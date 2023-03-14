Путин поставил задачу обеспечить магистральным газом Бурятию и Забайкалье Путин призвал прикладывать усилия для повышения качества жизни на Дальнем Востоке Путин призвал прикладывать усилия для повышения качества жизни людей на Дальнем Востоке 14 марта 2023, 18:59 Текст: Ольга Иванова

Качество жизни людей в дальневосточных регионах нужно кардинально повысить, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития дальневосточных городов. «Предстоит приложить серьезные усилия, чтобы кардинально повысить качество жизни людей в дальневосточных регионах, создать комфортную и безопасную городскую среду, решить инфраструктурные, экологические проблемы», – приводит его слова ТАСС. Также он добавил, что на Дальнем Востоке нужно «придать дополнительный импульс деловым инициативам, открыть новые возможности и перспективы для образования, трудоустройства и самореализации граждан». «Ключевая, базовая задача здесь – сделать этот регион по-настоящему современным, притягательным для учебы, работы и ведения бизнеса», – сказал глава государства. По его словам, за последние десять лет удалось добиться заметных результатов в рамках развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы Дальнего Востока. Напомним, Путин прибыл в Улан-Удэ, где проведет совещание о развитии дальневосточных городов. Мадуро дал характеристику Путину и Байдену Президент Венесуэлы Мадуро назвал Путина великим воином 11 марта 2023, 20:52 Текст: Вера Басилая

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал российского президента Владимира Путина великим воином, папу Римского – чудотворцем, а Джо Байдена – президентом. Мадуро в эфире программы La Pizarra дал характеристику мировым лидерам. Так, Путина он считает великим воином, папу Римского он назвал чудотворцем, секретаря Организации американских государств Луиса Альмагро предателем, Джо Байден, по его мнению, президент, а Дональд Трамп – прошлое, передает РИА «Новости». Ранее американский военный разведчик Скотт Риттер отметил роль Путина в сохранении России. Экс-глава дипломатии ЕС Кэтрин Эштон заявила, что Путин хочет, чтобы Россия была сильной и могущественной страной. Путин: Россия пыталась наладить отношения с Украиной

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Текст: Елизавета Шишкова

Россия терпеливо на протяжении десятилетий пыталась наладить отношения с Украиной, но ситуация изменилась после госпереворота 2014 года, заявил президент РФ Владимир Путин во время визита в Улан-Удэ. Он отметил, что Москва в отношениях с Киевом опиралась на тех, кто считал себя частью большого русского мира, передает ТАСС. «Принципиально ситуация изменилась в 2014 году, когда с подачи Запада произошел государственный переворот», – сказал Путин. «Мы же опирались не просто на русскоязычное население [на Украине]. Там вся страна русскоязычная по сути дела. Опирались на тех, кто считал себя частью большого русского мира, считал себя частью нашей культуры, языковой среды, считал себя частью наших общих традиций и так далее. Мы на этих людей опирались», – добавил президент. После этого Россия восемь лет пыталась мирно решить проблему Донбасса, однако ее «водили за нос», отметил президент. «Мы же восемь лет пытались уговорить наших так называемых партнеров мирным способом решить проблему Донбасса. Сейчас выясняется, что они просто водили нас за нос, обманывали, прямо публично об этом не стесняясь говорят», – сказал Путин. Он подчеркнул, что Россия – многонациональная страна, но все-таки на Украине борется за русский мир, не может бросить этих людей. Новости СМИ2 Путин внес изменения в Концепцию госполитики в сфере содействия международному развитию Путин подписал указ об изменениях Концепции госполитики в сфере содействия международному развитию

