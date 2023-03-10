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Стало известно о планах ВСУ провести контрнаступление у Артемовска
Пригожин: ВСУ готовят контрнаступление у Артемовска
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Украинская сторона намеревается организовать наступление в районе города Артемовска (Бахмут), заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Вооруженные силы Украины действительно готовят контрнаступление, и российские войска делают все, чтобы этого не произошло, заявил Пригожин, передает ТАСС со ссылкой на его пресс-службу.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ сосредотачивают силы для контрнаступления.
Между тем военкоры сообщили, что ВСУ предпринимают безуспешные попытки контрнаступления по линии соприкосновения, в южных кварталах Артемовска идут тяжелые бои.
Россия решила обнародовать письма Дании, Швеции и Германии о «Северных потоках»
Полянский сообщил о намерении России обнародовать переписку с Данией, Швецией и Германией о «Северных потоках»
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Вскоре Москва опубликует переписку с Данией, Швецией и Германией по вопросу расследования диверсии на «Северных потоках», сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский указал, что эти страны отказываются допускать Москву к расследованию, хотя Россия является затронутой стороной и должна в нем участвовать. России, по его словам, направляют «некие письма о том, что «мы делаем то, что мы делаем это, не лезьте не в свое дело». Москва, желая быть транспарентной, собирается обнародовать «всю эту переписку» и «распространить ее среди членов Совета Безопасности», передает РИА «Новости» со ссылкой на The Dive.
Кроме того, Полянский сообщил, что некоторые страны Запада не желают участвовать в работе по проекту российской резолюции, которая предлагает генсеку ООН организовать комиссию для расследования диверсии. Западные страны присылают экспертов, будучи «вынужденными» делать это, но эксперты заявляют: «Мы не видим какой-либо потребности в такого рода расследовании».
Также Полянский прокомментировал возможность поставок боевых самолетов Киеву другими странами. Полянский отметил, что не знает, «насколько это реально», но подобный шаг «подразумевает много вещей», создавая угрозу прямого вовлечения стран НАТО «в вопросе техобслуживания, аэродромов, потому что на Украине не так много аэродромов, пригодных для этого».
«Так что представьте, что эти самолеты взлетают в Польше, входят в украинское воздушное пространство, а затем возвращаются в Польшу на техобслуживание. Будет ли Польша вовлечена в таком случае? Думаю, да. Прямое участие», – сказал он.
Полянский считает, что Киев хотел бы втянуть НАТО в конфликт, потому что лишь так у «режима Зеленского» появится «шанс выжить». Комментируя призывы ряда западных политиков «послать армию», Полянский указал, что это означало бы начало третьей мировой войны. При этом он повторил тезис о том, что поставки танков Киеву ничего не изменят на поле боя.
Также Полянский указал на рост числа государств, которые сомневаются в подходе Запада к ситуации на Украине, видят, что Запад «раздувает конфликт». По словам дипломата, на Западе «заявляют, что Россия изолирована, но на самом деле они сами изолированы».
Напомним, западная пресса принялась продвигать версию о том, что за теракт на «Северных потоках» несет ответственность группа украинских заговорщиков, а не власти стран Запада.
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Венгрия не исключила пересмотра отношений с Россией
Орбан не исключил пересмотра Венгрией внешней политики в отношении России
В будущем Венгрия может пересмотреть отношения с Россией в экономической и внешнеполитической сферах, заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан.
Орбан заявил, что Венгрия может пойти на пересмотр отношений в связи с изменением геополитических реалий. Премьер заявил, что после завершения конфликта на Украине России и ЕС следует восстановить отношения, но «это далеко от реальности». В связи с такой ситуацией Венгрии нужно как следует «подумать», какие отношения поддерживать с Россией «в ближайшие 10–15 лет». Орбан заверил, что его страна хотела бы сохранить связи с Россией, в том числе из-за «энергетической зависимости», пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.
Напомним, Венгрия выступила против продолжения конфликта на Украине и высказалась за немедленные переговоры Украины и России.
