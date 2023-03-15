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15 марта, среда | Последнее обновление — 14:06 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские войска за сутки уничтожили более 470 украинских военных
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CNN предсказал изменение мнения американцев по Украине из-за инцидента с дроном
CNN: Инцидент с беспилотником МQ-9 может изменить мнение в США о помощи Украине
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Инцидент с дроном MQ-9 в Черном море может способствовать росту поддержки в США мнения о том, что помощь Украине не является для Вашингтона вопросом собственной национальной безопасности, сообщают американские СМИ.
В материале телеканала CNN говорится, что экс-президент США Дональд Трамп и другой потенциальный кандидат на пост главы государства от республиканцев Рон Десантис ясно дают понять, что помощь Украине с их приходом в Белый дом будет сокращена, передает РИА «Новости».
По мнению автора опубликованной CNN статьи, после инцидента с беспилотником Трамп, утверждающий, что лишь он способен предотвратить третью мировую, и Десантис, настаивающий на том, что Украина не является основным интересом национальной безопасности США, получат еще большую поддержку.
Произошедшее, по оценке автора публикации, стало шагом в направлении «сценария, которого все боялись» – прямого столкновения между Россией и США.
Как сообщало Минобороны, американский беспилотник, вопреки версии властей США о якобы столкновении с российским Су-27, упал в море из-за резкого маневрирования. Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов призывал США прекратить спекуляции на тему потерпевшего крушение дрона.
США заявили о падении беспилотника MQ-9 в Черное море после инцидента с российским Су-27
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Российский истребитель Су-27 в Черном море якобы задел винт дрона MQ-9, заявило европейское командование ВС США.
Утверждается, что незадолго до столкновения Су-27 якобы совершал «небезопасные» маневры, передает РИА «Новости».
EUCOM заявляет, что американский дрон выполнял «рутинные операции» в международном воздушном пространстве в районе Черного моря, а инцидент привел к «аварии и полной потере» американского беспилотника.
Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер утверждает, что «несколько раз перед столкновением Су-27 сбрасывал топливо и пролетал перед MQ-9 безрассудным и непрофессиональным образом». Он добавил, что из-за этого у американского беспилотника отказал пропеллер, и он упал в международные воды, сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье» в Telegram-канале.
В Белом доме сообщили, что президента США Джо Байдена проинформировали о перехвате российским истребителем американского беспилотника, передает ТАСС.
MQ-9 Reaper – модульный разведывательно-ударный БПЛА, разработанный компанией General Atomics Aeronautical Systems. В зависимости от боевого задания БПЛА может нести разнообразные комбинации вооружений и электронного оборудования. Скорость дрона превышает 400 км/ч, он может подняться на высоту до 13 000 м. В воздухе дрон способен находиться 24 часа.
Ранее над акваторией Балтийского моря был обнаружен и перехвачен P-3 Orion немецких воздушных сил, его сопроводил истребитель Су-27 Балтфлота России.
Посол Антонов заявил, что самолетам США нечего делать у границ России
Посол в США Антонов посетил Госдеп и заявил, что американским самолетам и кораблям нечего делать у границ России
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Американским самолетам и кораблям нечего делать вблизи границ России, заявил российский посол в США Анатолий Антонов, которого вызвали в Госдеп из-за инцидента с американским БПЛА.
Российский дипломат прибыл в Госдеп около 16.05 по местному времени (23.05 мск). Его вызов анонсировало само американское ведомство, также объявив о посещении МИД России послом США Линн Трейси, передает РИА «Новости».
После консультаций в Госдепе Антонов сообщил, что США выразили обеспокоенность и протест в связи с «непрофессиональными действиями российской стороны». Он заявил, что в последнее время его взаимодействие с американским ведомством «связано только с протестами» и «негативными сигналами» в адрес Москвы. При этом, подчеркнул посол, Россия заинтересована в прагматичных отношениях с США, а не в конфронтации, передает ТАСС.
По словам дипломата, его контакты с американской стороной в развитие данного инцидента можно считать «конструктивными», Россия и США озвучили позиции по ситуации с БПЛА MQ-9. Антонов призвал «быть очень осторожными в своих действиях с учетом событий, которые происходят в Восточной Европе».
