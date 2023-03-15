Мостовой объяснил пользу сборной России от игр в турнире Центральной Азии

Бывший полузащитник сборной Мостовой объяснил, почему команде России надо сыграть в турнире Центральной Азии

«В футбольном плане это, конечно, ничего не нам не даст, но хоть сборная простаивать не будет», – заявил газете ВЗГЛЯД бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой, комментируя намерение российской сборной поучаствовать в чемпионате Центральной Азии.

Глава пресс-службы Федерации футбола Таджикистана (ФФТ) Фаридун Салиев рассказал, что сборная России примет участие в чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA), передают РИА «Новости». Матчи группового этапа планируется провести в Ташкенте и Бишкеке. Сам турнир пройдет с 9 по 21 июня 2023 года.

«Уходить из УЕФА, естественно, не имеет смысла, потому что центр футбольного мира – это Европа. Другое дело, что мы не знаем, на сколько лет все это затянется, ведь нас отовсюду исключили, поэтому ищутся другие пути. Участие в таком турнире будет не лишним», – говорит Мостовой.

При этом он отмечает, что российская сборная по футболу на две-три головы выше тех команд, которые входят в футбольную ассоциацию Центральной Азии (федерации футбола Афганистана, Ирана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана).

«Хоть там можем сыграть. И потом, когда мы могли бы еще сыграть товарищескую игру с Ираком, Ираном? Конечно, никогда! А в этой ситуации это для нас хорошее соперничество», – замечает собеседник. В прошлом году Россия уже имела опыт товарищеских игр со сборными Таджикистана, Киргизии, напоминает эксперт. Такие матчи по количеству зрителей не сравнятся с Лигой чемпионов, но поскольку других путей нет, то и такие соревнования пойдут России на пользу, полагает он.

«Играть же нужно, сборную всю собирать надо. Там же люди деньги получают. В футбольном плане это, конечно, ничего нам не даст, но хоть сборная простаивать не будет», – заключил Мостовой.

Ранее в пресс-службе УЕФА сообщили, что возможное участие российской сборной по футболу в первом чемпионате Центральной Азии не противоречит решению исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций об отстранении российских команд от участия в турнирах под эгидой организации.

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