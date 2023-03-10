Экс-посол США Макфол выразил опасения из-за успешных действий Путина на Украине ВЦИОМ: Путину доверяют 80% россиян 10 марта 2023, 11:29 Текст: Антон Никитин

Президенту Владимиру Путину доверяют 80% российских граждан, его деятельность одобряют 76,7% россиян, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) с 27 февраля по 5 марта 2023 года. Согласно данным на сайте ВЦИОМ, 80% россиян положительно ответили на вопрос о доверии Владимиру Путину. Кроме того, Михаилу Мишустину доверяют 61,8% россиян, Геннадию Зюганову – 34,2%, Сергею Миронову – 33,7% опрошенных, Леониду Слуцкому – 16,9%, Алексею Нечаеву – 6,3%. Уровни положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю составили 53,3% и 52,1% соответственно. В спонтанном рейтинге доверия российским политикам показатель Владимира Путина составил 37,5%. Вторую и третью позиции в списке, согласно данным опросов в феврале 2023 года, занимают Сергей Лавров (16,3%) и Михаил Мишустин (14,3%). Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 38,8%, КПРФ – 10,3%, ЛДПР – 8,7%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 5,3% и «Новые люди» – 4,4%. Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился в феврале-марте 2023 года среди совершеннолетних граждан РФ методом телефонного интервью. На протяжении семи дней опрашивались по 1,6 тыс. человек ежедневно. Приведено среднее значение за семь дней опроса. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11 тыс. 200 человек), 1%. В то же время, по данным опроса фонда «Общественное мнение», большинство россиян (83%) хорошо оценивают работу Владимира Путина на посту президента России. С ними не согласились 8% опрошенных, 9% затруднились с ответом. Свое доверие главе государства выразили 79% опрошенных, недоверие – 12%, 9% затруднились с ответом. Опрос «ФОМнибус», результаты которого опубликованы на сайте ФОМ, проводился 3-5 марта среди 1,5 тыс. респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%. В начале февраля 2023 года уровень доверия Путину превысил 79%. Путин обещал «навести справочки» о здоровье военкора Влады Луговской Путин в шутку пригрозил кулаком военкору Владе Луговской за побег из госпиталя

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Президент РФ Владимир Путин шутливо пригрозил награжденной орденом Мужества раненой 16-летней сотруднице херсонской телерадиокомпании (ТРК) «Таврия» Владе Луговской и обещал «навести справочки» о состоянии ее здоровья. После церемонии вручения государственных наград президент спросил у журналиста, при каких обстоятельствах ее ранило. «Я наведу справочки о вашем здоровье», – пообещал Путин, передает ТАСС. Луговская рассказала, что попала под обстрел кассетными снарядами, одна дробь залетела в грудь, пробила ее насквозь и застряла около ребра. Девушка сказала президенту, что не почувствовала сначала боли. «Сейчас нормально себя чувствуете?» – уточнил президент. «Ну, относительно», – призналась девушка и пожала плечами. Она призналась, что сбежала из больницы в Симферополе, где «всех врачей достала», потому что скорее хотела вернуться к работе. «Зачем сбежала из больницы?!» – строго спросил Путин, грозя пальцем, а затем шутливо – кулаком. «Я приехала сюда работать, потом получилось так, что опять попала здесь в больницу, потому что воспаление в ране пошло», – поспешила оправдаться Влада. Влада Луговская учится 11 классе, совмещает учебу и работу, собралась поступать на факультет журналистики. Напомним, на церемонии вручения госнаград в Кремле присутствовали 20 женщин. Орденом Мужества награждена корреспондент из Херсонской области Влада Луговская, которая работала под обстрелами и выходила в кадр, несмотря на получаемые угрозы. Путин поздравил россиянок с 8 Марта Президент РФ Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем 8 марта 2023, 05:52 Текст: Антон Никитин

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем и отметил возвышенное, уважительное отношение к женщине и к материнству в России, передающееся из поколения в поколение как безусловная ценность. В видеопоздравлении на фоне статуи Екатерины II в представительском кабинете Сенатского дворца Кремля глава государства отметил, что возвышенное, уважительное отношение к женщине, к материнству для россиян – безусловная ценность, передающаяся из поколения в поколение, передает ТАСС. Он подчеркнул, что в России Международный женский день всегда наполнен особым теплом и смыслом, самыми добрыми, светлыми, искренними чувствами, в этот день по всей стране говорят о любви и восхищении к мамам, бабушкам, сестрам, женам, дочерям и подругам. Путин также обратил внимание на то, сколь многое в жизни держится на трудах и душевной щедрости женщин, указал на важность и ценность тех усилий, которые они прилагают для того, чтобы в семье царили любовь, уют и согласие. Российский лидер пожелал всем женщинам в этот день наступившей весны взаимной любви. Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что президент России Владимир Путин 8 марта наградит выдающихся россиянок. Новости СМИ2 Путин пообещал носить подаренную «толстовскую рубаху» Путин пообещал пользоваться подаренной «толстовской рубахой»