Фото: Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

Текст: Валентина Григоренко

Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Концепцию государственной политики РФ в сфере содействия международному развитию, касающуюся оказания помощи развивающимся странам. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно новой редакции, одним из принципов российской госполитики является «отказ от навязывания политических условий оказания помощи, уважение права государств – получателей помощи самостоятельно выбирать модель социально-экономического развития с учетом особенностей каждого из таких государств». Ранее такого положения в документе не было, а в соответствующем пункте речь шла в целом об оказании адресной помощи и стремлении к диалогу, передает ТАСС. Кроме того, из списка российских принципов госполитики исключен пункт о направленности на укрепление равноправия и демократизацию системы международных отношений. В феврале министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что обновленная редакция Концепции внешней политики РФ в ближайшее время должна быть одобрена президентом России Владимиром Путиным. Путин пообещал, что Россия решит проблему дефицита кадров в ОПК Путин пообещал, что Россия решит проблему дефицита кадров сотрудников ОПК 14 марта 2023, 17:59 Текст: Ольга Иванова

Дефицит сотрудников оборонно-промышленного комплекса мешает выполнять гособоронзаказ, но Россия будет преодолевать эти проблемы, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос одного из сотрудников Улан-Удэнского авиационного завода во время посещения предприятия. «Но если ничего не мешает, то тогда нужно спать ложиться: все хорошо, можно хрюкнуть сразу. А когда что-то мешает, надо что-то преодолевать, надо работать над собой, надо решать эти проблемы. Так и будем», – цитирует Путина ТАСС. Путин согласился с тем, что дефицит кадров в отрасли, в том числе и на авиационном заводе в Улан-Удэ, есть. «С одной стороны, это проблема, с другой стороны – хорошо, потому что люди хорошо подготовленные, либо готовые работать над собой, будут приезжать и будут работать, и в том числе из европейской части страны», – заключил он. Ранее Путин заявил, что проблемы в экономике России 2022 года пошли ей только на пользу. Новости СМИ2 Путин заявил о кратном росте экономического суверенитета России в 2022 году

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин в беседе с работниками Улан-Удэнского авиационного завода назвал важнейшим результатом 2022 года кратное усиление экономического суверенитета страны. «Россия прошла очень важный этап своего развития за этот год. Знаете, важнейший результат 2022 года в чем заключается? Мы кратно повысили наш экономический суверенитет», – цитирует его ТАСС. По словам Путина, Запад рассчитывал, что Россия рухнет через две-три недели или месяц после введения санкций. «На что рассчитывал наш противник? Что мы рухнем через две-три недели или через месяц. Вот на что был расчет. На то, что остановятся предприятия в связи с отказом наших партнеров работать в экономической сфере вместе с нами. Рухнет финансовая система. Тысячи людей, десятки тысяч останутся без работы, выйдут на улицы, будут протестовать. Россия будет раскачана изнутри и рухнет. Вот на что был расчет», – сказал президент. Он также отметил, что фундаментальные основы стабильности России оказались гораздо прочнее, чем кто-либо думал раньше. Путин рассказал, что его волновало состояние российской экономики на фоне внешних санкций. Ранее Путин заявил, что существующие международные проблемы начались после развала Советского Союза. Путин: Минпромторг составил список востребованных профессий по отсрочке для сферы ОПК 14 марта 2023, 18:14 Текст: Ольга Иванова

Минпромторг России составил список востребованных профессий по теме отсрочки для сотрудников оборонно-промышленного комплекса (ОПК), он передан в Минобороны РФ, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос одного из сотрудников Улан-Удэнского авиационного завода во время посещения предприятия. «Конечно, нужно определиться, что является наиболее критичным, наиболее важным с точки зрения сохранения и развития кадрового потенциала. И здесь Минпромторг, я хочу вас проинформировать, подготовил соответствующий список направлений, профессий, которые нужны. И он передан в Министерство обороны. Они сейчас в диалоге между собой должны будут определиться, какое решение принять», – цитирует его ТАСС. Он подчеркнул, что оборонно-промышленный комплекс работает в интересах Министерства обороны. Напомним, вопрос об отсрочке от службы для работников в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК) будет решен в ближайшее время, заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с рабочими «Обуховского завода». Новости СМИ2 Путин: Россия на Украине борется за Русский мир