Как заявил Антонов, MQ-9 находился в зоне специальной военной операции с выключенными транспондерами, так что его присутствие там – «настоящая провокация» с целью обвинить Москву «в каком-либо непрофессионализме». Он отметил, что российские истребители не применяли оружие.
Антонов сказал, что «американским самолетам и кораблям нечего делать вблизи границ» России. Он заявил: «Вы можете себе представить, что такой самолет, беспилотник, вдруг появится недалеко от Нью-Йорка или Сан-Франциско? Вы можете себе представить, какая будет реакция американских СМИ, Пентагона в отношении такого дрона?». Антонов указал, что MQ-9 может «нести несколько бомб», «1,7 тыс. кг взрывчатки».
Напомним, Вашингтон утверждает, что беспилотник упал в Черное море, так как российский самолет Су-27 якобы задел его. Минобороны России опровергло эту информацию, подчеркнув, что контакта не было, а БПЛА перешел в неуправляемый полет из-за собственного резкого маневрирования.
Немецкая пресса объявила о падении «последней надежды» ВСУ в Артемовске
Bild назвала занятую российскими войсками систему укреплений в Артемовске «последней надеждой» ВСУ в городе
Система укреплений в Артемовске (Бахмуте), которые перешли под контроль российских войск, была «последней надеждой» вооруженных сил Украины на создание прочной линии обороны в городе, пишут немецкие СМИ.
Корреспондент Bild Юлиан Репке в Twitter (соцсеть заблокирована в России) отметил, что теперь «россияне могут двигаться вперед улица за улицей». Он заявил, что в Артемовске пал «очередной украинский рубеж обороны» и войска России «вошли в северный промышленный квартал», передает РИА «Новости».
Напомним, российские военные вошли на завод «Востокмаш» на севере промзоны Завода цветных металлов в Артемовске, где в конце декабря президент Украины Владимир Зеленский награждал отличившихся украинских боевиков.
Минобороны: Американский беспилотник упал в море из-за резкого маневрирования
Минобороны РФ объяснило причину крушения американского беспилотника MQ-9 над Черным морем
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ВКС России зафиксировали полет американского беспилотника в направлении границы России, после чего в воздух были подняты истребители, он летел с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения спецоперации, заявили в Минобороны.
Согласно данным Минобороны, утром 14 марта над акваторией Черного моря в районе Крымского полуострова средствами контроля воздушного пространства ВКС России зафиксирован полет американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 в направлении государственной границы Российской Федерации, говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что беспилотник летел с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции. Истребители из состава дежурных по ПВО сил были подняты в воздух для идентификации нарушителя, заявили в Минобороны.
«В результате резкого маневрирования в районе 9.30 (мск) беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования», – подчеркнули в ведомстве.
Ранее США заявили о падении беспилотника MQ-9 в Черное море после инцидента с российским Су-27. Европейское командование ВС США заявило, что российский истребитель якобы сбросил топливо на дрон, отчего тот упал в море.
Инцидент с беспилотником США над Черным морем попал на видео
Пресс-секретарь Пентагона Райдер сообщил о видеозаписи инцидента с беспилотником США MQ-9 над Черным морем
Инцидент, в результате которого американский беспилотник MQ-9 упал в Черное море, попал на видео, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
Военное ведомство США работает над рассекречиванием этих кадров, передает РБК со ссылкой на CNN.
Напомним, по версии США, российский самолет Су-27 якобы зацепил винт дрона. Минобороны России сообщило, что контакта не было, а MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты после резкого маневрирования.
Пентагон заявил, что Россия не получила обломки американского БПЛА
Пресс-секретарь Пентагона Райдер заявил, что Россия не поднимала из воды обломки перехваченного над Черным морем БПЛА
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Россия не поднимала из воды обломки упавшего в Черное море американского беспилотника MQ-9, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
Райдер заявил, что, по его сведениям, «на данный момент россияне не подняли этот летательный аппарат». Он заявил, что «Россия не получила беспилотник». Оценивая вероятность того, что Россия захочет поднять обломки, Райдер сказал: «Я не буду вдаваться в это». Он утверждает, что БПЛА был в «международном воздушном пространстве».