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подарил президенту России Владимиру Путину такую же рубашку, как носил писатель Лев Толстой. «Рубаху толстовскую мне подарил губернатор, так что буду пользоваться», – рассказал Путин, сообщает ТАСС. В Кремле в Международный женский день Путин вручил государственные награды нескольким россиянкам, с которыми после торжественной церемонии пообщался в неформальной обстановке. Награду также получила научный руководитель Государственного мемориального и природного заповедника «Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» в Тульской области Галина Алексеева. Она пригласила Путина в «Ясную поляну» и рассказала, что музей продолжает строить культурные и научные мосты между народами, доносить культурное и литературное наследие до мира. Президент приезжал в «Ясную Поляну» в 2016 году вместе с Дюминым, встречался с представителями общественности региона. Американский военный разведчик отметил роль Путина в сохранении России Экс-разведчик ВС США Риттер: После распада СССР Штаты пытались «добить» Россию, но Путин не позволил Западу развалить РФ

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

После распада СССР Соединенные Штаты пытались «добить» Россию экономически и политически, но президент РФ Владимир Путин не позволил западным политикам привести к власти в Москве олигархов и развалить страну, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Американский военный разведчик в отставке рассказал в интервью YouTube-каналу The Dive with Jackson Hinkle, что после распада СССР США пытались «добить» новое государство экономически и политически, навязать ему олигархат. Однако, продолжил Риттер, пришел Путин и сказал: «хватит», пообещав поднять Россию на ноги, передает РИА «Новости». Бывший офицер разведки ВС США выразил уверенность, что Путин очень любит свою родину, гордится победой в Великой Отечественной войне, но также хочет создать новую Россию, в которой будут устранены все недостатки, существовавшие в Советском Союзе. Риттер подчеркнул, что Путина запомнят как одного из величайших правителей России. Напомним, в декабре 2021 года Путин рассказал, что в 1990-е годы в Европе были убеждены в распаде России. Он также отметил, что видел спроектированные в Европе карты, на которых Россия была разделена на несколько самостоятельных государств. Новости СМИ2 Путин наградил выдающихся женщин России

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Ольга Иванова

Президент Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград выдающимся женщинам России назвал настоящими героями женщин-врачей, которые работают в Донбассе. «Настоящие герои – женщины-врачи, медицинские работники, в том числе в Донбассе и Новороссии... В здравоохранении, в сфере социального обслуживания всегда востребованы качества, присущие женской душе», – цитирует его РИА «Новости». Также он выразил признательность «всем отважным женщинам, избравшим для себя путь военных корреспондентов. Огромная роль принадлежит женщинам, которые трудятся в высокотехнологичных отраслях производства, на сложных производствах, в том числе напрямую связанных с обороноспособностью нашей страны». Путин отметил труд женщин, которые трудятся в системе образования, и тех, кто занимается сбережением культурного наследия. Также он обратил внимание на то, что большая часть российских женщин стремится работать ради конечного результата. «(Особенность российских) женщин – не просто ожидать чего-то, улучшений в чем-то, а в стремлении работать ради конечного результата там, где бы вы не работали. Вот это подвижничество русской женщины, которая известно и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет, вот это здесь и находится – в этом состоянии души», – сказал Путин. На церемонии вручения госнаград в Кремле присутствуют 20 женщин, среди них министр образования и науки Запорожской области Елена Шапурова, которая лично способствовала тому, чтобы учителя вышли в новом регионе в августе 2022 года. Награду получила главврач Луганской детской клинической больницы Людмила Белецкая, спасавшая жизни раненых, в том числе детей. Среди отмеченных и военная медсестра Кристина Ким, которая вынесла на себе 12 раненых десантников. Звания «Мать-героиня» удостоены Ольга Стрельникова и Альбина Хайдаршина. Орденом Мужества награждена корреспондент из Херсонской области Влада Луговская, которая работала под обстрелами и выходила в кадр, несмотря на получаемые угрозы. Медалью Ордена За заслуги перед Отечеством второй степени удостоены Ирина Еремина из «Туламашзавода», полковник полиции Олеся Лоскутова, сотрудница приборостроительного завода Ольга Петрова и другие. Путин удивился, как мать-героиня справляется с 13 детьми