Военкор объяснил сложность взятия Авдеевки
Военкор Коц: Чтобы взять Авдеевку в клещи, нужно сначала установить контроль над Марьинкой
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Чтобы взять Авдеевку в кольцо, российским военным необходимо освободить Марьинку, однако этот город сильно укреплен, активно уничтожать строения с неба невозможно, рассказал российский военный корреспондент Андрей Коц.
Коц в комментарии Ura.ru отметил, что Авдеевку необходимо брать, поскольку именно оттуда ведутся обстрелы Донецка, Горловки, Макеевки. Чтобы взять Авдеевку в клещи, нужно установить контроль над Марьинкой, западная часть которой пока занята украинскими военными, пояснил военкор, уточнив, что противник «очень хорошо там закопался», сейчас там идут тяжелые бои.
Военный корреспондент предположил, что Марьинку – Авдеевку до сих пор не взяли, поскольку Россия «ограниченно использует авиацию», а вражеская ПВО еще не подавлена. «Наша авиация не может применять бомбы, которыми укрепрайоны очень хорошо разбираются», – сказал он.
Коц назвал Марьинку городом в городе. «Там натурально под Марьинкой еще одна Марьинка выросла», – сказал военкор, пояснив, что подвалы в этом городе соединены ходами сообщения, там организованы бункеры и подземные лазареты, а также спальные кубрики для отдыха украинских военных в свободное время.
Ранее советник и. о. главы ДНР Ян Гагин заявил, что бои у Авдеевки, где ВСУ пытаются сдержать наступление России, облегчают судьбу Донецка.
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Военкоры сообщили о тяжелых боях в южных кварталах Артемовска
После взятия Дубово-Васильевки российскими силами ситуация на Артемовском направлении остается очень сложной, в городе идут тяжелейшие бои, сообщают военные корреспонденты.
Украинская сторона, по информации «Российской газеты», предпринимает попытки контратаковать вдоль всей линии соприкосновения, но безуспешно. В южных кварталах Артемовска сейчас самые тяжелые бои.
Как сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры «Русской весны», российская артиллерия взламывает крупный укрепрайон ВСУ на пересечении улиц Корсунского и Чайковского, также задействована российская авиация.
Напомним, село Дубово-Васильевка на северо-западе Артемовска перешло под контроль российских сил накануне.
9 марта сообщалось, что в боях на Артемовском направлении российские бойцы захватывают множество трофейного вооружения натовского образца – не только стрелковое, но и гранатометы.
На Украине сообщили о первом применении американской «умной бомбы» в зоне СВО
«Страна.ua»: ВСУ впервые применили в зоне СВО американскую «умную бомбу»
Вооруженные силы Украины впервые применили в зоне конфликта американскую «умную бомбу» JDAM, сообщают украинские СМИ.
По данным украинского издания «Страна», это произошло под Артемовском (украинское название – Бахмут). Сообщается, что на опубликованных кадрах нанесения удара запечатлена местность в районе Курдюмовки, передает РИА «Новости».
В декабре, когда только появились сообщения о готовности США передать Украине средства для модернизации советских авиабомб, эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, что JDAM – это комплект, устанавливаемый на неуправляемые бомбы и превращающий их в корректируемые. По его словам, процесс апгрейда происходит крайне просто: поверх заряда просто надевается JDAM.
В Киеве сообщили о росте числа согласных на переговоры с Россией украинцев
В СНБО назвали опасной тенденцией рост согласных на переговоры с Россией украинцев
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что находится все больше желающих на Украине пойти на мирные переговоры с Москвой, это он назвал «опасной тенденцией».
По его словам, таких становится все больше, особенной опасностью он посчитал рост желающих идти на мирные переговоры даже среди граждан с западной части страны. Об этом Данилов заявил в эфире украинского ток-шоу «Говорит большой Львов», передает РИА «Новости».
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что речи о мирных переговорах с Москвой не идет. Позже глава МИД России Сергей Лавров отметил, что и не видно желания со стороны Киева идти на переговоры.
