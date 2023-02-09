США напугали северокорейскими МБР

Politico: США может не хватить противоракет для отражения атаки КНДР с использованием МБР

США может не хватить средств противоракетной обороны для отражения межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Северной Кореи в случае конфликта, написала газета Politico со ссылкой на экспертов.

По данным издания, на параде в среду в присутствии лидера КНДР Ким Чен Ына были продемонстрированы 12 МБР «Хвасон-17». У США есть только 44 противоракеты, которые в случае подлета ракеты противника будут запущены с объектов на Аляске и в Калифорнии, передает ТАСС. По предположениям аналитиков, которые приводит издание, на северокорейские ракеты может быть установлено до четырех боеголовок, то есть противоракет может просто не хватить.

Газета приводит слова эксперта «Фонда Карнеги» и автора книги «Ким Чен Ын и бомба» Анкита Панды о том, что эта угроза больше не является ограниченной, и США не могут рассчитывать на обеспечение неуязвимости от возмездия КНДР в конфликте при помощи средств противоракетной обороны.

Как пишет издание, критики наземной системы противоракетной обороны на маршевом участке полета (GMD) США считают, что, чтобы ее преодолеть, достаточно даже одной ракеты противника. Другой эксперт Фонда, один из руководителей программы по ядерной программе Джеймс Актон, отметил, что испытание систем «проходили в совершенно нереалистичных условиях», а ночью испытания проводились лишь один раз и не увенчались успехом, что станет проблемой для США, поскольку противник может запустить МБР ночью, а не днем, когда ракеты легче отслеживать.

Ранее глава КНДР Ким Чен Ын с дочерью провел осмотр склада с ракетами KN-23, которые технически способны нести тактический ядерный заряд, и баллистическими ракетами средней дальности «Хвасон-12».