Пресс-секретарь Пентагона заявил, что не располагает информацией и о планах США относительно обломков, он предложил узнать у ВМС, «какими средствами они располагают в этом регионе», передает ТАСС.
Также он отказался отвечать, нес ли MQ-9 оружие, заявив, что не будет «вдаваться в специфику этого конкретного летательного аппарата».
Однако Райдер подтвердил, что беспилотник «занимался разведкой, наблюдением и рекогносцировкой». Пресс-секретарь Пентагона сообщил, что военное ведомство США не обсуждало инцидент «непосредственно с российскими властями», хотя Госдеп и выразил беспокойство «непосредственно российскому правительству».
Напомним, США утверждают, что MQ-9 упал в Черное море после инцидента с российским Су-27, в ходе которого российский самолет якобы задел винт дрона. Российская сторона заявила, что БПЛА, который летел с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, «в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью». Российские истребители с ним в контакт не вступали.
Американский ветеран не поверил в версию США об инциденте с беспилотником
Ветеран ВС США Дрейвен счел американскую версию инцидента с падением MQ-9 в Черное море «безумной»
Американская версия инцидента, в результате которого беспилотник MQ-9 упал в Черное море, звучит «безумно» и «легко опровергается», заявил ветеран вооруженных сил США Ноктис Дрейвен.
Дрейвена удивила версия США о том, что «российский самолет столкнулся с беспилотником». Он отметил в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что, будь у России такие намерения, беспилотник «просто сбили бы», не рискуя жизнью пилота и самолетом. По словам Дрейвена, американская «риторика безумна» и «легко опровергается». Как заявил Дрейвен, «очевидно», что «беспилотник нацелился на российский самолет».
Напомним, европейское командование вооруженных сил США заявило, что «небезопасные» маневры российского Су-27 привели к тому, что самолет задел MQ-9 и тот упал в Черное море. Минобороны России сообщило, что БПЛА упал после собственного резкого маневрирования.
CBS News изобразил крушение дрона MQ-9 Reaper в Черное море после маневра российского Су-27
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Американский телеканал CBS при помощи компьютерной графики смоделировал падение беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper в Черном море после маневра российского истребителя Су-27.
Телеканал CBS представил примерный сценарий падения (соответствующий версии американской стороны) с подписью «CBS News Animation».
На записи над морем пролетают российский истребитель и американский дрон. Самолет снижается, приближаясь к поверхности воды, и после этого взлетает. После маневра российского самолета американский беспилотник переворачивается и падает.
Американские журналисты говорят в эфире, что «до сегодняшнего дня такого никогда не случалось».
По данным Минобороны, американский беспилотник, вопреки версии властей США о якобы столкновении с российским Су-27, упал в море из-за резкого маневрирования. В военном ведомстве подчеркивали, что российские истребители не вступали в контакт с беспилотным летательным аппаратом и не применяли бортовое вооружение.
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов призывал США прекратить спекуляции относительно упавшего в Черное море беспилотника MQ-9. Дипломат подчеркивал, что американские БПЛА собирают развединформацию для украинских ударов по России.
Зеленский решил удерживать Артемовск
Офис президента Украины: Зеленский провел заседание ставки, решено продолжать удерживать Артемовск
Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего Украины, было принято решение продолжать удерживать Артемовск (украинское название – Бахмут), заявили в офисе Зеленского.
Как говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского, рассматривая ход оборонительной операции на Бахмутском направлении, все члены ставки выразили общую позицию по дальнейшему удержанию и защите города Бахмут, передает РИА «Новости».
Ранее российские военные взяли под контроль завод «Востокмаш» на севере промзоны завода цветных металлов в Артемовске, где в конце декабря Зеленский награждал отличившихся украинских боевиков.