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Президент Владимир Путин, общаясь с женщинами после вручения государственных наград за выдающиеся заслуги, удивился, как одной из награжденных россиянок удается справляться с 13 детьми. «У вас 13 детей? Как вы с ними справляетесь? Я не понимаю», – сказал он многодетной матери, которая получила звание «Мать-героиня», сообщает РИА «Новости». Путин также поинтересовался, чем занимается отец детей и где живет семья. Кроме того, он заявил, что женщины являются важнейшей частью русского народа. «Кто-то из выступавших сказал спасибо большое русскому народу. Я хочу сказать, что вы, вообще женщины страны и есть важнейшая часть русского народа. Вам спасибо большое за вашу работу», – сказал Путин. Напомним, на церемонии вручения госнаград в Кремле присутствовали 20 женщин, среди них министр образования и науки Запорожской области Елена Шапурова. Награду получила главврач Луганской детской клинической больницы Людмила Белецкая, спасавшая жизни раненых, в том числе детей. Среди отмеченных и военная медсестра Кристина Ким, которая вынесла на себе 12 раненых десантников. Звания «Мать-героиня» удостоены Ольга Стрельникова и Альбина Хайдаршина. Орденом Мужества награждена корреспондент из Херсонской области Влада Луговская, которая работала под обстрелами и выходила в кадр, несмотря на получаемые угрозы. Новости СМИ2 Путин: Россияне готовы защищать будущее страны

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Президент Владимир Путин заявил, что Россия столкнулась с прямыми угрозами безопасности, «но мы видим примеры отваги», подчеркнул он. «Сейчас, когда Россия вновь столкнулась с прямыми угрозами своей безопасности, суверенитету, мы видим множество примеров отваги и решимости, мужества, готовности отстаивать правду, защищать людей и само будущее нашего государства – такое будущее, которое нужно именно нам самим», – сказал он на вручении госнаград выдающимся женщинам России по случаю в Международного женского дня, сообщает ТАСС. Ранее Путин поздравил россиянок с Международным женским днем и отметил возвышенное, уважительное отношение к женщине и к материнству в России, передающееся из поколения в поколение как безусловная ценность. Путин в шутку сравнил количество IT-специалистов и финансистов в Сбербанке 7 марта 2023, 14:06 Текст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин в шутку сравнил количество IT-специалистов и финансистов, которые работают в Сбербанке, отметив, что первых больше. Путин на встрече с председателем правления Сбербанка Германом Грефом поинтересовался численностью количества IT-специалистов и финансистов. «У вас айтишников больше, чем финансовых специалистов уже, наверное», – заметил Путин в шутку, передает ТАСС. По словам Грефа, в банке работает самая большая айтишная структура в России – 38 тыс. инженеров. Он отметил, что благодаря построению полностью своей платформы уход всех вендоров с рынка никак не затронул деятельность банка. Греф добавил, что 80% всех решений основано на разработанных внутри банка IT-продуктах. Также он подчеркнул, что Сбербанк сможет обеспечить беспрерывное обслуживание граждан и компаний в самых сложных ситуациях, банк не переставал работать, несмотря на беспрецедентные атаки, с которыми ранее никогда не сталкивался. Глава Сбербанка заявил, что кредитная организация продолжает работать на приграничных территориях, где сотрудникам приходится трудиться в непростых условиях, и заверил, что весь спектр финансовых услуг в маленьких городках в Белгородской, в Курской, в Воронежской областях будет оказываться несмотря ни на что. Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Путин и Греф находятся в постоянном контакте, так как Сбербанк – системообразующее кредитно-финансовое учреждение. Президент регулярно получает доклады о том, как обстоят у банка дела. Новости СМИ2 Балицкий заявил, что обсудил с Путиным усиление ПВО в Запорожской области 8 марта 2023, 21:53 Текст: Алексей Дегтярёв

