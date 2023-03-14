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В Кремле вспомнили о контактах между Россией и США во времена Трампа
Песков: Контакты России и США во времена Трампа были более насыщенными, хотя и не беспроблемными
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Сейчас между Россией и США нет контактов на высшем уровне, остаются только технические каналы для общения, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что отношения России и США как таковые находятся в своей низшей точке. Он напомнил, что во времена 45-го президента США Дональда Трампа, предшественника нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена, «общение было более насыщенное, хотя и не беспроблемное», передает РИА «Новости».
Ранее во вторник Трамп заявил, что в случае победы на выборах президента США сам будет определять размеры помощи Киеву.
Times: ВСУ несут невиданные потери
Украинские врачи сталкиваются с такой тяжестью ранений военных, с которыми НАТО не сталкивалось, пишет газета Times.
По данным издания, украинские медики становятся свидетелями огромных потерь, передает РИА «Новости».
Отмечается, что в декабре на конференции среди высшего медицинского персонала стран-членов альянса украинские врачи поняли, что «теперь их очередь обучать НАТО».
Напомним, испанская газета Pais сообщила, что в ходе конфликта Киев понес потери в десятки тысяч человек, при этом украинский вице-премьер Ирина Верещук отрицает, что Киев испытывает нехватку в военных.
WSJ: ВСУ отрезаны российскими войсками и несут большие потери в Артемовске
Украинские войска несут большие потери в Артемовске (украинское название – Бахмут) из-за того, что оказались отрезаны российскими бойцами, сообщает газета The Wall Street Journal.
Издание сообщает, что для ВСУ недоступны главные дороги для подвоза боеприпасов и эвакуации раненых, так как они находятся под контролем российских войск. Указывается, что по грунтовым дорогам обычные машины пройти не могут, такая возможность есть только у гусеничного транспорта, передает RT в своем Telegram-канале.
Напомним, на линии боевого соприкосновения в районе Артемовска сложилась тяжелая ситуация, заявил командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский.
Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что обстановка в Артемовске очень тяжелая, ВСУ перебрасывают в город новые резервы.
Украина выступила против предложения России по зерновой сделке
Министр инфраструктуры Украины Кубраков выступил против предложения России продлить зерновую сделку только на 60 дней
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Соглашение о Черноморской зерновой инициативе предусматривает продление зерновой сделки как минимум на 120 дней, а не на 60, заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
По словам министра, российское предложение о продлении соглашения только на 60 дней не соответствует документу, подписанному Турцией и ООН. Киев заявил, что ожидает официальной позиции ООН и Турции как гарантов инициативы, передает ТАСС.
В ООН заявили, что приняли к сведению позицию России. Пресс-служба ООН подтвердила, что полностью привержена зерновой инициативе, а также усилиям по осуществлению поставок российских продовольствия и удобрений, ООН намерена предпринять все возможные шаги для «сохранения целостности Черноморской зерновой инициативы».
Сообщается, что сделка обеспечила поставки 24 млн тонн зерна, а также «1,6 тыс. безопасных проходов судов по Черному морю». При этом, как заверили в ООН, 55% продовольствия направлено в развивающиеся страны.
В заявлении сказано, что сохранить соглашение важно для глобальной продовольственной безопасности. Указывается, что цены на зерно и удобрения и доступ к ним так и не вернулись на прежний уровень.
Напомним, по итогам переговоров с представителями ООН в Женеве замглавы МИД России Сергей Вершинин сообщил, что Москва согласна на продление Черноморской зерновой инициативы, но только на 60 дней.
Захарова ответила на призыв министра экономики Сербии к санкциям против России
Захарова назвала странным решение министра экономики Сербии Басты выступить против России, а не США
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра экономики Сербии Раде Басты, который считает, что из-за внешнего давления его стране нужно ввести санкции против России.
Как сообщила Захарова в Telegram, Баста посетовал, что Сербия «платит высокую цену» за отказ от санкций против России. По его словам, «это становится невыносимым». Он заявил, что не может «мириться» с молчанием правительства по поводу «давления» на президента Сербии Александра Вучича.
