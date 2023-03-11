При обстреле Донецка погибли мужчина с сыном

При обстреле Куйбышевского района Донецка погиб мужчина вместе с семилетним сыном, сообщили работающие на месте криминалисты.

Сообщается, что из частного сектора таксист забирал мужчину, женщину и мальчика, примерно, семи лет, но при попадании осколков выжила только женщина, передает РИА «Новости» со ссылкой на слова следователя.

Сейчас на месте гибели людей в Куйбышевском районе работают следователи местного отделения МВД.

Уточняется, что два наряда калибром 155 мм попали по автотранспортному предприятию и проходящей мимо улице Югославской. Осколок повредил машину такси, в которой ехала семья.

Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли детский центр в Донецке.