Усиление противовоздушной обороны Запорожской области обсуждалось на встрече президента Владимира Путина с врио главы региона Евгением Балицким, об этом сообщил сам врио губернатора. Балицкий в ходе доклада Путину акцентировал внимание на усилении сил противовоздушной обороны для обеспечения защиты стратегически важных объектов, сообщил врио главы региона, передает ТАСС. По его словам, в 2023 году в Запорожской области заработали федеральные программы. Он обратился к главе государства с просьбой скорректировать условия льготного кредитования для развития важных проектов, «которые сегодня не являются бюджетными». Также в ходе встречи обсуждались вопросы развития инфраструктуры, строительства дорог и возведение межрегионального перинатального центра. Путин большое внимание уделил вопросу образования в Запорожской области, там фиксируется нехватка учителей начальных классов. Может быть рассмотрена возможность направлять в регион педагогов по распределению, для них могут создать особые условия. Между тем врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что система ПВО Херсонской области будет усилена для минимизации последствий обстрелов со стороны ВСУ. В регионе установлена глубоко эшелонированная система обороны, в нее входит подразделение ПВО, устраняющее снаряды РСЗО HIMARS и других систем. Ее планируется усиливать. Напомним, во вторник президент России провел встречу с врио губернатора Запорожской области Балицким. Глава государства и врио главы региона обсудили вопросы социально-экономического развития области. Путин назвал нынешние сложности шагом к дальнейшей суверенизации России Путин назвал сложности мощным шагом к дальнейшей суверенизации России 7 марта 2023, 14:12 Текст: Елизавета Шишкова

Непростая ситуация на фоне санкций может стать для России мощнейшим шагом к суверенизации, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с главой Сбербанка Германом Грефом. «Конечно, не было бы счастья, да несчастье помогло: все-таки это мощный шаг к дальнейшей суверенизации, к повышению экономического и финансового суверенитета, это очень важно», – сказал он. Глава государства добавил, что России удалось в целом преодолеть трудности и проблемы, которые стране пытаются извне создавать в разных сферах, в том числе в финансовой, передает ТАСС. Этого удалось достичь благодаря профессиональным действиям банковского сообщества, правительственных структур, усилий Центрального Банка. Во время оглашения послания Федеральному собранию Путин заявил, что Западу не удалось санкциями «заставить страдать» народ России. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Россия получила условия для прорыва экономики на новый уровень. Новости СМИ2 Путин обсудил с главой Запорожской области вопросы развития региона Путин обсудил с главой Запорожской области Балицким вопросы развития региона 7 марта 2023, 20:24 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин провел встречу с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким, они обсудили вопросы социально-экономического развития региона и безопасности, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. Также, по словам Пескова, затрагивались вопросы развития сельскохозяйственной отрасли, передает ТАСС. Кроме того, внимание было уделено вопросам безопасности, Балицкий попросил Путина рассмотреть статус добровольческого батальона имени Судоплатова. Балицкий пояснил, что неурегулированный вопрос о статусе добровольческих батальонов осложняет получение ими вооружения, в связи с чем в батальоне оно в основном трофейное. Ранее в Кремле не исключили встречу Путина с Балицким. Путин направил телеграмму к 8 Марта учительнице, чей сын погиб в СВО Президент России Путин направил телеграмму к 8 Марта учительнице из Омской области, чей сын погиб в СВО 8 марта 2023, 11:14 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин направил телеграмму к 8 Марта учительнице из Омской области Гульборшон Хаиржановой, ее сын погиб на Украине. В телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля, Путин пожелал Хаиржановой здоровья и всего самого доброго. Он отметил, что женщина посвятила себя благородному призванию учителя и более 40 лет трудится в школе. «Своего сына – Азамата Муратовича Хаиржанова – Вы воспитали настоящим мужчиной, патриотом. В трудный для Родины час в ходе специальной военной операции он действовал отважно, проявлял стойкость и верность воинскому долгу. Азамат Хаиржанов погиб, защищая Отечество, но память о нем и всех героях навсегда сохранится в сердцах боевых товарищей, в наших сердцах», – добавил Путин. 29-летний ефрейтор Азамат Хаиржанов погиб в мае 2022 года, когда его рота подверглась нападению врага. Он ничтожил два танка противника и остался прикрывать отход боевых товарищей. Хаиржанов награжден орденом Мужества посмертно. Новости СМИ2 Путин отметил огромный вклад женщин в развитие России