Как заявил Баста, «по этой причине» он считает нужным ввести санкции против России. При этом Баста заверил, что поддерживает Вучича и полностью ему доверяет, а также призвал остальных министров высказаться по данному вопросу.
Захарова сочла позицию министра «странной». Она отметила, что давление на Сербию оказывают США, а выступить Баста призывает против России. Официальный представитель МИД России предложила ему «решительно высказаться против давления» на Сербию.
«Россия, в отличие от США, всегда уважала Сербию и ее народ», – заявила Захарова. Она подчеркнула, что «дело не только в исторической правде, но в очевидном факте»: если Сербия введет санкции против России, давление на Белград лишь усилится.
Напомним, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель выразил Сербии недовольство из-за отказа вводить санкции против России. Посол России Боцан-Харченко называл сопротивление Сербии санкциям Запада героическим поведением. Глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что введение санкций в отношении России было бы «некорректным» шагом. Вучич жаловался, что из-за конфликта на Украине и отказа поддержать санкции против России Сербия осталась без союзников на Западе.
Российский военный рассказал, как сыпется оборона ВСУ под Артемовском
Российский военный: Оборона ВСУ в направлении Часова Яра под Артемовском рухнет через день-два
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Оборона вооруженных сил Украины в направлении Часова Яра под Артемовском вскоре рухнет, сообщил боец российских штурмовых формирований.
Российский военный сообщил РИА «Новости», что ВСУ там «достаточно неплохо держат оборону», однако она «сыпется все равно» и рухнет через день-два. По его словам, российские силы, несмотря на активное сопротивление противника, «проламывают» ряды ВСУ за несколько дней.
Боец группы «Вагнера» сообщил, что против российских сил ВСУ задействовали авиацию. «Вертушки» (вертолеты), по его словам, совершают вылеты по семь-восемь раз за светлое время суток. Причем украинская авиация, как рассказал он, не работает по бронетехнике, ее цель – живая сила, то есть российские военные, бьют по окопам и лесопосадкам.
Также военный рассказал о тактике под названием «танковая карусель», которую ВСУ применили во время штурма населенного пункта Берховка бойцами «Вагнера». «Грубо говоря, там становился танковый батальон. Каждый танк по «тридцатке» (30 выстрелов – прим. ВЗГЛЯД) «откидал», батальон уехал, другой заехал. … И это происходило весь день», – рассказал боец, отметив, что украинские военные заранее оборудовали позиции у жилых домов.
Ранее западные СМИ писали, что из-за потерь опытных бойцов качество вооруженных сил Украины снизилось, украинские чиновники сомневаются в способности ВСУ начать так называемое весеннее контрнаступление.
В США испугались утраты возможности неограниченно печатать доллары
New York Post заявила об угрозе утраты Вашингтоном возможности неограниченно печатать доллары
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Эпоха, когда у США есть возможность печатать неограниченное количество долларов, может подойти к концу, пишут американские СМИ.
Обозреватель New York Post Джей Ньюман заявил, что без такой возможности США потеряют и «возможность дешево покупать иностранные товары». Он указал, что антироссийские санкции обернулись отказом многих стран от доллара, передает РИА «Новости».
Ньюман подчеркнул, что свыше 100 государств не захотели присоединяться к санкциям. Начали возникать экономические коалиции, использующие иные валюты, а использование национальных валют ведет к снижению спроса на доллар и его стоимости. По словам Ньюмана, западные аналитики утверждали, что доллару не найдется альтернативы, но это мнение оказалось ошибочным.
Ньюман считает, что следует ожидать постепенного повышения цен. «Отказ от доллара нанесет мощный удар по позиции Америки на международной арене», – заявил он.
Напомним, директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин заявил, что политика США ускорила отказ от доллара как основного средства международных расчетов.
США решили закупить 24 гиперзвуковые ракеты
Минобороны США запланировало закупить в 2024 году 24 гиперзвуковые ракеты
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Министерство обороны США предполагает выделить в 2024 году 11 млрд долларов для закупки высокоточных вооружений, в том числе 24 гиперзвуковых ракет.
Согласно справочным документам проекта бюджета Пентагона, в 2024 финансовом году Минобороны США рассчитывает ассигновать 11 млрд долларов на приобретение у национального военно-промышленного комплекса ряда высокоточных вооружений, передает ТАСС.
