось, что истребители ВКС России сбили украинской вертолет Ми-8 в Запорожской области.
Остин после разговора с Шойгу заявил о важности связей великих держав
Шеф Пентагона Остин после переговоров с главой Минобороны РФ Шойгу заявил о важности контактов между великими державами
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Шеф Пентагона Ллойд Остин после переговоров с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что великим державам важно быть образцами прозрачности и поддержания связей.
Остин сообщил, что только что закончил телефонный разговор с российским коллегой, главой Минобороны России Сергеем Шойгу. Шеф Пентагона также выразил мнение, что великим державам важно быть образцами прозрачности и поддержания связей, передает ТАСС.
Министр обороны США выступил с утверждением, что американский беспилотник якобы выполнял рутинные операции в международном воздушном пространстве.
По его словам, этот опасный эпизод якобы является частью общей модели «агрессивных, рискованных и небезопасных» действий российских пилотов в международном воздушном пространстве.
По мнению Остина, Россия якобы обязана выполнять действия с использованием воздушных судов профессионально и безопасно.
Ранее европейское командование ВС США заявило о якобы столкновении американского беспилотника с российским истребителем Су-27 над Черным морем.
Минобороны России опровергло эту информацию, подчеркнув, что контакта воздушных судов не было.
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Россиянки прошли с флагом страны на открытии чемпионата мира по боксу
Россиянки прошли под флагом страны на церемонии открытия чемпионата мира по боксу
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Женская сборная России по боксу на церемонию открытия чемпионата мира (ЧМ), проходящего в Нью-Дели, Индия, вышла под флагом своей страны.
Сборную России на турнире представляют Юлия Чумгалакова (весовая категория до 48 кг), Екатерина Пальцева (до 50 кг), Анна Аэдма (до 52 кг), Карина Тазабекова (до 54 кг), Людмила Воронцова (до 57 кг), Надежда Голубева (до 60 кг), Наталия Сычугова (до 63 кг), Азалия Аминева (до 66 кг), Анастасия Демурчян (до 70 кг), Анастасия Шамонова (до 75 кг), Салтанат Меденова (до 81 кг) и Диана Пятак (свыше 81 кг), передает ТАСС.
Напомним, ЧМ среди женщин начался в Нью-Дели, а среди мужчин пройдет в мае в Ташкенте
Федерация бокса США отказалась участвовать в соревнованиях, на которые российские и белорусские спортсмены допущены под национальным флагом и с гимном страны. Кроме того, о бойкоте заявили организации из Ирландии и Чехии. Британская сборная объявила об отказе от участия в женском ЧМ.
Анкара прокомментировала возможность открытия проливов для ВМС США
Министр обороны Турции Акар о возможности открытия проливов для ВМС США: Стремимся найти решение с партнерами из США
Министр обороны Турции Хулуси Акар, комментируя возможность открытия проливов для прохода ВМС США к месту крушения беспилотника MQ-9 Reaper, заявил, что Анкара стремится найти с США разумное и логичное решение и выступает за мирный выход из ситуации, последующие шаги прояснятся в ближайшее время.
В ответ на вопрос о том, разрешит ли Анкара проход американских военных кораблей в Черное море, Акар сообщил, что министерства иностранных дел и обороны Турции продолжают работу, взаимодействуя также с администрацией президента, последующие шаги прояснятся в ближайшее время. По словам чиновника, Анкара стремится найти с партнерами из США «разумное и логичное» решение и выступает за мирный выход из ситуации, передает РИА «Новости» со ссылкой на Anadolu.
Ранее директор СВР РФ Сергей Нарышкин выразил мнение, что Россия может поднять и изучить обломки упавшего в Черное море американского беспилотника.
Госдеп считает непреднамеренными действия России в инциденте с БПЛА
Reuters: Госдеп считает непреднамеренными действия России в инциденте с БПЛА
Госдеп США считает, что действия России в инциденте с американским беспилотником над Черным морем носили непреднамеренный характер, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса.
Об этом сообщает ТАСС.
После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
В США ранее заявили о якобы столкновении с российским Су-27. В Минобороны России сообщили, что БПЛА упал в море из-за резкого маневрирования. Посол России в США Анатолий Антонов призывал Вашингтон прекратить спекуляции на тему потерпевшего крушение дрона. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США пытаются не допустить, чтобы упавший над Черным морем дрон MQ-9 попал в чужие руки.
В США ошеломлены приемом Бразилией военных кораблей Ирана
Госдеп заявил о разочаровании приемом Бразилией военных кораблей Ирана
США глубоко ошеломлены и разочарованы решением Бразилии разрешить двум военным кораблям Ирана зайти в порт Рио-де-Жанейро, сообщил помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс.
В Вашингтоне отметили, что понимают решение Бразилии как суверенной страны, которая способна принимать свои внешнеполитические решения, передает ТАСС.
Вместе с тем он добавил, что этот портовый визит глубоко разочаровал американскую администрацию. «Мы довели до сведения Бразилии, что были ошеломлены ее недавним разрешением на заход в порт двум военным иранским кораблям начиная с 28 февраля», – сказал Николс.
Представитель Госдепа подчеркнул, что иранским кораблям «нет места в нашем полушарии».
В Пентагоне рассказали о дальнейших полетах беспилотников после инцидента с MQ-9
Министр обороны США Ллойд Остин прокомментировал инцидент с американским беспилотником MQ-9, который потерпел крушение над Черным морем, словами о том, что беспилотники США будут летать там, где это разрешено международным правом.
Он попросил не заблуждаться по этому поводу, отметив, что США продолжают выполнять полеты в разрешенных международным правом местах, передает ТАСС.
Россию Остин попросил выполнять полеты своих военных летательных аппаратов безопасно и профессионально.
После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
В США ранее заявили о якобы столкновении с российским Су-27. После этого БПЛА упал в Черное море, в Белом доме позже заявили, что навряд ли смогут достать обломки.