Эксперт назвал последствия подключения Украины к совместным закупкам газа в ЕС
Эксперт Юшков: Киев заставит Европу платить за хранение газа в украинских подземных хранилищах
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Суть механизма совместных закупок газа для ЕС до конца не ясна. Однако для Киева самое главное – получить дополнительную возможность использовать ЕС в своих интересах. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее стало известно, что Евросоюз подключил Украину к механизму совместных закупок газа.
«Речь идет о создании некоего единого закупщика, который от лица всего ЕС будет участвовать в тендерах на покупку энергоносителей. Евросоюз обсуждал эту схему довольно давно, еще до 2022 года. Тем самым они хотели создать инструмент для снижения цены на газ», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«С тех пор ситуация несколько изменилась, и от задачи снижения цены европейцы перешли к тому, что единый закупщик должен взять на себя обеспечение гарантированных объемов закупки газа в рамках подготовки к отопительному сезону», – отметил он.
«Таким образом, они не отменяют все предыдущие контракты, рынок остается в прежнем виде, только на него приходит еще один игрок, который тоже начинает закупать газ. Все это может привести к обратному эффекту для цены на энергоресурс. На рынке сейчас и так дефицит газа, а в результате возникновения нового игрока появляется дополнительная конкуренция», – рассуждает собеседник.
«В свою очередь Киев, как мне кажется, хочет заявить: раз он участник союза, то может на что-то влиять. После этого украинские власти попросят у европейцев отсрочку взносов на период военного конфликта и начнут продавливать хранение закупленного ЕС газа в своих подземных хранилищах, причем за арендную плату», – полагает Юшков.
«Не исключаю, что стремление Киева в этот союз вызвано еще и убежденностью в том, что чем в больших аспектах они будут интегрированы с Евросоюзом, тем проще им будет аргументировать свою заявку на полноценное вступление в ЕС», – отметил он.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон сообщило, что Евросоюз подключит Украину к механизму совместных закупок газа. В материале отмечается, что страны ЕС планируют подписать свои первые контракты на совместную закупку газа к лету этого года.
«Мы интегрировали Украину в платформу совместных закупок газа с целью обеспечить дополнительно два млрд кубических метров», – сказала Симсон, выступая перед депутатами комитета по промышленности и энергетике Европарламента.
Напомним, Еврокомиссия прогнозирует рост цен и не исключает дефицита газа в ЕС зимой 2023-2024 годов. Так, из зимнего экономического прогноза Еврокомиссии следует, что несмотря на снижение цен на газ, энергетические проблемы Евросоюза не преодолены, страны могут столкнуться с новым скачком цен и проблемами заполнения газохранилищ к следующей зиме.
Отмечается, что альтернативные источники поставок были найдены, уровень запасов газа увеличен, энергоэффективность повышена, тогда как цены на газ заметно упали. В то же время в условиях геополитической напряженности в будущем спотовые цены могут вырасти.
Одной из причин может стать открытие Китая и связанный с этим глобальный рост спроса на сжиженный природный газ. Заполнение газохранилищ к зиме 2023–2024 года может оказаться сложнее, чем ожидалось, говорится в сообщении.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Еврокомиссия запугивает европейцев ростом цен и проблемами с газом следующей зимой.
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Daily Express заявила об «ударе» Польши по Зеленскому
Daily Express назвала решение Польши обязать беженцев с Украины платить за жилье «ударом» по Зеленскому
Вступившее в силу с 1 марта требование властей Польши к украинским беженцам оплачивать половину расходов на жилье стало «ударом» по президенту Украины Владимиру Зеленскому, пишут британские СМИ.
Беженцы, которые остаются на польской территории дольше четырех месяцев, должны оплачивать половину стоимости проживания. При этом плата не должна превышать 40 злотых (около 700 рублей) за сутки.
С мая украинцам, которые находятся в Польше более 180 дней, нужно будет оплачивать 75% стоимости проживания (при максимуме в 60 злотых – около 1 тыс. рублей), передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Express.
