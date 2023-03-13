Синоптик пообещал москвичам «дыхание весны»

Синоптик Тишковец: В воскресенье была не последняя выходка зимы в этом году

Столкновение двух разных воздушных масс привели к резкой смене температуры, большому количеству осадков и покрытию дорог слоем льда, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, комментируя сильную гололедицу в Москве 12 марта. Он отметил, что это не последние холода в столице.

«В Москве у нас выпало рекордное количество осадков: на метеостанции ВДНХ – 15 миллиметров было зафиксировано за 12 часов, что составило 39% от всей месячной нормы. В Подмосковье выпало 17 миллиметров осадков. Это действительно самые сильные осадки в столице для 12 марта со дня основания метеостанции ВДНХ – с 1948 года», – рассказывает Тишковец.

Он объясняет, что причиной данного явления было прохождение холодного атмосферного фронта: столкнулись две очень разные воздушные массы. В результате в Москве в дневные часы температура повышалась до +5 градусов, а вечером, напротив, опустилась почти до минус 5. Контраст температур в 10 градусов поспособствовал взрывному росту мощных облаков, сопровождаемых аномальным количеством ливневых осадков.

«Я думаю, что это не последняя выходка зимы, вот такие возвраты холодов еще будут у нас и в конце марта, и в апреле. Хотя на этой неделе действительно потеплеет. Уже завтра будет +2 +7, в среду +3 +8. И даже три дня хорошей погоды у нас будет: в среду – у нас прогнозируется хороший солнечный сухой день, и в предстоящие выходные – там ночью подмораживать будет до минус 1–6, а днем плюс 3–8. Будет некое дыхание весны, но по факту она все еще не наступит», – предупреждает эксперт.

Собеседник подчеркивает, что в марте, апреле и в начале мая происходят традиционные возвраты холодов. Этот год, по его мнению, не станет исключением.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявил, что в начале текущей недели Москву «подморозит», однако в конце недели к москвичам придет настоящая весна. К выходным в российской столице потеплеет до 5 градусов.