В справке отмечается, что инвестиции предполагают вложить в продолжение разработки, испытаний и закупки гиперзвуковых ракет и других ударных систем большой дальности, масштабную разработку прототипов гиперзвуковых вооружений, приобретение 24 гиперзвуковых ракет.
Ранее СМИ сообщили, что американское Минобороны в понедельник, 13 марта, представит запросы на закупку и финансирование военных разработок в 2024 году на общую сумму более 300 млрд долларов.
При этом представители Республиканской партии, которая контролирует Палату представителей Конгресса США, заявили, что не собираются принимать подготовленный администрацией Джо Байдена проект бюджета, назвав документ «мертворожденным».
Политолог: Зеленский готовит украинцев к военной авантюре в Крыму
Политолог Нечаев: Зеленский готовит украинцев к военной авантюре в Крыму
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Офис Владимира Зеленского использует социологические опросы для того, чтобы подготовить общественное мнение к военным авантюрам в Крыму. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал киевский политолог Алексей Нечаев. Ранее украинские социологи заявили, что 68% граждан страны поддерживают захват Крыма военным путем.
«Как мы видим из исследования Киевского международного института социологии, 68% граждан Украины якобы поддерживают войну за Крым даже в том случае, если конфликт будет длительным и Запад уменьшит поддержку страны», – рассказал киевский политолог Алексей Нечаев.
«При этом сами авторы опроса сомневаются в его репрезентативности, о чем осторожно пишут в методических пояснениях. В числе причин – отсутствие переписи населения на Украине с начала 2000-х годов, недоступность для социологов жителей новых регионов России, ранее живших под контролем Украины, а также массовая миграция населения как внутри страны, так и за ее пределы», – отметил он.
«В общем, о чем думают жители Украины на самом деле – никому неизвестно. Тем не менее результаты этого и других опросов будут использоваться офисом Зеленского как инструмент пропаганды и дополнительный аргумент в пользу продолжения боевых действий», – полагает собеседник.
Кроме того, как считает Нечаев, офис Зеленского готовит общественное мнение под организацию военной авантюры в Крыму, а также в регионах Причерноморья и Приазовья. «Под предлогом «широкой поддержки населения» украинская партия войны продолжит клянчить дальнобойные системы, украшая свои требования планами лишить Россию сухопутного коридора в Крым», – заключил Нечаев.
Ранее Киевский международный институт социологии опубликовал результаты исследования, согласно которому 68% граждан Украины поддерживают войну за Крым. Отмечается, что опрос проводился с 22 февраля по 6 марта 2023 года посредством телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Всего опрошено 2007 респондентов.
В пресс-релизе к исследованию авторы перечисляют ряд аргументов, ввиду которых погрешность может быть выше нормы. Они также отмечают, что жители Украины с «пророссийскими настроениями» могли быть неискренними в своих ответах.
Ранее бывший министр обороны США Леон Панетта высказался за поставку Украине истребителей F-16. В интервью миланской газете Corriere della Sera предложил сделать так, «чтобы Украина могла вытеснить русских из Донбасса и вернуть себе Крым». По его словам, это единственный способ привести Россию за стол переговоров.
В годовщину начала Россией специальной военной операции на Украине, украинский президент Владимир Зеленский заявил об усиленной подготовке к «захвату Крыма». Отвечая на вопрос о шансах «захватить Крым» в этом году, Зеленский заявил, что Украина морально к этому готова, но есть еще военные шаги. По его словам, Киев «готовится технически, оружием, обучает военных на площадках разных государств».
До этого в США уже не раз называли план президента Украины Владимира Зеленского по захвату Крыма безумием.
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Российские штурмовые отряды подходят в Артемовске к ж/д путям снабжения ВСУ
Российские силы подходят в Артемовске к ж/д путям снабжения ВСУ
Российские штурмовые отряды приближаются к железной дороге, по которой Киев снабжает ВСУ в Артемовске (украинское название – Бахмут), сообщил боец группы, выполняющий ряд задач на данном направлении.
По его словам, силы ЧВК «Вагнер» продвигаются северо-западнее Артемовска, перерезая пути снабжения и подвоза резервов украинских войск, передает РИА «Новости».