Военный эксперт предположил реакцию США на крушение дрона MQ-9 Reaper в Черное море
Военный эксперт Рожин: Особую ценность для России в упавшем MQ-9 представляет электроника дрона
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Вашингтону придется предоставить неопровержимые доказательства своей версии крушения MQ-9 Reaper в Черном море, если они намерены и дальше настаивать на причастности российского самолета к падению дрона. Для Москвы же было бы важно получить обломки этой машины. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Борис Рожин, комментируя инцидент с американским БПЛА MQ-9 Reaper в Черном море.
«Пока мы не располагаем деталями случившегося. Вашингтон обещал опубликовать видео инцидента, но данные объективного контроля до сих пор не представлены. На данный момент мы располагаем заявлением Минобороны, США и записью переговоров наших летчиков», – рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
«Примечательно, что версии сторон серьезно расходятся. Москва утверждает, что никакого контакта самолета с дроном не было, а Вашингтон настаивает на обратном. И в данном случае США придется предоставить видеозапись инцидента или данные телеметрии с упавшего MQ-9, чтобы доказать обоснованность своих обвинений», – рассуждает собеседник.
«Пока же западная пресса предлагает нам только реконструкции, которые ничего конкретного не подтверждают. Более того, представленные модели произошедшего пока выглядят противоречивыми и фактически представляют разнообразие версий», – обращает внимание эксперт.
«Также есть информация о том, что Россия сейчас вылавливает обломки упавшего американского беспилотника. И если это так, то для нас там больший интерес представляет даже не сам планер, а именно его начинка. Электроника и приборы наблюдения периодически модернизируются. И Москва могла бы их изучить», – полагает он.
«Как показывает пример Ирана, сбивание американских дронов при удачном стечении обстоятельств дает возможность детально изучить начинку аппаратов. Вместе с тем не исключаю, что США начнут заминать инцидент. Фактически они лишь словесно осудят действия Москвы. При этом их БПЛА и дальше продолжат периодически летать в акватории Черного моря», – заключил Рожин.
Во вторник европейское командование ВС США (EUCOM) сообщило, что российский истребитель Су-27 в Черном море якобы задел винт американского дрона MQ-9. Отмечается, что БПЛА выполнял «рутинные операции» в международном воздушном пространстве, а инцидент привел к «аварии и полной потере» аппарата.
Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер утверждает, что «несколько раз перед столкновением Су-27 сбрасывал топливо и пролетал перед MQ-9 безрассудным и непрофессиональным образом». Он добавил, что из-за этого у американского беспилотника отказал пропеллер.
Позже Минобороны РФ пояснило, что БПЛА совершал полет над акваторией Черного моря в районе Крымского полуострова в направлении государственной границы РФ. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.
Уточняется, что беспилотник летел с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции. Истребители из состава дежурных по ПВО сил были задействованы для идентификации нарушителя, заявили в Минобороны.
«В результате резкого маневрирования беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования», – подчеркнули в ведомстве.
Для разъяснения ситуации в Госдепартамент был вызван российский посол в США Анатолий Антонов. После проведенных консультаций, он сообщил, что Вашингтон выразил обеспокоенность и протест в связи с «непрофессиональными действиями российской стороны».
По словам дипломата, его контакты с американской стороной в развитие данного инцидента можно считать «конструктивными». Россия и США озвучили позиции по ситуации с БПЛА MQ-9. Антонов призвал «быть очень осторожными в своих действиях с учетом событий, которые происходят в Восточной Европе».
Представитель РФ подчеркнул, что «американским самолетам и кораблям нечего делать вблизи границ» России. Он также указал на то, что MQ-9 может «нести несколько бомб», «1,7 тыс. кг взрывчатки».
Ранее над акваторией Балтийского моря был обнаружен и перехвачен P-3 Orion немецких воздушных сил, его сопроводил истребитель Су-27 Балтфлота России.
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Антонов дал оценку разговору в Госдепе об инциденте с БПЛА
Посол Антонов: Разговор в Госдепе об инциденте с американским БПЛА над Черным морем был конструктивным
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Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал конструктивной встречу в Госдепартаменте, на которой обсуждался инцидент над Черным морем с американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9.
Антонов в комментарии телеканалу CNN сказал, что в ходе встречи услышал заявления помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид и выразил надежду, что она, в свою очередь, поняла его, передает ТАСС.
