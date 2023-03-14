Путин заявил о кратном росте экономического суверенитета России в 2022 году

Президент России Владимир Путин в беседе с работниками Улан-Удэнского авиационного завода назвал важнейшим результатом 2022 года кратное усиление экономического суверенитета страны.

«Россия прошла очень важный этап своего развития за этот год. Знаете, важнейший результат 2022 года в чем заключается? Мы кратно повысили наш экономический суверенитет», – цитирует его ТАСС.

По словам Путина, Запад рассчитывал, что Россия рухнет через две-три недели или месяц после введения санкций.

«На что рассчитывал наш противник? Что мы рухнем через две-три недели или через месяц. Вот на что был расчет. На то, что остановятся предприятия в связи с отказом наших партнеров работать в экономической сфере вместе с нами. Рухнет финансовая система. Тысячи людей, десятки тысяч останутся без работы, выйдут на улицы, будут протестовать. Россия будет раскачана изнутри и рухнет. Вот на что был расчет», – сказал президент.

Он также отметил, что фундаментальные основы стабильности России оказались гораздо прочнее, чем кто-либо думал раньше. Путин рассказал, что его волновало состояние российской экономики на фоне внешних санкций.

Ранее Путин заявил, что существующие международные проблемы начались после развала Советского Союза.