«Это западная сторона Бахмута, впереди всем знакомый населенный пункт Часов Яр, соответственно, в трех километрах железная дорога», – рассказал он.
Ранее СМИ сообщали, что украинские войска несут большие потери в Артемовске из-за того, что оказались отрезаны российскими бойцами.
Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что обстановка в Артемовске очень тяжелая, ВСУ перебрасывают в город новые резервы.
В МИД назвали доллар бумажкой на доверии
МИД: Доллар является не более чем бумажкой на доверии
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Недальновидные действия США и их партнеров ускорили процесс демонополизации доллара как основного средства международных расчетов и инвестиций, доллар является не более чем «бумажкой на доверии», заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин.
Дипломат в интервью журналу «Проблемы национальной стратегии» РИСИ заявил, что кризис западной модели глобализации обусловлен в том числе тем, что политические соображения у США и их ближайших союзников в очередной раз взяли верх над экономическими. По его словам, чтобы сохранить за собой конкурентные преимущества, они начали безостановочно применять санкции, манипулирование валютным и фондовым рынками и вмешиваться во внутренние дела других государств, передает ТАСС.
Дробинин считает, что из-за таких недальновидных действий оказалось подорвано доверие к доллару США, что способствует ускорению процесса его демонополизации как основного средства международных расчетов, сбережений, инвестиций.
«Давайте скажем прямо: доллар – это не более чем «бумажка на доверии», а американское правительство никогда не выплатит галопирующий госдолг этой страны, переваливший недавно за 31 трлн долларов», – сделал вывод дипломат.
Он обратил внимание на экономические проблемы, усугубленные антироссийскими санкциями: инфляция в ЕС в 2022 году превысила 11%, а доля доллара в мировых золотовалютных резервах за последние 20 лет снизилась с 71% до 59%.
По словам дипломата, характерно, что сложившаяся по вине США и их союзников ситуация создала серьезные стимулы для «усиления сотрудничества между странами, подвергающимися внешнему давлению».
Ранее администрация США сообщила, что привлечет к ответственности виновных в ситуации с банкротством одного из крупнейших американских банков Silicon Valley Bank.
МВФ допустил влияние краха американского банка SVB на глобальную финансовую стабильность.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американские власти в ближайшее время напечатают еще больше ничем не обеспеченных долларов и обеспечат миру большие проблемы.
Стало известно о подготовке ВСУ к совершению терактов натовскими инструкторами
Источник: Инструкторы НАТО проводили для ВСУ минно-взрывную подготовку еще в 2018 году
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Натовские инструкторы еще в 2018 году проводили для военных с Украины специальную минно-взрывную подготовку, полученные навыки могут применяться для совершения терактов против мирных жителей, аналогичным образом действовали террористы на Северном Кавказе, сообщил сотрудник российских силовых структур.
Источник РИА «Новости» прокомментировал фото и видео со смартфонов ликвидированных в ДНР украинских военнослужащих.
Так, один из телефонов нашли при штурме одного из опорных пунктов украинских войск в Марьинке у бойца с паспортом на имя Владимира Варги, 1990 года рождения. Фото и видео в смартфоне датировались осенью 2018 года. На них видно, что украинцам преподают специальные навыки инструкторы на польском и английском языках. В частности, их обучали проводить досмотр авто, поведению при штурме домов, сборке самодельных взрывных устройств из подручных материалов. Занятия, судя по фото, проводились на Яворовском военном полигоне в Львовской области.
Российский силовик отметил, что подготовка, которую проводили инструкторы на польском языке и англоязычные инструкторы, – это не обычная общевойсковая подготовка, а подготовка специальных подразделений.
По словам источника, сама подготовка была аналогична той, что была у террористов на Северном Кавказе. Речь идет об изготовлении различных мин, растяжек, радиолиний, причем не из штатных приспособлений в инженерных подразделениях, а из подручных средств: бытовых радиостанций, автосигнализаций, телефонных аппаратов.
Силовик добавил, что такие бытовые предметы легко обнаружить в различном мусоре гражданского типа, «и, как правило, это применяется для террористических актов уже в районах, где очень много мирного населения».