Фото: Владимир Гердо/POOL/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Русскоязычное население в Донбассе ничем не отличается от нас, Россия борется за Русский мир на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с сотрудниками Улан-Удэнского авиационного завода. «Для нас это борьба за наших людей, которые проживают на этих территориях. Мы – многонациональная страна. Но все-таки это Русский мир. Если вы пообщаетесь с людьми, которые приезжают оттуда – я с ними встречался – они ничем не отличаются от нас с вами, ну ничем! Они такие же, как мы. Они – это часть нас, как же их можно бросить?» – подчеркнул Путин, передает ТАСС. При этом президент сделал особый акцент на том, что Россия восемь лет пыталась мирно решить проблему Донбасса, но ее обманывали, «водили за нос». «Если для наших западных партнеров так называемых, противника сегодняшнего, можно теперь прямо об этом сказать, дело состоит в улучшении геополитического положения, то для нас, имея в виду предысторию последних восьми–десяти лет, все, что происходит, – это не просто улучшение какого-то геополитического положения. <…> Для нас это борьба за существование самой российской государственности», – заявил Путин. «У противника одна задача – раскачать Россию, растащить по кускам. Так что для нас это не геополитическая задача, а задача выживания российской государственности, создания условий для будущего развития нашей страны и наших детей», – заключил глава государства. Ранее Путин заявил, что Россия должна проявить консолидацию и собранность, чтобы достичь успеха и победы. Анонсирована поездка Путина в Бурятию В Кремле рассказали о предстоящей поездке Путина в Бурятию 13 марта 2023, 18:56 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин во вторник совершит рабочую поездку в Бурятию, сообщили в пресс-службе Кремля. Глава государства посетит Улан-Удэнский авиационный завод – один из ведущих российских производителей вертолетной техники и ключевое предприятие столицы региона, говорится в Telegram-канале. Отмечается, что Путин проведет совещание по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов и встретится с главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым. «Здесь же в режиме видеоконференции Путин проведет совещание по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов», – отметили в Кремле. Улан-Удэнский авиационный завод – одно из производственных предприятий холдинга «Вертолеты России». За 80 лет предприятие выпустило более 8,5 тыс. летательных аппаратов. Сейчас завод специализируется на производстве вертолетов Ми-8АМТ (Ми-171Е), Ми-171, Ми-171А2. Путин в 2021 году поддержал идею масштабной реновации городов Дальнего Востока. Речь идет о планах развития административных центров дальневосточных регионов и других городов ДФО с населением более 50 тыс. человек. В предыдущий раз президент посещал Бурятию в августе 2017 года, когда занимался проблемами последствий природных пожаров в Бурятии и Иркутской области. Новости СМИ2 Путин: Нынешние международные проблемы начались после развала СССР

Фото: кадр из видео

Текст: Ольга Иванова

Существующие международные проблемы начались после развала Советского Союза, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос одного из сотрудников Улан-Удэнского авиационного завода во время посещения предприятия. «Конечно, все проблемы начались после развала Советского Союза. Почему? Потому что мир был создан и мироустройство – до сих пор оно еще имеет место быть – оно было создано после Второй мировой войны странами–победительницами во Второй мировой войне. Прежде всего Соединенными Штатами и Советским Союзом», – цитирует его ТАСС. Он также отметил, что геополитические интересы Запада оказались для них гораздо важнее, чем даже были идеологические противоречия с СССР. По словам Путина, Запад после распада СССР пытался раскачивать Россию, создавал пятую колонну, насылал орды международных террористов. Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Улан-Удэ, где посетит авиационный завод и проведет совещание о развитии дальневосточных городов. Путин прибыл в Улан-Удэ Президент России Владимир Путин прибыл в Улан-Удэ 14 марта 2023, 15:21 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин прибыл в Улан-Удэ, где посетит авиационный завод и проведет совещание о развитии дальневосточных городов. Совещание пройдет в смешанном формате. Глава государства, а также члены правительства, губернаторы Забайкальского края, Сахалинской и Амурской областей и руководители российских компаний будут участвовать в нем по видеоконференцсвязи, передает ТАСС. Вице-премьер – полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев и глава Республики Бурятия Алексей Цыденов будут присутствовать на мероприятии очно. Кроме того, ожидается, что во время поездки Путин пообщается с Цыденовым. Ранее Путин заявил, что новый самолет «Байкал», который сможет заменить в небе «кукурузник» Ан-2, должен пойти в серийное производство в 2024 году. Новости СМИ2 Путин и Пашинян обсудили трехсторонние договоренности с Азербайджаном 13 марта 2023, 13:41 Текст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин и глава правительства Армении Никол Пашинян обсудили реализацию трехсторонних соглашений России, Армении и Азербайджана, сообщила пресс-служба Кремля. Лидеры рассмотрели практические аспекты реализации всего комплекса договоренностей 2020-2022 годов, включая шаги по обеспечению стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе, восстановлению экономических и транспортных связей в регионе и подготовке мирного договора между Арменией и Азербайджаном, сказано в сообщении на сайте Кремля. Путин в свою очередь указал Пашиняну на необходимость в тесном контакте решать все вопросы по Нагорному Карабаху. Напомним, в начале марта в Армении и Азербайджане заявили о перестрелке в Карабахе. Путин: Сложности прошлого года пошли российской экономике только на пользу