Польша заявила, что не может продолжать платить за проживание 80 тысяч украинцев, полученных от ЕС 123 млн евро не хватило. Власти Польши сослались на мнение экспертов, которые полагают, что помощь беженцам не должна оказываться дольше года.
В Польше остаются 950 тыс. беженцев с Украины, всего в стране живет 2,3 млн украинцев.
Напомним, польские власти также собираются вернуть выплаченные украинским беженцам пособия на детей, которые признали необоснованными.
Сообщается, что некоторые украинцы с детьми прибывали в Польшу только за пособиями, после чего возвращались на Украину.
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В Киеве назвали срок начала контрнаступления ВСУ
Подоляк: Контрнаступление ВСУ состоится примерно через два месяца
Вооруженные силы Украины сосредоточены на контрнаступлении, оно состоится примерно через два месяца, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Подоляк в интервью газете La Stampa заявил, что ВСУ нуждаются в увеличении поставок тяжелых артиллерийских снарядов калибра 155 мм. По его словам, ВСУ «не торопятся», силы будут реорганизованы в течение следующих двух месяцев, передает ТАСС.
В четверг газета Financial Times сообщила, что весомые потери в Артемовске могут снизить потенциал ВСУ по проведению весеннего контрнаступления.
Кроме того, глава Минобороны Украины Алексей Резников заявлял, что число снарядов для Украины на 1 млрд евро является «недостаточным». По его словам, Киев рассчитывает получить от ЕС миллион артиллерийских снарядов на 4 млрд евро.
Западные СМИ рассказали о телохранителе-«двойнике» Зеленского
Newsweek: Похожий на Зеленского телохранитель раньше работал у Коломойского
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Телохранитель Владимира Зеленского Максим Донец, которого приняли за его двойника, раньше работал у украинского бизнесмена Игоря Коломойского, пишет американское издание Newsweek.
Издание пишет, что Максим Донец, которого СМИ приняли за двойника Зеленского, работает главой службы безопасности Зеленского. По данным СМИ, он родился в Кривом Роге, женат и воспитывает сына, работал раньше телохранителем украинского олигарха Игоря Коломойского, передает РИА «Новости».
Газета напоминает, что именно Коломойский помог Зеленскому стать президентом, но при этом назначение Донца главой службы безопасности вызвало опасения на Украине из-за очевидной близости украинского лидера к олигарху.
Newsweek также сообщает, что Максим Донец участвует в обеспечении безопасности визитов иностранных лидеров, например, во время визита Джонсона в Киев последний решил погулять по городу. Глава службы безопасности разрешил: «Пусть господин Джонсон гуляет».
Ранее блогеры приняли Максима Донца за двойника Владимира Зеленского на фото во время визита президента США Джо Байдена в Киев, он попал в кадр объективов телекамер.
Украина получила первую систему ПРО Patriot
Украина получила одну из двух систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot («Пэтриот»), обещанных ей США и Германией, но пока она не введена в строй, сообщили СМИ.
Как пишет Financial Times, также ожидается поставка нескольких систем Patriot из Нидерландов, передает ТАСС.
Ранее в интервью американскому телеканалу CNN координатор по стратегическим коммуникациями Белого дома Джон Кирби заявил, что системы Patriot не помогут ВСУ против российских крылатых ракет и дронов. По его словам, Patriot эффективны для перехвата баллистических ракет, передает РИА «Новости».
Напомним также, что глава польского Минобороны Мариуш Блащак заявил, что благодаря Польше Украина получила зенитно-ракетные комплексы Patriot и первые танки Leopard.
СБУ задержала экс-главу компании «Антонов»
Экс-глава компании «Антонов» Бычков задержан на Украине из-за успеха российского броска на аэродром Гостомель
Бывший руководитель компании «Антонов» Сергей Бычков задержан Службой безопасности Украины за то, что в 2022 году не разрешил возвести оборонительные сооружения на территории аэропорта Гостомель, сообщают украинские СМИ.