Ранее американский инструктор, обучающий украинских пограничников, заявил, что западным политикам не следует недооценивать российские силы, действующие на Украине.
Монахи Киево-Печерской лавры отказались покидать обитель
Монахи Киево-Печерской лавры отказались выполнять предписание покинуть ее
Монахи Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) не будут исполнять предписание покинуть монастырь по требованию музея-заповедника, который находится в ведении Минкульта Украины, сообщил настоятель лавры митрополит Павел в сообщении на YouTube.
Он подчеркнул, что монахи не выступают против всех законных действий, но и противозаконных быть не должно, передает ТАСС.
Павел отметил, что все монахи – граждане Украины и живут в монастыре с 1988 года. «У многих из нас нет другого жилья, кроме этого», – сказал настоятель, добавив, что монахам поступают угрозы расправы.
Напомним, в понедельник на территорию Киево-Печерской лавры без предупреждения, без документов и уведомлений прибыла госкомиссия с проверкой.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают недопустимым давление на представителей Церкви, которое испытывают монахи Киево-Печерской лавры.
Украинские военные начали минировать берег реки Северский Донец
Военный эксперт Марочко: Украинские силы проводят активные инженерные работы южнее Кременной в ЛНР
Украинские военные формирования приступили к активным инженерным работам южнее Кременной в Луганской народной республике, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Эксперт со ссылкой на собственные источники сообщил РИА «Новости», что украинские боевики занимаются минированием берега вдоль реки Северский Донец. По его словам, они используют как штатные противопехотные и противотанковые мины, так и самодельные взрывные устройства.
Минирование, как сообщил Марочко, идет на ширину до десяти метров с шагом минирования около трех метров.
Ранее Марочко сообщал, что украинское командование отправило под Кременную около сотни неподготовленных, недавно мобилизованных военных.
Россия выступила за продление зерновой сделки на 60 дней
МИД: Россия не возражает против продления зерновой инициативы на 60 дней
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Россия не возражает против продления черноморской зерновой инициативы, но только на 60 дней, заявил по завершении консультаций с представителями ООН в Женеве заместитель главы МИД России Сергей Вершинин.
В Женеве прошли переговоры представителей России и ООН по ситуации с зерновой сделкой с участием замглавы российского МИД Вершинина, передает ТАСС.
Москва не возражает против очередного продления «Черноморской инициативы», отмечая пакетный характер предложенных генсекретарем ООН Антониу Гутерришем Стамбульских договоренностей, но только на 60 дней, сообщил дипломат.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что зерновая сделка может пойти по двум трекам, тогда прогноз на ее продление оптимистический, но если она пойдет только по одному треку, без участия Москвы, тогда прогноз будет пессимистичный.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что часть зерновой сделки по экспорту из России «не выполняется вообще».
Напомним, срок действия договоренности по сделке истекает 18 марта.
Молдавия заявила о праве Украины размещать войска на границе с Приднестровьем
Министр обороны Молдавии Носатый назвал размещение войск на границе с Приднестровьем суверенным правом Украины
Украина имеет суверенное право размещать войска там, где считает необходимым, в том числе на границе с Приднестровьем, заявил министр обороны Молдавии Анатолий Носатый.
По словам министра, вооруженные силы Украины имеют право «тренироваться или готовиться». Как заявил Носатый, если Киев усмотрел угрозу со стороны Приднестровья, то у Украины «есть право предотвратить эту угрозу», как происходит «в направлении Белоруссии». При этом Носатый назвал сообщения о перемещении украинских военных к границе с Приднестровьем манипуляцией и дезинформацией, передает РИА «Новости» со ссылкой на Vocea Basarabiei.
Носатый не видит прямых или непрямых угроз военного характера для Молдавии. Однако, по его словам, существует «проблема непрямых угроз, когда группировки, преследующие не национальные интересы, пытаются дестабилизировать ситуацию в стране». Носатый утверждает, что за этими действиями якобы стоят «пророссийские антиконституционные силы».
В субботу в молдавском сегменте соцсетей появились снимки и видеозаписи из населенных пунктов, граничащих с Украиной. На фото и видео можно рассмотреть траншеи. Украина заявила, что предпринимает меры по борьбе с незаконной миграцией и контрабандой.