Кремль отреагировал на призывы к Сербии ввести санкции против России

Песков: Россия ценит позицию Сербии, до сих пор не присоединившейся к санкциям

Запад оказывает беспрецедентное давление на Сербию, которая до сих пор не присоединилась к антироссийским санкциям, и Москва высоко ценит позицию Белграда, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, на многие страны, и в особенности на Сербию, оказывается беспрецедентное, глупое, незаконное, противоречащее нормам международного права давление, и Россия высоко ценит позицию, которую Сербия до сих пор занимала, передает РИА «Новости».

«Понимаем, что условия меняются», – сказал Песков, выразив надежду на то, что самые острые вопросы Москва и Белград будут решать в рамках двустороннего партнерства и доверительного диалога с сербскими лидерами.

Ранее министр экономики Сербии Раде Баста призвал к санкциям против России, заявив, что за отказ от ограничительных мер республика платит «высокую цену».

Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на странность в позиции Басты: давление на Сербию оказывают США, а выступить он призывает против России. По ее словам, политику следовало бы «решительно высказаться против давления» на Сербию.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Запад нашел слабое звено среди российских сторонников.