Фото: кадр из видео

Текст: Елизавета Шишкова

Проблемы в экономике России 2022 года пошли ей только на пользу, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы рабочих Улан-Удэнского авиационного завода. «Несмотря на определенные издержки, я думаю, что прошлый год пошел только на пользу с учетом того, что мы стали гораздо более суверенными и самостоятельными в сфере экономики и финансов», – сказал он, передает ТАСС. Президент согласился со словами немецкого философа Фридриха Ницше – «то, что нас не убивает, делает нас сильнее». «Ну примерно так», – подтвердил Путин. Ранее Путин заявил о кратном росте экономического суверенитета России в 2022 году. Новости СМИ2 Путин: Россия должна проявить консолидацию и собранность, чтобы достичь успеха и победы

Фото: кадр из видео

Текст: Вера Басилая

Россия борется за существование своей государственности, это задача выживания, необходимо проявить консолидацию и собранность для достижения мира и победы, заявил президент России Владимир Путин во время посещения авиационного завода в Улан-Удэ. «Если для Запада в ситуации с Украиной речь идет об улучшении геополитического состояния, то для России это борьба за выживание государственности. Для того, чтобы приблизить мир, приблизить стабильность, нам, конечно, нужно проявить консолидацию нашего общества. Собранность должна быть », – приводит ТАСС слова Путина. Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Улан-Удэ, где посетит авиационный завод и проведет совещание о развитии дальневосточных городов. В Кремле рассказали об обеспечении эпидемиологической безопасности Путина Песков: Эпидемиологическая безопасность Путина обеспечивается всегда 14 марта 2023, 12:59 Текст: Елизавета Шишкова

Эпидемиологическая безопасность президента Владимира Путина обеспечивается всегда на должном уровне, вне зависимости от пандемии, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его спросили о возможности смягчения мер безопасности в случае объявления о завершении пандемии коронавируса. Песков пояснил, что те, кто отвечает за безопасность главы государства, исходят прежде всего из наших реалий, передает ТАСС. Завершение пандемии не исключает опасности распространения разных инфекционных заболеваний, вирусных заболеваний, поэтому для обеспечения безопасности Путина будет делаться все необходимое, заключил Песков. Ранее Песков заявлял, что пока не стоит надеяться на возобновление формата общения журналистов с президентом в том виде, который был до пандемии. Новости СМИ2 Путин распорядился выделить средства на восстановление протезно-ортопедического центра в ДНР Путин распорядился о выделении средств на восстановление протезно-ортопедического центра в ДНР 14 марта 2023, 15:34 Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о выделении средств из резервного фонда президента на восстановление работы Донецкого республиканского протезно-ортопедического центра. Как сообщил журналист Владимир Соловьев в своем Telegram-канале, основной задачей центра является оказание протезно-ортопедической помощи населению, услуг по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и высокотехнологичному протезирования и ортезированию. Он уточнил, что цель проекта – увеличение объема оказания услуг по комплексной реабилитации инвалидов с патологиями костно-мышечной и периферической нервной систем амбулаторно и в условиях дневного стационара, а также обеспечение реабилитации инвалидов с неврологическими заболеваниями и заболеваниями с общей симптоматикой.