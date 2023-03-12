GT: Власти США активно развязывают новую войну

Global Times: Милитаристская внешняя политика США толкает Вашингтон к войне с Китаем

Внешняя политика США, направленная на интересы оборонной промышленности, подталкивает страну к конфликту с Китаем, сообщили СМИ.

Global Times пишет, что многие не согласятся с утверждением о главенстве милитаризма в Вашингтоне и будут настаивать, что во внешней политике США сохранен примат дипломатии. Поверкой этого утверждения может быть вопрос о том, насколько хорошо госсекретарь понимает позицию Китая по деликатному вопросу острова Тайвань, сообщает издание, передает РИА «Новости».

Несмотря на то, что мир может находиться на пороге крупнейшей войны, госсекретарь США не только не прочитал Белую книгу обороны Китая под названием «Тайваньский вопрос и дело воссоединения Китая в новую эпоху», но и не встретился со своим китайским коллегой, чтобы совместно разработать ответственный подход к предотвращению войны, отметили в издании.

Ранее глава комиссии Совфеда России по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что глубокий конфликт между США и Китаем неизбежен, он уже начался и набирает обороты.