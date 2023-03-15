УЕФА согласилась с участием сборной России в чемпионате Центральной Азии

Посол Антонов заявил, что самолетам США нечего делать у границ России

Посол в США Антонов посетил Госдеп и заявил, что американским самолетам и кораблям нечего делать у границ России

Американским самолетам и кораблям нечего делать вблизи границ России, заявил российский посол в США Анатолий Антонов, которого вызвали в Госдеп из-за инцидента с американским БПЛА.

Российский дипломат прибыл в Госдеп около 16.05 по местному времени (23.05 мск). Его вызов анонсировало само американское ведомство, также объявив о посещении МИД России послом США Линн Трейси, передает РИА «Новости».

После консультаций в Госдепе Антонов сообщил, что США выразили обеспокоенность и протест в связи с «непрофессиональными действиями российской стороны». Он заявил, что в последнее время его взаимодействие с американским ведомством «связано только с протестами» и «негативными сигналами» в адрес Москвы. При этом, подчеркнул посол, Россия заинтересована в прагматичных отношениях с США, а не в конфронтации, передает ТАСС.

По словам дипломата, его контакты с американской стороной в развитие данного инцидента можно считать «конструктивными», Россия и США озвучили позиции по ситуации с БПЛА MQ-9. Антонов призвал «быть очень осторожными в своих действиях с учетом событий, которые происходят в Восточной Европе».

Как заявил Антонов, MQ-9 находился в зоне специальной военной операции с выключенными транспондерами, так что его присутствие там – «настоящая провокация» с целью обвинить Москву «в каком-либо непрофессионализме». Он отметил, что российские истребители не применяли оружие.

Антонов сказал, что «американским самолетам и кораблям нечего делать вблизи границ» России. Он заявил: «Вы можете себе представить, что такой самолет, беспилотник, вдруг появится недалеко от Нью-Йорка или Сан-Франциско? Вы можете себе представить, какая будет реакция американских СМИ, Пентагона в отношении такого дрона?». Антонов указал, что MQ-9 может «нести несколько бомб», «1,7 тыс. кг взрывчатки».

Напомним, Вашингтон утверждает, что беспилотник упал в Черное море, так как российский самолет Су-27 якобы задел его. Минобороны России опровергло эту информацию, подчеркнув, что контакта не было, а БПЛА перешел в неуправляемый полет из-за собственного резкого маневрирования.