Дипломат, слова которого приводит телеканал, подчеркнул, что инцидент имел место в зоне проведения СВО. «Мы предупреждали: не входить, не проникать (в это пространство)», – заявил посол.
Ранее Антонов заявил, что США должны прекратить спекуляции относительно упавшего в Черное море беспилотника MQ-9 и полеты вблизи российских рубежей. Он подчеркивал, что американские БПЛА собирают развединформацию для украинских ударов по России.
По данным Минобороны, американский беспилотник, вопреки версии властей США о якобы столкновении с российским Су-27, упал в море из-за резкого маневрирования.
Посол Антонов указал на роль американских БПЛА в украинских ударах по России
Посол в США Антонов заявил о сборе американскими БПЛА развединформации для украинских ударов по России
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США должны прекратить спекуляции относительно упавшего в Черное море беспилотника MQ-9 и полеты вблизи российских рубежей, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, указав, что американские БПЛА собирают развединформацию для украинских ударов по России.
Антонов сообщил, что в ходе визита в Госдеп «категорически отверг все инсинуации» Вашингтона. По словам Антонова, он указал американской стороне, что MQ-9 «уверенно и провокационно» двигался в направлении российской территории, при этом транспондеры не работали. MQ-9 вторгся в «район временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения СВО».
Как подчеркнул дипломат, слова которого посольство приводит в Telegram, российские истребители, поднятые в воздух из-за приближения американского беспилотника, не использовали бортовое вооружение и в контакт с БПЛА не вступали.
Антонов выразил обеспокоенность «недопустимой деятельностью военных США в непосредственной близости от наших границ». Он подчеркнул, что Москве ясно, для чего используют БПЛА, которые, как заявляет сам Белый дом, «на ежедневной основе совершают подобного рода пролеты» – они собирают развединформацию для украинских ударов по России.
Посол подчеркнул, что в случае появления российского ударного БПЛА недалеко от Нью-Йорка ответные «действия американских военных носили бы бескомпромиссный характер, не допускающий «прорыва воздушного или морского пространства» США.
Антонов заявил, что Россия считает откровенно враждебными любые шаги с применением американских вооружений и техники. Он указал, что США передали Киеву военную помощь на 33 млрд долларов, и подчеркнул, что Вашингтон провоцирует эскалацию, угрожающую «прямым вооруженным конфликтом». При этом Россия считает необходимым держать каналы коммуникации открытыми и не стремится к конфликту.
Напомним, Вашингтон утверждает, что беспилотник упал в Черное море, так как российский самолет Су-27 якобы задел его. Минобороны России опровергло эту информацию, подчеркнув, что контакта не было. Антонов был вызван в Госдеп в связи с этим инцидентом.
The Washington Post: ВСУ страдают от пессимизма и непрофессионализма
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Надежды на контрнаступление ВСУ разбиваются о «снарядный голод» и нехватку профессиональных кадров, пишет газета The Washington Post. Колоссальные потери вынуждают Киев бросать в пекло сражений неподготовленных новобранцев. Заявления руководства Украины об успехах в конфликте с Россией все больше расходятся с пессимистическими настроениями солдат на фронте.
Качество личного состава вооруженных сил Украины заметно снизилось в результате годичных потерь, пишет издание The Washington Post. Отмечается, что офис Зеленского пытается держать в тайне точные данные об убитых или раненых солдатах ВСУ. Однако работы по привлечению новых военнослужащих активно ведутся по всей территории страны.
«Самое ценное на войне – это боевой опыт. Солдат, познавший полгода сражений и только приехавший с полигона – совершенно разные люди. К сожалению, опытных бойцов становится все меньше и меньше», – цитирует газета командира батальона 46-й десантно-штурмовой бригады ВСУ с позывным «Купол».
Он отмечает, что его батальон изменился до неузнаваемости. Из 500 солдат около 100 были убиты в бою, а 400 – ранены. «Текучка» в подразделении фактически достигла 100%. «Купол» рассказывает, что руководство ВСУ не дает ему времени на подготовку прибывших новобранцев, из-за чего их приходится направлять в сражения без тренировок.