Утверждается, что решение Бычкова позволило российским силам занять объект в феврале 2022 года. Также задержан глава службы безопасности компании Нетесов (имя не указано). Как сообщают украинские СМИ, Бычков и Нетесов несколько раз отвечали отказом на попытки Национальной гвардии Украины построить на территории аэропорта оборонительные укрепления. Бычков и Нетесов арестованы на два месяца, передает ТАСС.
В марте Министерство обороны России опубликовало кадры высадки тактического десанта подразделений Воздушно-десантных войск и взятие под контроль аэродрома Гостомель. В операции было задействовано более 200 вертолетов.
CNN: РФ отправила захваченное на Украине американское оружие в Иран для реинжиниринга
CNN: Россия передала захваченное на Украине американское оружие в Иран для изучения
Россия отправила в Иран для исследования и создания аналогичных вооружений часть захваченного на Украине американского оружия, сообщили СМИ.
CNN со ссылкой на свои источники пишет, что речь идет о противотанковых комплексах Javelin и зенитных комплексах Stinger, передает Газета.Ru.
По словам источников, Россия доставляла вооружение в Иран для демонтажа и анализа, вероятно, чтобы иранские военные инженеры попытались создать свою собственную версию этого оружия.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Россия предложила Ирану беспрецедентное военное сотрудничество якобы в ответ на «поддержку по Украине».
Премьер Британии рассказал сценарий завершения конфликта на Украине
Премьер Британии Сунак заявил, что украинский конфликт завершится переговорами
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Украинский конфликт завершится за столом переговоров, а поставки Западом оружия Киеву призваны укрепить их позиции перед началом диалога с Россией, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
Сунак перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже выразил уверенность, что это закончится, как и все конфликты, за переговорным столом, но решение должна принимать Украина, передает ТАСС со ссылкой на The Guardian.
«Мы должны поставить их [украинцев] в наилучшую позицию для [начала] таких переговоров в подходящий и разумный для них момент», – указал он. По его словам, в настоящее время приоритетом должна быть передача Украине ресурсов, обучение военнослужащих и иная поддержка, которая нужна ей для того, «чтобы пойти вперед и создать преимущество на поле боя».
Сунак, выступая на совместной пресс-конференции с Макроном, объявил, что Британия и Франция станут совместно разрабатывать дальнобойные виды вооружений и системы противовоздушной обороны, а также обучать украинских морских пехотинцев.
Трансляция ведется на телеканале Sky News.
По его словам, Украина «должна одержать победу», а Запад с помощью поставок вооружения Украине и обучения ВСУ намерен помочь украинским властям провести контрнаступление, чтобы укрепить переговорные позиции Киева.
Ранее Politico сообщило, что Британия и Франция хотят «зарыть топор вражды», чтобы послать России сигнал о единстве Запада.
Европейская пресса все чаще регулярно пишет о том, что украинский конфликт должен быть завершен за столом переговоров. Как отмечала немецкая газета Bild, западные страны намерены помочь ВСУ перейти в контрнаступление и дать шанс «возвратить территории до осени», но в случае провала потребуют от Киева перейти к мирным переговорам с Москвой.
Названы имена работающих в американской биологической программе украинцев
Минобороны назвало имена украинцев, работающих в американской биологической программе
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Минобороны опубликовало имена представителей компаний Украины и госинститутов, которые задействованы в реализации военно-биологических программ США.
Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов, передает ТАСС.
По его словам, глава санитарно-эпидемиологического управления ВСУ Сергей Моргун занимался организацией взаимодействия Минобороны Украины с организацией США по сокращению угрозы оружия массового поражения. А глава Центра общественного здоровья украинского Минздрава Владимир Курпита занимался отбором биологических проб украинцев и передачей их за границу.
Посредником в ходе взаимодействия с подрядчиками Пентагона выступала заведующая референс-лабораторией Центра общественного здоровья Ирина Демчишина.
Кириллов уточнил, что всего Минобороны России располагает сведениями о более 100 участниках биологических программ США.
Напомним, сообщалось, что США активно выводят свои биолаборатории в третьи страны, такой страной стала Украина, об этом стало известно весной 2022 года.