El Pais: Киев отрицает нехватку военных, несмотря на огромные потери

Испанская газета Pais сообщает, что в ходе конфликта Киев понес потери в десятки тысяч человек, при этом украинский вице-премьер Ирина Верещук отрицает, что Киев испытывает нехватку в военных.

Как сообщает Pais, Верещук отрицает, что Украине не хватает солдат, несмотря на десятки тысяч погибших, передает РИА «Новости».

Ранее Pais сообщала, что Украина понесла огромные потери в Артемовске, где разместила несколько своих лучших бригад.