«Они ни разу не бросали гранату, боятся звука выстрелов, бегут с поля боя», – акцентирует полковник. Он также отметил, что войска ощущают острую нехватку боеприпасов. В частности, практически полностью отсутствуют снаряды для американского гранатомета Мk19. Наблюдается истощение артиллерийских запасов и, несмотря на многие заявления политиков, США не в состоянии решить сложившуюся проблему дефицита.
Схожие проблемы описывает и украинский рядовой Дмитрий. По его словам, большинство сослуживцев являются «несчастными новобранцами», которые боятся «выходить из окопов». Он рассказывает, что
панические атаки во время обстрелов превращаются в «эпидемию», охватывающую целые батальоны ВСУ.
Дмитрий подчеркивает, что побеги с позиций – достаточно частое явление в рядах ВСУ. Многие умирают в первые дни после приезда на фронт. По подсчетам Берлина, ВСУ уже потеряли около 120 тыс. человек. Таким образом, уже в ближайшее время численное и техническое превосходство России может стать фатальным для ВСУ.
Пессимизм все больше распространяется как на фронте, так и в правительственных кабинетах. Падение морального духа, а также нехватка личного состава приводят к тому, что офис Зеленского не может реализовать обещанное Западу контрнаступление. Меняется и восприятие помощи со стороны Вашингтона. Так, анонимный украинский чиновник признался, что поставки танков со стороны НАТО являются «чисто символическими».
Другой политик, также отказавшийся называть свое имя, признался, что все меньше людей из руководства верят в успех возможного наступления. Отмечается критическая нехватка техники и людей, а также общая трудность в защите удерживаемых позиций ВСУ. Издание пишет, что существенные прорывы неминуемо приведут к многотысячным жертвам, чего Украина на второй год боевых действий уже не может себе позволить.
При этом официальный Киев не перестает подогревать Запад оптимистическим взглядом на ситуацию. Так, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов громко заявлял о том, что украинцы скоро смогут вернуться на пляжи Крыма, а чиновники неоднократно говорили про «победный 2023 год».
Однако реальность не собирается подстраиваться под слова украинского руководства. Сообщается, что многие младшие офицеры, проходившие подготовку в США и странах НАТО последние девять лет, были убиты в ходе военных действий. Обучение новых кадров идет крайне медленно.
Так, Штаты лишь в январе текущего года начали готовить командиров ВСУ по программам общевойсковых боевых действий. Лишь один батальон численностью 650 человек прошел квалификационные курсы в Германии. Конечно, Великобритания и ЕС заявляют о готовности принять 20 тыс. и 30 тыс. новобранцев соответственно. Однако даже с учетом этих цифр, войскам Украины не сравниться в показателях с наступающими войсками ВС России, делает вывод The Washington Post.
Ранее стало известно, что Украина расходует поставляемые Западом артиллерийские снаряды примерно в два раза быстрее, чем США и союзники их производят. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal. По версии газеты, это может привести к критическому истощению запасов уже к лету или осени этого года.
В связи с этим вооруженным силам Украины рекомендуют использовать снаряды экономнее. С соответствующим заявлением выступал министр обороны Британии Бен Уоллес.
«Русский или советский способ ведения боя состоит в применении очень тяжелых боеприпасов с массированными артиллерийскими обстрелами. Мы на Западе и в НАТО никогда не ведем бой таким образом... Мы обучаем их ведению боя по западному образцу», – тогда заявил он.
Вашингтон также сообщал о намерении обучать ВСУ использовать артиллерийские боеприпасы с меньшей интенсивностью, отмечала газета Politico. Американский министр обороны Ллойд Остин говорил, что для этого украинским военным надо лучше освоить маневрирование.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как конфликт на Украине заставил страны НАТО почувствовать последствия «снарядного голода» на себе.
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Власти Швейцарии решили заставить украинских беженцев продать автомобили
20 Minuten: Украинских беженцев в Швейцарии заставляют продавать свои автомобили
Сотни украинских беженцев в Швейцарии в скором времени будут обязаны продать свои автомобили, чтобы не потерять выплаты социальных пособий от государства, пишет газета 20 Minuten.