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Ольга Иванова

В России нет таких отраслей, в которых женщины не добились бы значимых результатов, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения госнаград выдающимся женщинам России. «В нашей стране, пожалуй, нет таких отраслей, сфер деятельности, в которых женщины не добились бы серьезных, значимых результатов. Уважаемые друзья, ваши таланты, знания, компетентность ответственность целеустремленность вносят огромный вклад в развитие нашей страны, в достижение общенациональных задач, в создание достойного будущего для новых поколений», – приводит его слова РИА «Новости». Также Путин поздравил участниц церемонии и всех женщин с 8 Марта, назвал этот праздник замечательным и всеми любимым, передает ТАСС. По его словам, таланты, знания, компетентность, ответственность, целеустремленность женщин вносят огромный вклад в развитие страны, в достижение общенациональных задач, в создание достойного будущего для новых поколений. Кроме того, Путин назвал русскую культуру и литературу ориентирами, которые объединяют общество. «Чрезвычайно значимо в наши дни сбережение, изучение уникального культурного наследия России… Нашу великую культуру, литературу мы всегда будем ценить, как опору, дающую важнейшие морально-нравственные ориентиры, которые объединяют наше общество, всю нашу страну, всех нас», – сказал он. Также Путин поблагодарил всех женщин страны, посвятивших себя материнству. «Спасибо вам большое, всем женщинам нашей огромной страны, которые посвятили себя прекрасной миссии материнства. Мы гордимся нашими многодетными семьями, отдаем дань уважения женщинам, мамам, восхищаемся величием и щедростью вашей души», – сказал он. Путин напомнил, что в прошлом году было возрождено почетное звание «Мать-героиня», теперь это одна из высших государственных наград России, а также рассказал, что вручит сегодня соответствующие ордена Ольге Стрельниковой – матери 11 детей из Липецкой области и Альбине Хайдаршиной – матери 13 детей из Башкирии. На церемонии вручения госнаград в Кремле присутствуют 20 женщин, среди которых министр образования и науки Запорожской области Елена Шапурова, главврач Луганской детской клинической больницы Людмила Белецкая, научный руководитель музея-усадьбы Льва Толстого в Ясной Поляне Галина Алексеева, начальник отдела одной из воинских частей Западного военного округа Татьяна Чубченко, военная медсестра Кристина Ким. Отмечается, что женщинам будут вручены ордена, медали и знаки о присвоении почетных званий за большой вклад в развитие здравоохранения, культуры, образования, промышленного производства и сельского хозяйства, за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей, за мужество и отвагу при исполнении профессионального долга. Ранее Путин поздравил россиянок с Международным женским днем и отметил возвышенное, уважительное отношение к женщине и к материнству в России, передающееся из поколения в поколение как безусловная ценность. Путин подчеркнул важность комплексного выполнения стамбульских соглашений по зерну 9 марта 2023, 21:46 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин в телефонной беседе с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси заявил о необходимости комплексного выполнения стамбульских договоренностей по зерну, сообщила пресс-служба Кремля. «В контексте обеспечения глобальной продовольственной безопасности Владимир Путин изложил российские подходы к пакету стамбульских договоренностей о вывозе украинского зерна из черноморских портов и экспорте из России продовольствия и удобрений на мировые рынки, акцентировав необходимость их комплексного выполнения», – говорится на сайте Кремля. Также Путин обсудил с Абделем Фаттахом ас-Сиси вопросы двустороннего сотрудничества и поставок в Египет российской сельскохозяйственной продукции. «Конкретно затрагивались вопросы поставок в Арабскую Республику российской сельскохозяйственной продукции, а также реализация крупных совместных проектов в сферах энергетики и промышленности», – добавили в Кремле. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с египетским коллегой Самехом Шукри перспективы развития сотрудничества в энергетике и сельском хозяйстве, а также реализацию совместных проектов. Новости СМИ2 Путин поручил организовать системное лечение посттравматического синдрома у военных 7 марта 2023, 17:54 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин поручил правительству изучить вопрос о системной работе по лечению последствий посттравматического синдрома у военнослужащих и их семей. «С учетом ранее данных поручений рассмотреть вопрос о совершенствовании системы оказания психологической помощи и психологической поддержки населению, уделив особое внимание оказанию такой помощи и поддержки беженцам и вынужденным переселенцам, в том числе детям и подросткам, а также осуществлению системной работы по лечению последствий посттравматического стрессового расстройства у военнослужащих и членов их семей», – приводится поручение Путина на сайте Кремля. Также он поручил проработать соответствующую методологическую базу и организацию профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов в области психологии. Ранее Путин поддержал идею применить практику «паспорта семьи мобилизованного» по всей стране.