Так, в кантоне Люцерн власти выдают предписание о продаже транспортного средства, если его цена превышает размер пособия, составляющего в этом регионе 4 тыс. франков (почти 330 тыс. рублей) на человека или 10 тыс. франков (824 тыс. рублей) на семью. Такая инициатива появилась из соображений возможности беженцев самостоятельно найти средства для проживании в Швейцарии.
В случае, если автомобиль не продан в течение месяца, все социальные выплаты от государства прекращаются.
В Люцерне зарегистрирован 141 беженец, у которых есть транспортное средство, из них 132 человека в феврале получили соцпомощь.
Те же правила власти решили внедрить в других швейцарских кантонах, таких как Берн, Базель-Штадт, Цюрих и Аргау.
Как отметила беженка Екатерина, в случае, если ее будут принуждать к продаже своего кроссовера Fiat, она вернется на Украину.
«Для людей, которые уже привыкли к автомобилю, это хоть какая-то радость и способ выживания», – подчеркнула она.
Другой украинец Владимир Бортник, который приехал в Швейцарию на своем старом Volkswagen Golf, тоже выразил несогласие с позицией властей. Он заметил, что лучше бы «ему дали работу», чтобы он смог платить налоги.
Ранее в Швейцарии пригрозили отбирать у украинских беженцев статус, дающий право на работу, если обладатели статуса будут надолго отлучаться обратно на Украину.
Экс-посол ЛНР Мирошник: ВСУ готовятся к отступлению до Красного Лимана
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Минирование берега Северского Донца необходимо ВСУ для того, чтобы осложнить продвижение российских войск на этом направлении. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее ВСУ приступили к минированию берега реки Северный Донец.
«Тот факт, что ВСУ вновь начали активно минировать берег Северского Донца, говорит, что они готовятся к отступлению в сторону Северска и Красного Лимана. Противник делает все возможное, чтобы усложнить логистику и дальнейшее продвижение наших войск. Но нам не впервой сталкиваться с заградительными сооружениями противника», – рассказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«В ЛНР в настоящий момент имеются две «горячие точки». Это Кременское и Сватовское направления. Сейчас повестку военных действий диктует именно Россия. Мы медленно и скрупулезно продвигаемся по местным лесам. Противник оставил множество преград – где-то возвел фортификационные сооружения, где-то располагаются засады», – акцентирует эксперт.
«Фактически мы имеем дело с полупартизанскими столкновениями. Быстро пройти не получится. Однако «артемовская воронка» приводит к тому, что ВСУ перебрасывают часть сил со стороны Северска и Красного Лимана. Это ослабляет противника и дает нам преимущество. Идет выравнивание второй линии обороны. Задача России – создать форпост на территории Артемовска, а затем выйти к другим городам», – резюмирует Мирошник.
Ранее стало известно, что украинские военные формирования приступили к минированию берега вдоль реки Северский Донец. Об этом сообщает подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, ВСУ используют как штатные противопехотные и противотанковые модели, так и самодельные взрывные устройства. Уточняется, что минирование идет на ширину до десяти метров с шагом минирования около трех метров.
Напомним, украинское командование отправило под Кременную около сотни неподготовленных, недавно мобилизованных военных. При этом новобранцев заверяли, что они отправляются для обучения на полигоне.
Ранее в город Константиновка (ДНР), подконтрольный ВСУ, прибыл крупный груз с амуницией для солдат ВСУ. По словам Марочко, десять еврофур объемом 96 кубометров носили польские знаки. Машины разгружали частично на склад, частично – в военные автомобили, которые отправились в направлении города Часов Яр.
В состав груза вошли средства обнаружения, буссоли, лазерные дальномеры, дроны, обмундирование, средства бронезащиты, средства связи (в том числе Starlink), аккумуляторные системы автономного энергоснабжения, противодронные ружья, уточнил он, отметив, что состав груза известен лишь частично.
Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что ВСУ «заваливают» передний край своей обороны неподготовленными новобранцами, чтобы выиграть время для подготовки сил контрнаступления.
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